MIT'in "Artificial Leaf - Yapay Yaprak" projesi detaylanıyor

Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda yapılan çalışmalar teknolojinin gelişmesine paralel olarak büyük aşamalar kaydediyor.





Geçtiğimiz Mart ayında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü - MIT tarafından duyurulan yapay yaprak projesi detaylanıyor. Projede güneş ışığından yararlanarak oksijen ve hidrojen üretilmesi amaçlanıyor. Science dergisinin son sayısında yer verilen teknoloji hakkında bir de video yayınlandı.





Yapay yaprak bir cihazdan ziyade bir materyali andırıyor. Hareket eden parçası yok ve belirli bir şekli de yok. Yaprak yarıiletken silikon maddeden imal edildi. Bir yüzünde 2008 yılında projenin mühendislerinden Daniel Nocera tarafından icat edilen özel kobalt katalizör diğer yüzünde ise nikel-molibden-çinko alaşım bulunuyor.





Güneş ışığı silikona vurduktan sonra katalizör su moleküllerini H2 ve O2 gazlarına ayrılması için zorluyor. Gazlar yaprağın çinko alaşımından baloncuklar halinde dışarı salınıyor.





Videoda sistemin nasıl işlediğine dair ipuçları bulunuyor. Salınan gazlar izole edilerek bir yakıt hücresi içinde saklanabilir ve ileride enerji veya saf su üretmek için kullanılabilir.





Nocera ve proje çalışanları Sun Catalytix adı verilen bir şirket kurdu. Şirket yapay yapraklar ile ilgili bağımsız araştırma yapmayı, yöntemler uygulamayı ve pazar imkanlarını değerlendirmeyi amaçlıyor. Geçen yıl Tata ve pek çok firmadan 9.5 milyon dolar yatırım aldılar.





Yaprak şeklindeki biçim katsayısı bir insan ölçülerinde veya mikroskopik boyutlarda da olabilir. Ancak farklı kullanımlar daha fazla araştırma ve yatırım gerektiriyor. Gelecekte yapay tarlalar ile kentlerin enerjilerini sağlamak veya satış ve acil durum için yine enerjiyi tanklarda depolamak mümkün olabilecek.