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Michelin lastiklerdeki yasal diş derinliğinin arttırılmasını istemiyor

Michelin, 1.6 mm'lik minimum diş derinliği ile artan kaza oranları arasında doğrudan bağlantı olmadığını söyleyerek lastiklerdeki yasal diş derinliğinin 3 mm'ye arttırılma önerisini reddetti.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,8b
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42
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Fransız lastik devi Michelin, lastik sektöründeki bazı üreticilerin Avrupa'daki lastiklerin yasal diş derinliğini 1.6 mm'den 3 mm'ye arttırma çağrısını reddetti. Şirket 1.6 mm'lik minimum diş derinliği ile artan kaza oranları arasında hiçbir doğrudan bağlantı olmadığını gerekçe göstererek böyle bir değişikliği kabul etmiyor. Ayrıca çevre açısından lastiklerin 1.6 mm yasal diş derinliğe ulaşıncaya kadar kullanılması gerektiğinin altını çiziyor.
Michelin, Ernst & Young'dan 3 mm'lik yasal diş derinliği zorunluluğunun Avrupalı sürücüler için gereksiz lastik satın alımı ve ek yakıt tüketimiyle 6.9 milyar euroya mal olacağını gösteren bağımsız bir araştırma yapmasını istedi. Raporda ayrıca, sadece Avrupa'da yılda 9 milyon ton karbondioksit emisyonu ile sonuçlanacak ek bir 128 milyon lastik kullanımının söz konusu olduğu yazıyor.
Michelin bunun yerine 1.6 mm'lik diş derinliği ile ıslak zemin frenleme performansını yansıtan lastik test kurallarının revizyonunu istiyor. Fransız devin, kendi iç testlerinde, bazı aşınmış lastiklerin ıslak yollarda yeni lastikler kadar iyi performans gösterebildiğini iddia ettiğini belirtelim. Ayrıca diş derinliğinin ıslak frenlemede bir faktör olduğunu kabul etmesine rağmen lastiğin her yönüyle ve yaşam döngüsünün tüm aşamalarında genel performansının daha önemli olduğunu söylüyor.
Michelin'e göre lastik performansı karkas tasarımı, kullanılan malzemeler, kauçuk bileşikleri, diş derinliği ve sırt deseni gibi birçok faktörden etkilenebilir. Şirket, her yıl ekstra 6 milyar euro'luk bir satış hacminden pay alabilmenin cazibesine rağmen yasal diş derinliğinin arttırılmasına karşı ve aşınmış lastik performanslarının da değerlendirme kriterleri arasında yer almasını istiyor. Şirket bu durumun özellikle çevreye ve tüketicilere büyük fayda sağlayacağını düşünüyor.

http://www.michelin.com/fre/presse/Presse-et-actualites/actualite-michelin/Mobilite-durable/Performant-jusqu-au-au-niveau-legal-d-usure-de-1-6-mm Yorum Yaz
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Jeopol 2 yıl en beğenilen
Halkin dostu michelin
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ozgutozkan 2 yıl
Adam derinlik artırılsa kar edecek buna rağmen artırmayın diyor.
Helal delikanlıymış.
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ozmenakif 2 yıl
Adamsın mişlen
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bozak07 1 yıl
Şimdi bu mesajı okuyanlarda şöyle bir yanlış izlenim oluşacaktır: Lastiğin kullanım süresi lastiğin performansını etkileyen bir faktör değil lastiğin diş derinliği bu durumu belirler.
Genel olarak da Türk milletinin böyle bir yanılgısı var. Aynı kurumda çalıştığım bir arkadaş var geçen 4 tane lastik almış continental daha yepyeni lastik falan dedi gösterdi bana baktım lastik 2011 üretimi ve dişleri taş olmuş bildiğin kemik.
Lastik te on numara diş var sadece biraz ses yaptı diyor. Yani böyle yanılgılara kapılmamak lazım...
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sherlockholmes33 1 yıl
bi ara reklamlarında türkiyeyi silmişlerdi
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elcas 2 yıl
10 bin kmde tükenecek lastikleri olacağı için kimse almayacak da ondan. delikanlılıkla alakası yok. yeni arge yapmak zorunda kalacaklar.
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froster2006 2 yıl elcas
elcas
10 bin kmde tükenecek lastikleri olacağı için kimse almayacak da ondan. delikanlılıkla alakası yok. yeni arge yapmak zorunda kalacaklar.

