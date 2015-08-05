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MIT ve Google'dan yansıma düşmanı algoritma

3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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MIT ve Google'dan yansıma düşmanı algoritma
 
Cam arkasından fotoğraf çekimi yapıldığı zaman istenmeyen bazı yansımalar ortaya çıkıyor. Aynı şekilde güvenlik amaçlı yerleştirilen çitler de birçok fotoğraf içerisinde sorun yaratabiliyor. Bu konuda Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT ve internet devi Google tarafından geliştirilen algoritma ise sorunları tarihe gömüyor.
İlk olarak geçtiğimiz Mayıs ayında öğrendiğimiz algoritma, akıllı cep telefonları ya da fotoğraf makineleriye yapılan birden fazla fotoğraf çekimiyle çalışma gösteriyor. Algoritma bu fotoğrafları köşeleri baz alarak birleştiyor ve ortaya yansımadan uzak ya da çitlerin yer almadığı "temiz" sonuçlar ortaya koyabiliyor. Aynı zamanda tersine çalışmayla istenmeyen bu yansımaları ana fotoğraf içerisinden çekip alabilen (Örneğin bir adli vaka için gerekebilir) algoritma, panorama fotoğraflarda da benzer performansı sürdürebiliyor.
Şimdilik ticari kullanımı hakkında bilgi bulunmayan algoritmanın yapabildiklerini aşağıda izleyebilirsiniz.
MIT ve Google'dan yansıma düşmanı algoritma
 

http://petapixel.com/2015/08/05/wow-this-algorithm-can-separate-reflections-from-photographs/ Yorum Yaz
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FerdosParadise 3 yıl
Teller nereye gitti Hafız ?
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RapscallioN 3 yıl
Vallahi ben bu haberi baska yerlerde aylar once okumustum. Emeginize saglik ama daha guncel yerleri takip etmek lazim diye dusunuyorum.
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Sylargray 3 yıl
Harika gerçekten.
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CanTnçr 3 yıl RapscallioN
RapscallioN

Vallahi ben bu haberi baska yerlerde aylar once okumustum. Emeginize saglik ama daha guncel yerleri takip etmek lazim diye dusunuyorum.

Aylar önce biz de yer vermiştik gözünüzden kaçtı herhalde. Bu haber konu hakkında yeni bir video yayınladığı ve daha fazla detay verildiği için girildi.


donanimhaber.com/...
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DraGonS 3 yıl
Güzel görüntü işleme uygulaması açıkçası.
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kadirirdem 3 yıl
güzel çalışma yansıma işini çözsünler artık....
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akustikcandir 3 yıl
süper çalışma
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