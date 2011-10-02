MIT'in "Artificial Leaf - Yapay Yaprak" projesi detaylanıyor

Haber Editörü
Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda yapılan çalışmalar teknolojinin gelişmesine paralel olarak büyük aşamalar kaydediyor.
Geçtiğimiz Mart ayında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü - MIT tarafından duyurulan yapay yaprak projesi detaylanıyor. Projede güneş ışığından yararlanarak oksijen ve hidrojen üretilmesi amaçlanıyor. Science dergisinin son sayısında yer verilen teknoloji hakkında bir de video yayınlandı.
Yapay yaprak bir cihazdan ziyade bir materyali andırıyor. Hareket eden parçası yok ve belirli bir şekli de yok. Yaprak yarıiletken silikon maddeden imal edildi. Bir yüzünde 2008 yılında projenin mühendislerinden Daniel Nocera tarafından icat edilen özel kobalt katalizör diğer yüzünde ise nikel-molibden-çinko alaşım bulunuyor.
Güneş ışığı silikona vurduktan sonra katalizör su moleküllerini H2 ve O2 gazlarına ayrılması için zorluyor. Gazlar yaprağın çinko alaşımından baloncuklar halinde dışarı salınıyor.
Videoda sistemin nasıl işlediğine dair ipuçları bulunuyor. Salınan gazlar izole edilerek bir yakıt hücresi içinde saklanabilir ve ileride enerji veya saf su üretmek için kullanılabilir.
Nocera ve proje çalışanları Sun Catalytix adı verilen bir şirket kurdu. Şirket yapay yapraklar ile ilgili bağımsız araştırma yapmayı, yöntemler uygulamayı ve pazar imkanlarını değerlendirmeyi amaçlıyor. Geçen yıl Tata ve pek çok firmadan 9.5 milyon dolar yatırım aldılar.
Yaprak şeklindeki biçim katsayısı bir insan ölçülerinde veya mikroskopik boyutlarda da olabilir. Ancak farklı kullanımlar daha fazla araştırma ve yatırım gerektiriyor. Gelecekte yapay tarlalar ile kentlerin enerjilerini sağlamak veya satış ve acil durum için yine enerjiyi tanklarda depolamak mümkün olabilecek.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Evet. Milli İstihbarat Teşkilatı yapay yaprak yapmış..
bati hatti anlasmasi iptal oldu ama mavi akim devam ediyor. rusyadan gaz gelmezse kisi nasil gecirecegini saniyorsun. kisi gectim kullanmaya elektirik bile bulamazsin. yanlis hatirlamiyorsam elektrigin yariya yakini dogalgazdan uretiliyor.
yakin zamanda hic egeye gitmediniz herhalde. her yere ruzgar turbinleri kurmuslar. o kadar coklarki. ama ayni duzensiz enerji sorunu rusgardada var. yilin zamanina hava sartlarina gore verdigi enerji degeri cok degisken. bu yuzden alternatif enerji olarak geciyor, asla ana enerji kaynagi olarak kullanilamiyor. yoksa enerjinin bu kadar pahali ve stratejik oldugu bir donemde niye dagi tasi gunes panelleriyle, ruzgar turbinleriyle kaplamiyoruz da, rusyaya dunyanin parasini verip onlara bagimli hale geliyoruz. yarin ciddi bir politik rekabete girsek yapcaklari ilk tehdit gazi kesmek olur.
kardeş öle sölüyosunda rüzgara yönelsinler bn askerliğimi burdur da yaptım senenin 360 günü fırtınalı geçiyor resmen ağaçları yerinden söküyor orlara rüzgar panelleri kurulsa fenamı olur kentleşme nasılsa orda yok heryer köy tarla orman da yok çorak arazi..
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
7037 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Alternatif Enerji, mit