Yalnizac hamurun efsafi ile ilindtili ozellikle omur durumu.Ve zaten en uzun omre sahip lastikleri michelin markasi ile uretiyor bu firma.En fazla elindeki hamur bilesimini bir sekilde paylasir alt markalari ile.
Ancak farkli bir mantik olmali sirkette ki ben daha anlamadim mantikli bir aciklama yapabilenide okumadim.
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khytr89 2 yıl
Mişlen candir gerisi heycan
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beyinsis 2 yıl
şimdi adamsın michelin falan sesleri kabarıyor da. bence amaç başka; diş derinliği zorunluluğu artarsa küçük üreticiler biraz nefes alacak. michelin bu hamleyle hem bunu engelliyor hem de kullanıcı dostu/çevreci görüntüsü veriyor. pazar payını korumak senede birkaç milyar kazanmaktan daha önemlidir. uzun dönemli bakıyor adamlar. önlerindeki yemeğe değil, yıllar sonra yiyeceklerine bakıyorlar. kazanç büyük...
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Mesudum 2 yıl
Güvenirsiniz, güvenmezsiniz bilmem, ama ADAC testlerine göre yazlık lastiklerde (2005/55R16) GY ile Michelin tepeyi paylaşıyorlar. Ancak sessizlik ve ıslak zeminde GY biraz önde. Onun arkasından, Michelin'in en çok eleştirilen konusu olan çabuk yıpranma konusunda diğer markalara fark atıyor. Hatta GY ile arada çok daha büyük fark var. Yazlık lastiğimde Michelin ile 3. yılım ve dayanıklılığı aynen görüyorum. Yanaklarda çatlama falan yok.

Ne demek bu? Marketten sıfır aldınız ve elinizdeki ürün çok çok memnun edici. Ancak sonraki yıl, ondan sonraki yıl kilometreler arttıkça Michelin memnun etmeye devam ediyor. Testlerdeki somut veriler böyle söylerken memleketimde park etmesini bilmeyen adamlar sıfır park etmek takıntısıyla yanakları kaldırıma sürtüyor ve ondan sonra çatlakları görünce ("Michelin dayanamıyor yaw!") çekiyorlar.

Yine de Michelin'in önerisi oldukça iddialı olsa da o kadar haklı değil. Yıpranmış lastiklerin performansları şimdiye kadar kriter değildi. (Bizim ülkemizde sorun edilmese de) maç oynanırken kural değişmeyeceği gibi, önce test yapılıp sonra değerlendirmeye başka katsayılar da eklemek uygun değil. Karar alırlar, kriterleri değiştirirler, somut değerler ortaya koyarlar ve ondan sonra kapışırlar, işte o zaman hak veririm.

Biz ne dersek diyelim, sektörden ve bağımsız otoritelerden gelecek yanıt, destek ve itirazları dinlemeden teknik bir konuda çok da şeetmemek lazım
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Sozuak 2 yıl
Aynı lastik Avrupa yollarında, Türkiye'deki kadar hızla aşınmıyordur sanmıyorum. O nedenle Avrupa için hızlı aşınma sorunu büyük ihtimal yokur.
Diğer olay da lastiği isteseler daha sert hamurlu yapıp uzun ömürlü hale getirebilirler. Dolayısıyla ucuz lastikleri de sert lastik yapıp daha geç aşını hale getirmeleri zor olmasa gerek. Zaten sıfır sert hamurlu lastik uzun ömürlü ama aracı durdurmuyor. Dolayısıyla Petlas, goodyear, nexen ve hankook ile Michelin markalarının birer modellerini deneme imkanım oldu 10 yılda ve en iyi performansı Michelin vermişti. Ondan sonra goodyear ug serisini seviyorum. Dolayısıyla Michelin elbette kendini de düşünür ama zaten parayı verirseniz iyi lastik alırsınız, ucuz olsun derseniz 50.000 km sonra bile 5 mm diş derinliği ile yolda durmayan bir lastikle başbaşa kalırsınız.
Not : Mesajı yazıp yollar yollamaz hiçbir değişiklik olmadığı halde altta " bu mesaj bir yönetici tarafından değiştirilmiştir" ibaresi ile görüntülendi. Acaba forumda yazılımsal bir sorun mu var ?
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aycibin 2 yıl
bugüne kadar diş derinliğim hiçbir zaman 3mm'e kadar inmedi.sebebi çok km yapmamam.4 yılda ortalama 30000km yapınca zaten yaştan dolayı değişimi geliyor.
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bozak07 2 yıl
Ben bu kadar masum olduğunu düşünüyorum açıkçası illa ki çevreyi de düşünüyorlardır fakat bence ticari kaygı da var.
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xnoname 2 yıl
zaten Türkiye^de 1.6 mm bile çok azdır alayı kabak
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jimhendrix 2 yıl xnoname
xnoname
zaten Türkiye^de 1.6 mm bile çok azdır alayı kabak

valla ben de anlamıyorum ki, dişsiz arabalar var yollarda, nasıl tutunuyor yola bilmiyorum. herhalde 90lık hafif virajı 65 le falan dönüyorlar.
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performans, Otomobil ve
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