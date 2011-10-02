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MIT'in "Artificial Leaf - Yapay Yaprak" projesi detaylanıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda yapılan çalışmalar teknolojinin gelişmesine paralel olarak büyük aşamalar kaydediyor. 

Geçtiğimiz Mart ayında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü - MIT tarafından duyurulan yapay yaprak projesi detaylanıyor. Projede güneş ışığından yararlanarak oksijen ve hidrojen üretilmesi amaçlanıyor. Science dergisinin son sayısında yer verilen teknoloji hakkında bir de video yayınlandı. 

Yapay yaprak bir cihazdan ziyade bir materyali andırıyor. Hareket eden parçası yok ve belirli bir şekli de yok. Yaprak yarıiletken silikon maddeden imal edildi. Bir yüzünde 2008 yılında projenin mühendislerinden Daniel Nocera tarafından icat edilen özel kobalt katalizör diğer yüzünde ise nikel-molibden-çinko alaşım bulunuyor.

Güneş ışığı silikona vurduktan sonra katalizör su moleküllerini H2 ve O2 gazlarına ayrılması için zorluyor. Gazlar yaprağın çinko alaşımından baloncuklar halinde dışarı salınıyor.

Videoda sistemin nasıl işlediğine dair ipuçları bulunuyor. Salınan gazlar izole edilerek bir yakıt hücresi içinde saklanabilir ve ileride enerji veya saf su üretmek için kullanılabilir.

Nocera ve proje çalışanları Sun Catalytix adı verilen bir şirket kurdu. Şirket yapay yapraklar ile ilgili bağımsız araştırma yapmayı, yöntemler uygulamayı ve pazar imkanlarını değerlendirmeyi amaçlıyor. Geçen yıl Tata ve pek çok firmadan 9.5 milyon dolar yatırım aldılar. 

Yaprak şeklindeki biçim katsayısı bir insan ölçülerinde veya mikroskopik boyutlarda da olabilir. Ancak farklı kullanımlar daha fazla araştırma ve yatırım gerektiriyor. Gelecekte yapay tarlalar ile kentlerin enerjilerini sağlamak veya satış ve acil durum için yine enerjiyi tanklarda depolamak mümkün olabilecek.

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karaköy_soğancısı 8 yıl en beğenilen
biz daha teknolojiyi düşüncek şirketimiz bile yok millet neler yapıyor yahu...
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xLmNt13 7 yıl
türkiye de alternatif enerjilere yatırım yapmalı. Yoksa sürekli enerjide de dışarı bağımlı olacağız
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cgdincer 8 yıl
daha çok işlevsel katalizörler bulunmalı! gelecek buna bağlı, şimdi ki herşeyi onlar sayesinde oluşturduğumuz gibi...
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OverClocK1ng 8 yıl
Birisi de Mit mi demiş.
Evet. Milli İstihbarat Teşkilatı yapay yaprak yapmış..


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sombre06 8 yıl
Harika
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kadirkayik 8 yıl
bu kadar güzel bir çalışmayı kutlamamak mümkün değil gerçekten güzel.
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MxFxOx 8 yıl
Bunu daha öncede görmüştüm 10 numara teknoloji güneşten tam anlamıyla faydalanmı nükeye gerek yok
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mo0rfin 8 yıl
Rusya ile gaz anlaşması zaten iptal oldu politik rekabete gerek yok (:
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darkaura 8 yıl mo0rfin
mo0rfin

Rusya ile gaz anlaşması zaten iptal oldu politik rekabete gerek yok (:

bati hatti anlasmasi iptal oldu ama mavi akim devam ediyor. rusyadan gaz gelmezse kisi nasil gecirecegini saniyorsun. kisi gectim kullanmaya elektirik bile bulamazsin. yanlis hatirlamiyorsam elektrigin yariya yakini dogalgazdan uretiliyor.
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darkaura 8 yıl
D.A.R.B.E.C.i
darkauraGunes enerjisinin yayginlasmasindaki engel kurulum maliyeti degil. zaten enerji pahali bir sey. gercek engel enejisinin duzensizligi. Klasik fotocell panelde enerji depolaamiyor ve gunun saatine, yilin mevsine, havadaki buluta bagli cok duzensiz enerji cikisi var. boyle bir kaynagin uzerine endustri kuramazsiniz. Hava kapadi, uretime ara veriyoruz, hadi paydos diyemezsiniz. Bu yuzden bu yeni teknoloji cok onemli. gunes enerjisi hidrojen olarak depolanip yakit hucrelerinde kullanabilir. %100 temiz yenilebilir enerji.
kardeş öle sölüyosunda rüzgara yönelsinler bn askerliğimi burdur da yaptım senenin 360 günü fırtınalı geçiyor resmen ağaçları yerinden söküyor orlara rüzgar panelleri kurulsa fenamı olur kentleşme nasılsa orda yok heryer köy tarla orman da yok çorak arazi..

yakin zamanda hic egeye gitmediniz herhalde. her yere ruzgar turbinleri kurmuslar. o kadar coklarki. ama ayni duzensiz enerji sorunu rusgardada var. yilin zamanina hava sartlarina gore verdigi enerji degeri cok degisken. bu yuzden alternatif enerji olarak geciyor, asla ana enerji kaynagi olarak kullanilamiyor. yoksa enerjinin bu kadar pahali ve stratejik oldugu bir donemde niye dagi tasi gunes panelleriyle, ruzgar turbinleriyle kaplamiyoruz da, rusyaya dunyanin parasini verip onlara bagimli hale geliyoruz. yarin ciddi bir politik rekabete girsek yapcaklari ilk tehdit gazi kesmek olur.
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karaköy_soğancısı 8 yıl
darkaura
Gunes enerjisinin yayginlasmasindaki engel kurulum maliyeti degil. zaten enerji pahali bir sey. gercek engel enejisinin duzensizligi. Klasik fotocell panelde enerji depolaamiyor ve gunun saatine, yilin mevsine, havadaki buluta bagli cok duzensiz enerji cikisi var. boyle bir kaynagin uzerine endustri kuramazsiniz. Hava kapadi, uretime ara veriyoruz, hadi paydos diyemezsiniz. Bu yuzden bu yeni teknoloji cok onemli. gunes enerjisi hidrojen olarak depolanip yakit hucrelerinde kullanabilir. %100 temiz yenilebilir enerji.

kardeş öle sölüyosunda rüzgara yönelsinler bn askerliğimi burdur da yaptım senenin 360 günü fırtınalı geçiyor resmen ağaçları yerinden söküyor orlara rüzgar panelleri kurulsa fenamı olur kentleşme nasılsa orda yok heryer köy tarla orman da yok çorak arazi..
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darkaura 8 yıl
Gunes enerjisinin yayginlasmasindaki engel kurulum maliyeti degil. zaten enerji pahali bir sey. gercek engel enejisinin duzensizligi. Klasik fotocell panelde enerji depolaamiyor ve gunun saatine, yilin mevsine, havadaki buluta bagli cok duzensiz enerji cikisi var. boyle bir kaynagin uzerine endustri kuramazsiniz. "Hava kapadi, uretime ara veriyoruz, hadi paydos" diyemezsiniz. Bu yuzden bu yeni teknoloji cok onemli. gunes enerjisi hidrojen olarak depolanip yakit hucrelerinde kullanabilir. %100 temiz yenilebilir enerji.
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