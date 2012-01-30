MicroOLED, 0.61 inçlik tek renkli ekrana 5.4 megapiksel yoğunluk sığdırabiliyor

Daha küçük ekranlara daha yüksek çözünürlükte görüntülerin sığdırılabilmesi için devam eden çalışmalarda MicroOLED firmasının tanıttığı OLED mikro ekran çözünürlük oranı ile yeni bir devrin kapısını açabilir.





Firmanın yeni OLED mikro ekranı, 0.61 inçlik diagonal boyuta 5.4 megapiksel yoğunluk sığdırıyor ve SXGA çözünürlükte, rakip ürünlerin yarısı kadar enerji tüketiyor. Yeni ekran özellikle dijital kamera ekranı, gece görüş sistemleri ve kafaya takılan ekranlar gibi göze yakın vizörlerde mükemmel bir görüntü kalitesi sağlıyor.





0.61 inçlik ekran tek renkli resimlerde (2560 x 2048) 5.4 megapiksel çözünürlükte görüntü verirken, 16 milyon renk seçeneğinde 1.3 megapiksel çözünürlükte görüntü verebiliyor. Ekran 100 000:1 kontrast oranı ve yüzde 96 uygunluk oranına sahip.





Ekranın tükettiği enerji ise 0.2W değerinde.





Askeri birimler tarafından daha fazla tercih edileceği düşünülen MicroOLED ekranların testlerine başlanmış durumda.