MIT'den içecek servis eden barmen ve garson robotlar

Robotların üretimdeki iş gücünü yükleneceğini bir çok kişi öngörüyor, ancak hizmet sektöründeki gidişat çok tahmin edilebilir değil. Daha önce Japonya'da robotların hizmet verdiği oteller görmüştük, MIT'nin geliştirdiği robotlar ise sektöre biraz daha farklı bakıyor.

Üniversitenin Bilgisayar bilimleri ve yapay zeka geliştirme laboratuvarında çalışan "uyuşuk" öğrencileri kendilerine içki servisi yapması için robotlar geliştirdi. Barmenlik görevini üstlenen ilk robot içecekleri soğuk dolaptan alarak masanın üzerine bırakıyor. Daha sonra ise garson robotlar insanların bulunduğu odalara giderek içecek isteyip istemediklerini soruyor. İçecek isteyen kişiler robot üzerindeki butona bastıklarında ise sipariş vermiş oluyorlar. Sonrasında garson robotlar Barmen robotun bıraktığı soğuk içecekleri alarak siparişleri ulaştırıyorlar.

Robotlar şimdilik görevlerini başarıyla yerine getirse de bazı geliştirmeler onları daha kullanışlı yapabilir. Örneğin sesli olarak "içecek ister misiniz?" diye soran robotlar yine sesli olarak verilen yanıtları algılayarak analiz edebilse gerçek bir garsona daha fazla yaklaşacaktır. Ayrıca şimdilik garson robotlar arasındaki iletişimin çok kısıtlı olması da bazı problemleri beraberinde getiriyor. Robotlar birbirlerine çok yaklaşmadıkları sürece iletişime geçemedikleri için birbirlerinin ne yaptıklarını bilmiyorlar. Diğer taraftan bazı otomatik makinelerin kokteyller hazırlayabildiğini de biliyoruz. Barmen robotun da kokteyl hazırlamak gibi daha özel görevleri olması bu sistemi oldukça kullanışlı yapabilir.

http://www.engadget.com/2015/08/11/mit-team-gets-us-one-step-closer-to-robot-bartenders/