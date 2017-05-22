Michelin lastiklerdeki yasal diş derinliğinin arttırılmasını istemiyor

Fransız lastik devi Michelin, lastik sektöründeki bazı üreticilerin Avrupa'daki lastiklerin yasal diş derinliğini 1.6 mm'den 3 mm'ye arttırma çağrısını reddetti. Şirket 1.6 mm'lik minimum diş derinliği ile artan kaza oranları arasında hiçbir doğrudan bağlantı olmadığını gerekçe göstererek böyle bir değişikliği kabul etmiyor. Ayrıca çevre açısından lastiklerin 1.6 mm yasal diş derinliğe ulaşıncaya kadar kullanılması gerektiğinin altını çiziyor.

Michelin, Ernst & Young'dan 3 mm'lik yasal diş derinliği zorunluluğunun Avrupalı sürücüler için gereksiz lastik satın alımı ve ek yakıt tüketimiyle 6.9 milyar euroya mal olacağını gösteren bağımsız bir araştırma yapmasını istedi. Raporda ayrıca, sadece Avrupa'da yılda 9 milyon ton karbondioksit emisyonu ile sonuçlanacak ek bir 128 milyon lastik kullanımının söz konusu olduğu yazıyor.

Michelin bunun yerine 1.6 mm'lik diş derinliği ile ıslak zemin frenleme performansını yansıtan lastik test kurallarının revizyonunu istiyor. Fransız devin, kendi iç testlerinde, bazı aşınmış lastiklerin ıslak yollarda yeni lastikler kadar iyi performans gösterebildiğini iddia ettiğini belirtelim. Ayrıca diş derinliğinin ıslak frenlemede bir faktör olduğunu kabul etmesine rağmen lastiğin her yönüyle ve yaşam döngüsünün tüm aşamalarında genel performansının daha önemli olduğunu söylüyor.

Michelin'e göre lastik performansı karkas tasarımı, kullanılan malzemeler, kauçuk bileşikleri, diş derinliği ve sırt deseni gibi birçok faktörden etkilenebilir. Şirket, her yıl ekstra 6 milyar euro'luk bir satış hacminden pay alabilmenin cazibesine rağmen yasal diş derinliğinin arttırılmasına karşı ve aşınmış lastik performanslarının da değerlendirme kriterleri arasında yer almasını istiyor. Şirket bu durumun özellikle çevreye ve tüketicilere büyük fayda sağlayacağını düşünüyor.

http://www.michelin.com/fre/presse/Presse-et-actualites/actualite-michelin/Mobilite-durable/Performant-jusqu-au-au-niveau-legal-d-usure-de-1-6-mm