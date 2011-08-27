Micro Four Thirds bayonetli Olympus Pen Mini'nin ABD fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

Dijital kamera pazarının kilit isimlerinden Olympus, Micro Four Thirds bayonetli E-PM1 PEN Mini modelinin Amerika fiyatını ve çıkış tarihini resmi olarak duyurdu.

Önümüzdeki eylül ayından itibaren Amerika'daki teknoloji mağazalarının vitrinlerini süslemesi beklenen PEN Mini'nin mor, gri, pembe, beyaz, siyah ve kahverengi olmak üzere altı farklı renk seçeneğiyle 499.99$'dan satışa sunulması planlanıyor. Kamerayla beraber MSC M.Zuiko Digital ED 14 - 42 mm II R f/3.5-5.6 kit objektif geliyor.



Olympus'un PEN serisi en ufak kamerası olarak lanse edilen PEN Mini'nin dikkatimizi çeken teknik özelliklerinden bazıları şu şekilde;

12.3 megapiksel - LiveMOS sensör

Micro Four Thirds bayonet desteği

1920 x 1080 (AVCHD formatı - 60i), 1280 x 720 @ 30 FPS (Motion-JPEG formatı) video kaydı

Görüntü stabilizasyon teknolojisi

3.0-inç, 460.000 piksel, LCD ekran

1/4000 sn'ye kadar enstantane hızı

200 - 12.800 arası ISO değeri

SD, SDHC, SDXC ve Eye-Fi kart desteği