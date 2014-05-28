MIT'nin CityHome projesi ile modüler mobilyalar el hareketleriyle kontrol edilebiliyor

Artan nüfus ve özellikler büyük şehirler içerisine yeni yerleşim yerleri kuracak alanların azalması nedeniyle evlerimiz metrekare bazında gittikçe ufalıyor, bu nedenle de evlerde kullanılan mobilyaların birden fazla özelliği yerine getirebilmesi büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT tarafından geliştirilen CityHome projesi, modüler mobilyalara el hareketleriyle kontrol getiriyor.

Farklı ortamlara uyarlanabilir şekilde geliştirilen CityHome projesi, dar alanlara konumlandırılan modüler mobilyaların yerleştirilen ufak motorlar ile el hareketleri üzerinden kontrol edilmesini noktasında çalışma gösteriyor. Kişiler örneğin gizli şekilde yerleştirilen bir masayı ya da yatağı daha önceden belirlenmiş el hareketleriyle açabiliyor ya da istedikleri zaman tekrar kapatabiliyorlar. Yerleştirilen kameralar üzerinden algılanan el hareketleri yanında sesli kontrol desteği de sunan sistem, ev içi aydınlatma sistemine dahi hükmedilmesini sağlayabiliyor. Aşağıda yer alan videoda da görüldüğü gibi hareketli şekilde geliştirilen özel mobilyalar ile birden fazla işlevi toplu olarak sunan CityHome, geleceğe yönelik ciddi bir potansiyel vaat ediyor.

Üretime geçebilmek adına çalışmalar yürütülen CityHome projesini tanıtan ve konuda bahsi geçen açıklayıcı videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.media.mit.edu/research/groups/changing-places