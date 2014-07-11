MIT, yeni geliştirdiği insansız hava aracıyla fotoğrafçılara yardımcı oluyor

Birçok farklı amaç için insansız hava aracı geliştiren Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT, bu sefer hazırladığı yeni insansız hava aracıyla ise fotoğraf tarafına giriş yapmış durumda.

Profesyonel fotoğraf çekimlerinde sık sık kullanılan "rim lighting" (Çekilmek istenen objenin kenar ya da yan tarafını aydınlatma olarak Türkçe'ye çevrilebilir) isimli aydınlatma tekniği için özel bir insansız hava aracı geliştiren MIT, üzerinde sürekli ışık kaynağı, flaş ve lazer telemetre yer bu araçla stüdyo içerisinde fotoğrafçılara yardımcı olmayı hedefliyor. Dört pervaneli yapısıyla belirlenen yan açılarda sabit kalabilen araç, dahili sensörleri ile aydınlatması gereken objenin hareketine göre kendisini ayarlıyor ve kameradan gelen komut yardımıyla flaş patlatarak görevini yerine getirebiliyor. Kamera üzerinden yollanacak bir kontrol sinyali sayesinde fotoğrafı çeken kişinin vücut hareketlerini de telafi edebilen insansız hava aracı, bağlı bir bilgisayara aktarılan saniyede 20'ye yakın fotoğraf çekiyor ve özel algoritma bu fotoğrafları inceleyerek gerekli mesafe ayarlamalarını gerçekleştirebiliyor.

Şimdilik ufak stüdyo kullanımları için çok kullanışlı görünmeyen sistemin, ilerleyen dönemde birden fazla insansız hava aracının yardımıyla konser fotoğrafçılığında büyük kolaylık sağlayabileceği söyleniyor.

http://techcrunch.com/2014/07/11/mit-researchers-build-drones-that-automatically-provide-picture-perfect-lighting-for-photographers/?ncid=rss