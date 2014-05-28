Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MIT'nin CityHome projesi ile modüler mobilyalar el hareketleriyle kontrol edilebiliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,1b
1
5
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MIT'nin CityHome projesi ile modüler mobilyalar el hareketleriyle kontrol edilebiliyor
Artan nüfus ve özellikler büyük şehirler içerisine yeni yerleşim yerleri kuracak alanların azalması nedeniyle evlerimiz metrekare bazında gittikçe ufalıyor, bu nedenle de evlerde kullanılan mobilyaların birden fazla özelliği yerine getirebilmesi büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT tarafından geliştirilen CityHome projesi, modüler mobilyalara el hareketleriyle kontrol getiriyor.
Farklı ortamlara uyarlanabilir şekilde geliştirilen CityHome projesi, dar alanlara konumlandırılan modüler mobilyaların yerleştirilen ufak motorlar ile el hareketleri üzerinden kontrol edilmesini noktasında çalışma gösteriyor. Kişiler örneğin gizli şekilde yerleştirilen bir masayı ya da yatağı daha önceden belirlenmiş el hareketleriyle açabiliyor ya da istedikleri zaman tekrar kapatabiliyorlar. Yerleştirilen kameralar üzerinden algılanan el hareketleri yanında sesli kontrol desteği de sunan sistem, ev içi aydınlatma sistemine dahi hükmedilmesini sağlayabiliyor. Aşağıda yer alan videoda da görüldüğü gibi hareketli şekilde geliştirilen özel mobilyalar ile birden fazla işlevi toplu olarak sunan CityHome, geleceğe yönelik ciddi bir potansiyel vaat ediyor.
Üretime geçebilmek adına çalışmalar yürütülen CityHome projesini tanıtan ve konuda bahsi geçen açıklayıcı videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://www.media.mit.edu/research/groups/changing-places Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Firaristt 5 yıl en beğenilen Golden Gate
EmreFB1907

Gereksiz . Tamam motoru koydun , düğme koy basalım geçelim . El hareketi dedinmi o teknoloji patlar. Samsung'dan biliyorum.

Tam bloklamalıksın. Şu teknolojiyi Samsung'la ilişkilendirip sonra da çamur atman acınılası bir durum...
EmreFB1907Gereksiz . Tamam motoru koydun , düğme koy basalım geçelim . El hareketi dedinmi o teknoloji patlar. Samsung'dan biliyorum.
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Çılgıntürk... 5 yıl
Güzel buluş ileride çok kullanışlı olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mustiki212 5 yıl
ev içinde sessiz sinema oynamayı düşünüyorumda.. Off eşyalar havada uçuşur..:D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Golden Gate 5 yıl
Gereksiz . Tamam motoru koydun , düğme koy basalım geçelim . El hareketi dedinmi o teknoloji patlar. Samsung'dan biliyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Times 5 yıl
İlerde öğrenci evleri böyle olsa çok iyi olur.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl LG G3 hakkında merak edilen her şey: Türkiye'ye ne zaman gelecek, fiyatı ne olacak... 5 yıl LG G3 için geri sayım başladı: Yeni nesil süper telefondan neler bekliyoruz? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim