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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MIT'nin yeni algoritması robotların ortak görevler yapabilmesine imkan tanıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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MIT'nin yeni algoritması robotların ortak görevler yapabilmesine imkan tanıyor
 
Robotların bir arada çalışarak ortak görevler gerçekleştirmesi için dünyanın birçok yerinde farklı çalışmalar yürütülüyor. Geçtiğimiz günlerde detaylarına burada yer verdiğimiz UC Berkeley sonrası, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT'nin yeni algoritması da bu noktada ilginç bir süreç ortaya koyuyor.
Standart üretim hatlarında robotlar bildiğiniz üzere önceden programlanmış hareketleri gerçekleştiriyor ve herhangi bir planlama gerçekleştirmiyor. MIT'nin geliştirdiği algoritma sayesinde ise robotlar otonom olarak çalışma gösteriyor ve aşağıda yer alan örnek video üzerinden de görülebildiği üzere basit bir sandalyeyi doğru birleştirme açısıyla bir araya getirebiliyor.
İleriye dönük çok büyük bir potansiyel vaat eden bu süreç, ciddi zaman kazancı sağlamasıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve robot sayısına bağlı olarak özellikle çok daha karmaşık işlemler için inanılmaz bir esneklik sunuyor. Bahsi geçen tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://newsoffice.mit.edu/2015/assembly-algorithm-for-autonomous-robots-0527 Yorum Yaz
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MURATSPLAT 4 yıl en beğenilen
Buna benzer haberleri okuyunca ülkemizin 100 yıl geriden A.B.D'yi takip ettiğini fark ediyorum.

Türkiye'deki Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği gibi bölümlerde bilimsel araştırmalar genelde şöyle olur.

- Tubitak gibi bir kurum bir tema(konu/gündem) seçerek bir yarışma düzenler. Bu yarışmada birinci gelene 90.000TL, ikinci gelene 60.000TL gibi ödüller verilecektir. Genelde böyle olur.

- Bu yarışmayı duyan 'uyanık akademisyenler' yav biz de katılak, yiyebilidiğimiz kadar ödülden yeriz, ikramiye gibi olur!' derler. Zira onların derdi ödülden ya da proje bütçesinden çarpa bildikleri kadar para çarpmaktır.

- Uyanıklar sıkağa çıkarlar, bir garip elektronikçiye yanaşırlar. Şunu yapabilir misin sorusunu sorarlar. Muhtemelen o tamirci esnafı yaparım der. Uyanıklar, internet buldukları çalıntı planları, devre şemalarını filan alır gelirler dükkana, ' bak usta şöyle olacak! ' derler. Usta tamirci esnafı bu adamların boş olduğu ellerine tutuşturduğu devre şemaları gibi kağıtlara bakarak anlar. Onun iş basittir. İşimi yapar paramı alırım hesabı yapar. Çünkü esnaf para kazanır. İşi o dur, yapar parasını kazanır.

- Uyanıklar, "anasının gözü" oldukları için fiyatı düşürebildikleri kadar düşürürler. Onlara göre yapılan iş çok kolaydır. Bu yüzden fiyat düşebilir!

Neyse uzatmayalım, sonra proje dosyaları yazılır, bütçeler çıkarılır. Bu aşamada 'uyanıklar' nasıl edelim de bilmem ne parçasını fiyasını 10 tl'den 10000TL yapalım üzerine yoğunlaşırlar. Çünkü oradan da çarpacaklar. Bu sırada işini yapan kardeşimiz, projeyi teslim etmek için harıl harıl çalışıyor, problem üzerine problem çözüyor hatta zamanı yatmiyor pazar günü gelip dükkana çalışmak zorunda kalıyordur.

Neyse proje biter. Zaten proje de 'çizgi izleyen robot gibi bir şeydir', projeyi uyanıklar alır. Yerel basına bir kaç poz verirler. Bilmem ne üniversitesi bilmem ne cihazı gibi bir haber yapılır.

Sonra ödül alınır, Ödülün %10'u asnaf abimize verilir. O da faturasını keser 'Allah bereket versin, hocam! der. Uyanık hocalar tez gibi kağıt parçaları yazarlar çalışmayla ilgili olarak. Akademik kariyerlerini yeşillendirirler.

Aklınıza takılabilir: 'Eğer yarışma kazanılmasaydı, ne olacaktı?'. Esnaf abimize 'bu ay sıkışığız yarın veririz diyerek 1-2 kaç sene ödeme ötelenir.

Bu durumda kazanan kim oldu ?

A.Üniversite ve Hocalar,
B.Elektronik tamircisi
C.Ülke
D Hiçbiri


Not: burada anlatılanlar gerçek bir olaydan esinlenmiştir.


Buna benzer haberleri okuyunca ülkemizin 100 yıl geriden A.B.D'yi takip ettiğini fark ediyorum.Türkiye'deki Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği gi...
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fotifoti 4 yıl
gençlerimizin hayal gücü beni benden aldı vallahi.
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MURATSPLAT 4 yıl en beğenilen
Buna benzer haberleri okuyunca ülkemizin 100 yıl geriden A.B.D'yi takip ettiğini fark ediyorum.

