Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MIT, yeni geliştirdiği insansız hava aracıyla fotoğrafçılara yardımcı oluyor

4 yıl
348
1
11
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MIT, yeni geliştirdiği insansız hava aracıyla fotoğrafçılara yardımcı oluyor
Birçok farklı amaç için insansız hava aracı geliştiren Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT, bu sefer hazırladığı yeni insansız hava aracıyla ise fotoğraf tarafına giriş yapmış durumda.
Profesyonel fotoğraf çekimlerinde sık sık kullanılan "rim lighting" (Çekilmek istenen objenin kenar ya da yan tarafını aydınlatma olarak Türkçe'ye çevrilebilir) isimli aydınlatma tekniği için özel bir insansız hava aracı geliştiren MIT, üzerinde sürekli ışık kaynağı, flaş ve lazer telemetre yer bu araçla stüdyo içerisinde fotoğrafçılara yardımcı olmayı hedefliyor. Dört pervaneli yapısıyla belirlenen yan açılarda sabit kalabilen araç, dahili sensörleri ile aydınlatması gereken objenin hareketine göre kendisini ayarlıyor ve kameradan gelen komut yardımıyla flaş patlatarak görevini yerine getirebiliyor. Kamera üzerinden yollanacak bir kontrol sinyali sayesinde fotoğrafı çeken kişinin vücut hareketlerini de telafi edebilen insansız hava aracı, bağlı bir bilgisayara aktarılan saniyede 20'ye yakın fotoğraf çekiyor ve özel algoritma bu fotoğrafları inceleyerek gerekli mesafe ayarlamalarını gerçekleştirebiliyor.
Şimdilik ufak stüdyo kullanımları için çok kullanışlı görünmeyen sistemin, ilerleyen dönemde birden fazla insansız hava aracının yardımıyla konser fotoğrafçılığında büyük kolaylık sağlayabileceği söyleniyor. 
MIT, yeni geliştirdiği insansız hava aracıyla fotoğrafçılara yardımcı oluyor

