Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Micro Four Thirds bayonetli Olympus Pen Mini'nin ABD fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,9b
1
4
Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Micro Four Thirds bayonetli Olympus Pen Mini'nin ABD fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu
Tam Boyutta Gör
Dijital kamera pazarının kilit isimlerinden Olympus, Micro Four Thirds bayonetli E-PM1 PEN Mini modelinin Amerika fiyatını ve çıkış tarihini resmi olarak duyurdu.
Önümüzdeki eylül ayından itibaren Amerika'daki teknoloji mağazalarının vitrinlerini süslemesi beklenen PEN Mini'nin mor, gri, pembe, beyaz, siyah ve kahverengi olmak üzere altı farklı renk seçeneğiyle 499.99$'dan satışa sunulması planlanıyor. Kamerayla beraber MSC M.Zuiko Digital ED 14 - 42 mm II R f/3.5-5.6 kit objektif geliyor.
Olympus'un PEN serisi en ufak kamerası olarak lanse edilen PEN Mini'nin dikkatimizi çeken teknik özelliklerinden bazıları şu şekilde;
  • 12.3 megapiksel - LiveMOS sensör
  • Micro Four Thirds bayonet desteği
  • 1920 x 1080 (AVCHD formatı - 60i), 1280 x 720 @ 30 FPS (Motion-JPEG formatı) video kaydı
  • Görüntü stabilizasyon teknolojisi
  • 3.0-inç, 460.000 piksel, LCD ekran
  • 1/4000 sn'ye kadar enstantane hızı
  • 200 - 12.800 arası ISO değeri
  • SD, SDHC, SDXC ve Eye-Fi kart desteği
Micro Four Thirds bayonetli Olympus Pen Mini'nin ABD fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
mav1li +1 :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mav1li 8 yıl
D.A.R.B.E.C.i

sony nex5 özentisii :))


Sakın nex5 özenti olmasın! Nex serisi APS-C algılayıcı kullanıyor ama küçük ebatlı micro four thirds kameralar nex serisinden çok önce piyasaya sürüldü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 8 yıl
objektif ile beraber taşınabiliriği azalıyor dslr almayı tercih ederim performans herşeyden önemlidir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karaköy_soğancısı 8 yıl
sony nex5 özentisii :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Nokia'nın 1GHz işlemcili yeni nesil Symbian telefonlarına yakından bakıyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim