MicroOLED, 0.61 inçlik tek renkli ekrana 5.4 megapiksel yoğunluk sığdırabiliyor

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Daha küçük ekranlara daha yüksek çözünürlükte görüntülerin sığdırılabilmesi için devam eden çalışmalarda MicroOLED firmasının tanıttığı OLED mikro ekran çözünürlük oranı ile yeni bir devrin kapısını açabilir.
Firmanın yeni OLED mikro ekranı, 0.61 inçlik diagonal boyuta 5.4 megapiksel yoğunluk sığdırıyor ve SXGA çözünürlükte, rakip ürünlerin yarısı kadar enerji tüketiyor. Yeni ekran özellikle dijital kamera ekranı, gece görüş sistemleri ve kafaya takılan ekranlar gibi göze yakın vizörlerde mükemmel bir görüntü kalitesi sağlıyor.
0.61 inçlik ekran tek renkli resimlerde (2560 x 2048) 5.4 megapiksel çözünürlükte görüntü verirken, 16 milyon renk seçeneğinde 1.3 megapiksel çözünürlükte görüntü verebiliyor. Ekran 100 000:1 kontrast oranı ve yüzde 96 uygunluk oranına sahip.
Ekranın tükettiği enerji ise 0.2W değerinde.
Askeri birimler tarafından daha fazla tercih edileceği düşünülen MicroOLED ekranların testlerine başlanmış durumda.
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Burayı okuyup anlamayan birçok kişi tutup yine Apple RetinaDisplay i yargılama peşinde...
Arkadaşlar bilgisi olanlarla oturup tartışalım FANBOY falan değilim de artık şu SGS2 mi iP4S mi gibi tartışmalara net aleminde seviyeli tartışmalar, yorumlar ile bir son versek nasıl olur?
Bilen bilmeyen yorum yapıyor.Okuduğum o kadar haber arasında istisnasız her haberin en az 1 yorumuna gülsemmi ağlasammı karar veremeyecek durumda kalıyorum.
Eğitim şart! ;)
Haksızmıyım? ...
televizyonu tek renk izleyceksen öyle
ölücek köpek cami duvarına işermiş bunlarda o hesap =)
Ahkihkohkoh
Hala daha iyi mi bu diyenler var--- 22'' ekranda 1920x1080 de kullanıyorsun basit olarak onla karşılaştır sorunun cevabı otomatik cıkar ortaya
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Monitör, OLED