http://techcrunch.com/2014/07/11/mit-researchers-build-drones-that-automatically-provide-picture-perfect-lighting-for-photographers/?ncid=rss Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fatihcanery 4 yıl en beğenilen
ben de bir ümit bizim mit dedim :) şaka maka ama bu ülkeden bir cacık olmaz .Neden olmayacağına gelirsek insanların çoğu cahil,kendimi çok zeki görmüyorum ama şükürler olsun düşünebiliyorum .yanlışa yanlış doğruya doğru diyebiliyorum.neden teknolojide bu kadar geriyiz ,ne zaman bir güney korenin yarısı kadar olacağız merak ediyorum.Sadece merak,ama düşünüyorum hiç bir zaman olamayacağız galiba.üniversitelerin hali ortada eğitim sistemi çok kötü,işin kötüsü şu bu çarka düzgün biri girince bile onu öğütüp sisteme çeviriyor.bir seyler yapıp bu ülkeyi modern bir ülke haline getirmek lazım,eğitimci olarak görüşüm eğitimden baslanmalı.eyvallah yollar köprüler halka hizmet için yapılıyor,yararlanıyoruz da ama şu eğitime de bir hükümet tam destek çıksa ya ? Şimdi bana birileri tablet şu bu diyecek,tablet mevzusunu savunan eğitimden anlamıyordur.bir kerpiç ev düşüşün içine plazma tv alıyorsunuz seviniyorsunuz.ilk önce ihtiyaçlar giderilmeli,okullarda öğretmenlerin kalitesi artırılmalı bunun için çalışmalar yapılmalı,sonra aileler bilinçlendirilmeli.okumaya hevesi olmayanları anında meslek liselerine gönderilip orda iş imkanı bulunmalı.vs vs yazcak çok şey var ama buraya düşündüklerimi yazsam çok uzun yazı olacak.Allahım inşallah o günleri göster ,bizde teknoloji üretelim kendimize ait dev teknolojik firmalarımız olsun,az işle çok para kazanalım.yükte hafif pahada ağır seyler üretmeyi bilelim,bir gemi domates karşılığında bir tır ceptelefonu almayalım.amin...
ben de bir ümit bizim mit dedim :) şaka maka ama bu ülkeden bir cacık olmaz .Neden olmayacağına gelirsek insanların çoğu cahil,kendimi çok zeki görmüyorum ama ş...
Devamını Gör
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BLooregard Q.Kazoo 4 yıl
Biz duble yol yaptık bu nedir
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl
Cehalet ve saptırılan dini değerler üzerinden yönetilen ülkelerden hiçbir zaman teknoloji çıkmaz ve çıkmayacak da, o yüzden her haberde aynı yorumlara gerek yok bence.
Cehalet ve saptırılan dini değerler üzerinden yönetilen ülkelerden hiçbir zaman teknoloji çıkmaz ve çıkmayacak da, o yüzden her haberde aynı yorumlara gerek yo...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozturert 4 yıl
Mit'i böyle tanıyan gençliğin malum kişiyi dünya lideri sanması da normal.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BLooregard Q.Kazoo 4 yıl
Biz duble yol yaptık bu nedir
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl
Cehalet ve saptırılan dini değerler üzerinden yönetilen ülkelerden hiçbir zaman teknoloji çıkmaz ve çıkmayacak da, o yüzden her haberde aynı yorumlara gerek yok bence.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turanceviz 4 yıl
Bende bi an bizim MİT sandım. Gerçi bizim mit Türkiye'de insanların açığını aramaktan yurtdışındaki işlerini yapamıyo da neyse..
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tom Hagen 4 yıl
Futbol maclarinda olan helikopter mantigiyla sanirim. Sabit kamera yerine birbirine 90° konumlu 2 hareketli kamerayla da gayet mantikli calisir gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Neyinkafasi 4 yıl
Bi kopyası banaaa bi kopyası sanaaa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MoRTaLSouL 4 yıl
Konu başlığını okurken bir anda heyecanlandım. Dedim işte bu Türkiye'm dedim. Sonra konunun içeriğini okumaya başlayınca anladım ki bu MIT bizim MIT değilmiş
Bu arada bu Rc helikopterler gerçekten çok kullanışlı. Özellikle maçlarda, filmlerde çekilmesi zor ve güç isteyen sahnelerde çok yardımcı oluyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 4 yıl en beğenilen
ben de bir ümit bizim mit dedim :) şaka maka ama bu ülkeden bir cacık olmaz .Neden olmayacağına gelirsek insanların çoğu cahil,kendimi çok zeki görmüyorum ama şükürler olsun düşünebiliyorum .yanlışa yanlış doğruya doğru diyebiliyorum.neden teknolojide bu kadar geriyiz ,ne zaman bir güney korenin yarısı kadar olacağız merak ediyorum.Sadece merak,ama düşünüyorum hiç bir zaman olamayacağız galiba.üniversitelerin hali ortada eğitim sistemi çok kötü,işin kötüsü şu bu çarka düzgün biri girince bile onu öğütüp sisteme çeviriyor.bir seyler yapıp bu ülkeyi modern bir ülke haline getirmek lazım,eğitimci olarak görüşüm eğitimden baslanmalı.eyvallah yollar köprüler halka hizmet için yapılıyor,yararlanıyoruz da ama şu eğitime de bir hükümet tam destek çıksa ya ? Şimdi bana birileri tablet şu bu diyecek,tablet mevzusunu savunan eğitimden anlamıyordur.bir kerpiç ev düşüşün içine plazma tv alıyorsunuz seviniyorsunuz.ilk önce ihtiyaçlar giderilmeli,okullarda öğretmenlerin kalitesi artırılmalı bunun için çalışmalar yapılmalı,sonra aileler bilinçlendirilmeli.okumaya hevesi olmayanları anında meslek liselerine gönderilip orda iş imkanı bulunmalı.vs vs yazcak çok şey var ama buraya düşündüklerimi yazsam çok uzun yazı olacak.Allahım inşallah o günleri göster ,bizde teknoloji üretelim kendimize ait dev teknolojik firmalarımız olsun,az işle çok para kazanalım.yükte hafif pahada ağır seyler üretmeyi bilelim,bir gemi domates karşılığında bir tır ceptelefonu almayalım.amin...
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SteveMeade 4 yıl
Şimdi birisi gelir bizim mit sandım der, bizim mit kağıttan uçak yapamıyor bunu mu yapıcak
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 4 yıl SteveMeade
SteveMeade

Şimdi birisi gelir bizim mit sandım der, bizim mit kağıttan uçak yapamıyor bunu mu yapıcak
Bizim MİT kağıttan uçak yapma yeri değil. Bilmediğin konularda lütfen ahkam kesme. ODTÜ ya da TÜBİTAK desen neyse.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The-Engineer 4 yıl SteveMeade
SteveMeade

Şimdi birisi gelir bizim mit sandım der, bizim mit kağıttan uçak yapamıyor bunu mu yapıcak

Alıştım artık demiyorum ama , Bizim Mit le alakasız olmuş dediklerin istihbarat teşkilatı niye uçak yapsın ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
348 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri, mit ve fotoğraf
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mobilite: Sony Xperia C3, Apple'ın A8 işlemcisi, LG G3'e Snapdragon 805 ve daha fazlası... 4 yıl 2si1 "Sıcak pide tadında" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim