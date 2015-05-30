MIT'nin yeni algoritması robotların ortak görevler yapabilmesine imkan tanıyor

Haber Editörü
Robotların bir arada çalışarak ortak görevler gerçekleştirmesi için dünyanın birçok yerinde farklı çalışmalar yürütülüyor. Geçtiğimiz günlerde detaylarına burada yer verdiğimiz UC Berkeley sonrası, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT'nin yeni algoritması da bu noktada ilginç bir süreç ortaya koyuyor.
Standart üretim hatlarında robotlar bildiğiniz üzere önceden programlanmış hareketleri gerçekleştiriyor ve herhangi bir planlama gerçekleştirmiyor. MIT'nin geliştirdiği algoritma sayesinde ise robotlar otonom olarak çalışma gösteriyor ve aşağıda yer alan örnek video üzerinden de görülebildiği üzere basit bir sandalyeyi doğru birleştirme açısıyla bir araya getirebiliyor.
İleriye dönük çok büyük bir potansiyel vaat eden bu süreç, ciddi zaman kazancı sağlamasıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve robot sayısına bağlı olarak özellikle çok daha karmaşık işlemler için inanılmaz bir esneklik sunuyor. Bahsi geçen tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
http://newsoffice.mit.edu/2015/assembly-algorithm-for-autonomous-robots-0527 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Türkiye'deki Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği gibi bölümlerde bilimsel araştırmalar genelde şöyle olur.
- Tubitak gibi bir kurum bir tema(konu/gündem) seçerek bir yarışma düzenler. Bu yarışmada birinci gelene 90.000TL, ikinci gelene 60.000TL gibi ödüller verilecektir. Genelde böyle olur.
- Bu yarışmayı duyan 'uyanık akademisyenler' yav biz de katılak, yiyebilidiğimiz kadar ödülden yeriz, ikramiye gibi olur!' derler. Zira onların derdi ödülden ya da proje bütçesinden çarpa bildikleri kadar para çarpmaktır.
- Uyanıklar sıkağa çıkarlar, bir garip elektronikçiye yanaşırlar. Şunu yapabilir misin sorusunu sorarlar. Muhtemelen o tamirci esnafı yaparım der. Uyanıklar, internet buldukları çalıntı planları, devre şemalarını filan alır gelirler dükkana, ' bak usta şöyle olacak! ' derler. Usta tamirci esnafı bu adamların boş olduğu ellerine tutuşturduğu devre şemaları gibi kağıtlara bakarak anlar. Onun iş basittir. İşimi yapar paramı alırım hesabı yapar. Çünkü esnaf para kazanır. İşi o dur, yapar parasını kazanır.
- Uyanıklar, "anasının gözü" oldukları için fiyatı düşürebildikleri kadar düşürürler. Onlara göre yapılan iş çok kolaydır. Bu yüzden fiyat düşebilir!
Neyse uzatmayalım, sonra proje dosyaları yazılır, bütçeler çıkarılır. Bu aşamada 'uyanıklar' nasıl edelim de bilmem ne parçasını fiyasını 10 tl'den 10000TL yapalım üzerine yoğunlaşırlar. Çünkü oradan da çarpacaklar. Bu sırada işini yapan kardeşimiz, projeyi teslim etmek için harıl harıl çalışıyor, problem üzerine problem çözüyor hatta zamanı yatmiyor pazar günü gelip dükkana çalışmak zorunda kalıyordur.
Neyse proje biter. Zaten proje de 'çizgi izleyen robot gibi bir şeydir', projeyi uyanıklar alır. Yerel basına bir kaç poz verirler. Bilmem ne üniversitesi bilmem ne cihazı gibi bir haber yapılır.
Sonra ödül alınır, Ödülün %10'u asnaf abimize verilir. O da faturasını keser 'Allah bereket versin, hocam! der. Uyanık hocalar tez gibi kağıt parçaları yazarlar çalışmayla ilgili olarak. Akademik kariyerlerini yeşillendirirler.
Aklınıza takılabilir: 'Eğer yarışma kazanılmasaydı, ne olacaktı?'. Esnaf abimize 'bu ay sıkışığız yarın veririz diyerek 1-2 kaç sene ödeme ötelenir.
Bu durumda kazanan kim oldu ?
A.Üniversite ve Hocalar,
B.Elektronik tamircisi
C.Ülke
D Hiçbiri
Not: burada anlatılanlar gerçek bir olaydan esinlenmiştir.