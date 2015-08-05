MIT ve Google'dan yansıma düşmanı algoritma

Cam arkasından fotoğraf çekimi yapıldığı zaman istenmeyen bazı yansımalar ortaya çıkıyor. Aynı şekilde güvenlik amaçlı yerleştirilen çitler de birçok fotoğraf içerisinde sorun yaratabiliyor. Bu konuda Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT ve internet devi Google tarafından geliştirilen algoritma ise sorunları tarihe gömüyor.

İlk olarak geçtiğimiz Mayıs ayında öğrendiğimiz algoritma, akıllı cep telefonları ya da fotoğraf makineleriye yapılan birden fazla fotoğraf çekimiyle çalışma gösteriyor. Algoritma bu fotoğrafları köşeleri baz alarak birleştiyor ve ortaya yansımadan uzak ya da çitlerin yer almadığı "temiz" sonuçlar ortaya koyabiliyor. Aynı zamanda tersine çalışmayla istenmeyen bu yansımaları ana fotoğraf içerisinden çekip alabilen (Örneğin bir adli vaka için gerekebilir) algoritma, panorama fotoğraflarda da benzer performansı sürdürebiliyor.

Şimdilik ticari kullanımı hakkında bilgi bulunmayan algoritmanın yapabildiklerini aşağıda izleyebilirsiniz.

http://petapixel.com/2015/08/05/wow-this-algorithm-can-separate-reflections-from-photographs/