Türkiye'deki Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği gibi bölümlerde bilimsel araştırmalar genelde şöyle olur.

- Tubitak gibi bir kurum bir tema(konu/gündem) seçerek bir yarışma düzenler. Bu yarışmada birinci gelene 90.000TL, ikinci gelene 60.000TL gibi ödüller verilecektir. Genelde böyle olur.

- Bu yarışmayı duyan 'uyanık akademisyenler' yav biz de katılak, yiyebilidiğimiz kadar ödülden yeriz, ikramiye gibi olur!' derler. Zira onların derdi ödülden ya da proje bütçesinden çarpa bildikleri kadar para çarpmaktır.

- Uyanıklar sıkağa çıkarlar, bir garip elektronikçiye yanaşırlar. Şunu yapabilir misin sorusunu sorarlar. Muhtemelen o tamirci esnafı yaparım der. Uyanıklar, internet buldukları çalıntı planları, devre şemalarını filan alır gelirler dükkana, ' bak usta şöyle olacak! ' derler. Usta tamirci esnafı bu adamların boş olduğu ellerine tutuşturduğu devre şemaları gibi kağıtlara bakarak anlar. Onun iş basittir. İşimi yapar paramı alırım hesabı yapar. Çünkü esnaf para kazanır. İşi o dur, yapar parasını kazanır.

- Uyanıklar, "anasının gözü" oldukları için fiyatı düşürebildikleri kadar düşürürler. Onlara göre yapılan iş çok kolaydır. Bu yüzden fiyat düşebilir!

Neyse uzatmayalım, sonra proje dosyaları yazılır, bütçeler çıkarılır. Bu aşamada 'uyanıklar' nasıl edelim de bilmem ne parçasını fiyasını 10 tl'den 10000TL yapalım üzerine yoğunlaşırlar. Çünkü oradan da çarpacaklar. Bu sırada işini yapan kardeşimiz, projeyi teslim etmek için harıl harıl çalışıyor, problem üzerine problem çözüyor hatta zamanı yatmiyor pazar günü gelip dükkana çalışmak zorunda kalıyordur.

Neyse proje biter. Zaten proje de 'çizgi izleyen robot gibi bir şeydir', projeyi uyanıklar alır. Yerel basına bir kaç poz verirler. Bilmem ne üniversitesi bilmem ne cihazı gibi bir haber yapılır.

Sonra ödül alınır, Ödülün %10'u asnaf abimize verilir. O da faturasını keser 'Allah bereket versin, hocam! der. Uyanık hocalar tez gibi kağıt parçaları yazarlar çalışmayla ilgili olarak. Akademik kariyerlerini yeşillendirirler.

Aklınıza takılabilir: 'Eğer yarışma kazanılmasaydı, ne olacaktı?'. Esnaf abimize 'bu ay sıkışığız yarın veririz diyerek 1-2 kaç sene ödeme ötelenir.

Bu durumda kazanan kim oldu ?

A.Üniversite ve Hocalar,
B.Elektronik tamircisi
C.Ülke
D Hiçbiri


Not: burada anlatılanlar gerçek bir olaydan esinlenmiştir.


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GreldoR 4 yıl
Şimdi kusura bakmasınlar da şu 4 kat hızlandırılmış video bile adamın ruhunu daraltırken, hangi işi robotlara yaptırmayı planlıyorlar? Abidik gubidik bir sandalyeyi (üstelik parçalar mıknatıslı)2 saate birleştiren bu robotlardan bir cacık olmaz. Programlanmış algoritma ile 3 parçayı yan yana getirip, mıknatısların birleşmesini sağlamak iş yapmak mı oluyor? Ben bu videoda ileriye dönük hiçbir gelişim olacağını göremiyorum...
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MrFlackoJodye 4 yıl GreldoR
GreldoR
Şimdi kusura bakmasınlar da şu 4 kat hızlandırılmış video bile adamın ruhunu daraltırken, hangi işi robotlara yaptırmayı planlıyorlar? Abidik gubidik bir sandalyeyi (üstelik parçalar mıknatıslı)2 saate birleştiren bu robotlardan bir cacık olmaz. Programlanmış algoritma ile 3 parçayı yan yana getirip, mıknatısların birleşmesini sağlamak iş yapmak mı oluyor? Ben bu videoda ileriye dönük hiçbir gelişim olacağını göremiyorum...

Bravo kardes. Gelistirme asamasindaki bir projenin gelecegini saniyeler icerisinde belirledin.
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bring to front 4 yıl
Oha kimse haberi okumamis. Ahahahahahhaah
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2622110012 4 yıl
mit çalışıyor rte sağolsun hedef 2023
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MS4343 4 yıl 2622110012
2622110012

mit çalışıyor rte sağolsun hedef 2023

Herseyide su adama baglamayin...napsin oturup kendide bir aligoritmami yazsin...kaldiki boyle bir seyi yapacak olan varsa "tubitak-universiteler- sirketler" dir...

akp li degilim ancak her teknoloji haberinde rte ismini gormek cok alakasiz geliyor...

İphone 6 cikar..."rte anca konussun denir"

cern deneyinde bile adi geciyor ..... bizde niye boyle birsey yokmus yuhhh
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