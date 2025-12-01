Giriş
    Samsung Galaxy S26 serisinin tüm teknik detayları ortaya çıktı

    Galaxy S26, Galaxy S26 Plus ve Galaxy S26 Ultra'nın tüm önemli ayrıntılarını ortaya koyan teknik özellik listesi ortaya çıktı. Samsung, yeni modelleri ufak yükseltmelerle sunacak gibi görünüyor.

    Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra karşılaştırması sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Çinli sızıntı kaynağı Ice Universe, Samsung’un 2026 başlarında tanıtacağı Galaxy S26 serisinin teknik detayları paylaşarak, Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra’yı önceki nesille karşılaştırdı. Listeye bakılırsa, yeni modeller önemli yükseltmelerle gelmeyecek.

    Kompakt Galaxy S26, 6.2 inç yerine 6.3 inç ile gelecek ancak önceki nesille aynı parlaklıktaki ekranı kullanacak. Üretimi durdurulan 128 GB versiyonu dışında, RAM ve depolama alanı için de aynı durum geçerli. Pil kapasitesi 300 mAh artarken, kasa biraz daha incelebilir. Cihaz, Amerika’da Snapdragon 8 Elite Gen 5, dünyanın geri kalanında ise Exynos 2600 işlemciyle gelecek. Muhtemelen iki yeni kamera sensörü olacak ancak piksel sayıları geçen yılkiyle aynı kalacak.

    Galaxy S25 ve Galaxy S26 karşılaştırması
    - Galaxy S26 Galaxy S25
    Ekran 6.3 inç, FHD+, 2600 nit, 120Hz 6.2 inç, FHD+, 2600 nit, 120Hz
    İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 / Exynos 2600 Snapdragon 8 Elite (For Galaxy)
    Bellek 12GB RAM 12GB RAM
    Depolama 256GB / 512GB 128GB / 256GB / 512GB
    Arka kamera 50MP (ana) + 12MP (ultra geniş) + 10MP (3x telefoto) 50MP (ana) + 12MP (ultra geniş) + 10MP (3x telefoto)
    Ön kamera 12MP 12MP
    Batarya 4300 mAh, 25W şarj 4000 mAh, 25W şarj
    Ağırlık 164 g 162 g
    İncelik 6.9 mm 7.2 mm

    Samsung’un Galaxy S26 Edge modelini çıkarması beklenmiyor. Onun yerine Galaxy S26 Plus gelecek ancak işlemci söz konusu olduğunda Samsung'un mevcut amiral gemisinden büyük ölçüde farklı olacak. Son sızıntıda, Galaxy S26 Plus'ın özellikleri Galaxy S25 Plus ile tamamen aynı gibi görünse de, kamera sensörleri paylaşılmamış. S26+’ın Galaxy S26 ile aynı üçlü kamera kurulumuyla gelmesi ve iki yeni sensöre sahip olması bekleniyor.

    Galaxy S25 Plus ve Galaxy S26 Plus karşılaştırması
    - Galaxy S26+ Galaxy S25+
    Ekran 6.7 inç, QHD, 2600 nit, 120Hz 6.7 inç, QHD, 2600 nit, 120Hz
    İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 / Exynos 2600 Snapdragon 8 Elite
    Bellek 12GB RAM 12GB RAM
    Depolama 256GB / 512GB 256GB / 512GB
    Arka kamera 50MP (ana) + 12MP (ultra geniş) + 10MP (3x telefoto) 50MP (ana) + 12MP (ultra geniş) + 10MP (3x telefoto)
    Ön kamera 12MP 12MP
    Batarya 4900 mAh, 45W şarj 4900 mAh, 45W şarj
    Ağırlık 194 g 190 g
    İncelik 7.3 mm 7.3 mm

    Son olarak, 2025 ve 2026'nın iki üst düzey amiral gemisi (Galaxy S25 Ultra ve S26 Ultra) arasında bir karşılaştırma da sunuluyor. Samsung, yeni 6.9 inç M14 AMOLED panele geçiyor ancak bu panel muhtemelen çok daha parlak olmayacak. S26 Ultra, Avrupa ülkelerinde 12 GB’a kadar RAM ile gelirken, Çin gibi diğer ülkelerde 16 GB RAM seçeneği de olacak. Samsung S26 Ultra, dünyanın bir çok yerinde Exynos 2600 yerine Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle gelecek.

    Galaxy S25 Ultra ve Galaxy S26 Ultra karşılaştırması
    - Galaxy S26 Ultra Galaxy S25 Ultra
    Ekran 6.9 inç, QHD (M14), 2600 nit, 120Hz 6.9 inç, QHD (M13), 2600 nit, 120Hz
    İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite (Global)
    Bellek 12GB / 16GB RAM 12GB / 16GB RAM
    Depolama 256GB / 512GB / 1TB 256GB / 512GB / 1TB
    Arka kamera 200MP HP2 (ana) + 50MP (ultra geniş) + 10MP (3x telefoto) + 50MP (5x telefoto) 200MP HP2 (ana) + 50MP (ultra geniş) + 10MP (3x telefoto) + 50MP (5x telefoto)
    Ön kamera 12MP 12MP
    Batarya 5000 mAh, 60W şarj 5000 mAh, 45W şarj
    Ağırlık 214 g 218 g
    İncelik 7.9 mm 8.2 mm

    Pil kapasitesinin değişmesi beklenmese de, hızlı şarj konusunda küçük bir atılım yaşanabilir. Samsung, uzun yıllardır 45 watt ile sınırlı olan şarj hızını 60 watt'a çıkaracak. Ayrıca, Galaxy S26 Ultra biraz daha ince olabilir. S26 Ultra’daki hem ana kameranın hem de 5x telefotonun, çok daha geniş diyafram açıklıkları sayesinde önemli ölçüde daha parlak hale geleceği, bunun da fotoğraf ve videolarda gözle görülür etkiler yaratacağı söyleniyor.

    Samsung Galaxy S26 ne zaman çıkacak?

    Samsung, geleneğini sürdürerek yeni Galaxy S26 serisini 2026'nın başlarında tanıtacak. Bunun Ocak ortası veya Şubat başı olması muhtemel. Son birkaç yıldır düzenlenen Samsung Galaxy S Unpacked etkinliklerine bakılırsa, Galaxy S26 tanıtım etkinliği Çarşamba gününe denk gelecek.

    Kaynakça https://www.notebookcheck.net/Samsung-Galaxy-S26-S26-Plus-and-S26-Ultra-Leaker-compares-almost-all-specs-with-Galaxy-S25-counterparts.1174218.0.html https://www.phonearena.com/galaxy-s26-release-date-price-features-news
