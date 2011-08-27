Micro Four Thirds bayonetli Olympus Pen Mini'nin ABD fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

Haber Editörü
Dijital kamera pazarının kilit isimlerinden Olympus, Micro Four Thirds bayonetli E-PM1 PEN Mini modelinin Amerika fiyatını ve çıkış tarihini resmi olarak duyurdu.
Önümüzdeki eylül ayından itibaren Amerika'daki teknoloji mağazalarının vitrinlerini süslemesi beklenen PEN Mini'nin mor, gri, pembe, beyaz, siyah ve kahverengi olmak üzere altı farklı renk seçeneğiyle 499.99$'dan satışa sunulması planlanıyor. Kamerayla beraber MSC M.Zuiko Digital ED 14 - 42 mm II R f/3.5-5.6 kit objektif geliyor.
Olympus'un PEN serisi en ufak kamerası olarak lanse edilen PEN Mini'nin dikkatimizi çeken teknik özelliklerinden bazıları şu şekilde;
- 12.3 megapiksel - LiveMOS sensör
- Micro Four Thirds bayonet desteği
- 1920 x 1080 (AVCHD formatı - 60i), 1280 x 720 @ 30 FPS (Motion-JPEG formatı) video kaydı
- Görüntü stabilizasyon teknolojisi
- 3.0-inç, 460.000 piksel, LCD ekran
- 1/4000 sn'ye kadar enstantane hızı
- 200 - 12.800 arası ISO değeri
- SD, SDHC, SDXC ve Eye-Fi kart desteği
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sakın nex5 özenti olmasın! Nex serisi APS-C algılayıcı kullanıyor ama küçük ebatlı micro four thirds kameralar nex serisinden çok önce piyasaya sürüldü.