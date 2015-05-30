MIT'nin yeni algoritması robotların ortak görevler yapabilmesine imkan tanıyor

Robotların bir arada çalışarak ortak görevler gerçekleştirmesi için dünyanın birçok yerinde farklı çalışmalar yürütülüyor. Geçtiğimiz günlerde detaylarına burada yer verdiğimiz UC Berkeley sonrası, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT'nin yeni algoritması da bu noktada ilginç bir süreç ortaya koyuyor.

Standart üretim hatlarında robotlar bildiğiniz üzere önceden programlanmış hareketleri gerçekleştiriyor ve herhangi bir planlama gerçekleştirmiyor. MIT'nin geliştirdiği algoritma sayesinde ise robotlar otonom olarak çalışma gösteriyor ve aşağıda yer alan örnek video üzerinden de görülebildiği üzere basit bir sandalyeyi doğru birleştirme açısıyla bir araya getirebiliyor.

İleriye dönük çok büyük bir potansiyel vaat eden bu süreç, ciddi zaman kazancı sağlamasıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve robot sayısına bağlı olarak özellikle çok daha karmaşık işlemler için inanılmaz bir esneklik sunuyor. Bahsi geçen tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://newsoffice.mit.edu/2015/assembly-algorithm-for-autonomous-robots-0527