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Micromax'den QWERTY klavyeli bütçe dostu cep telefonu: Q80

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,3b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Hindistan merkezli Micromax firması, mevcut ürün gamını çift sim kart desteği ve QWERTY klavye donanımıyla dikkat çeken Q80 ile genişletiyor.
13 mm kalınlığında ve 113 gram ağırlığında monoblok tasarıma sahip cep telefonu, yanında birden fazla GSM operatörünün sim kartını taşımak zorunda kalanların yardımına koşuyor. 2.4-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde ekrana sahip telefonun ön yüzünde görüntülü konuşma için 0.3 megapiksel kamera, arka kısmında ise anı yakalamak için 3 megapiksel çözünürlüğünde, yüz algılama özellikli kamera mevcut.
68 MB dahili belleğe, FM radyoya, stereo hoparlörlere, Bluetooth ve Wi-Fi bağlantılarına yer verilen telefonun kapasitesi microSD kartlarla arttırılabiliyor. Yaklaşık 112$ fiyat etiketiyle satılması planlanan telefonun şimdilik ana vatanında satılması hedeflenirken diğer ülkelere ilişkin açıklama yapılmadı.
Micromax'in Hindistan'daki en güvenilir marka olan Nokia egemenliğini etkilediği, Nokia'nın pazar payını %64'ten %52'ye düşürdüğü, firmanın ayda bir milyona yakın satış gerçekleştirdiği ifade ediliyor. 2011'de 30 milyon civarında satış hedefleyen firmanın yakında Afrika ve Latin Amerika pazarlarına açılacağı söylenmekte.

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