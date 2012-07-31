Micron, Crucial v4 serisi SATA-II SSD'lerinin sevkiyatına başladı

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Micron, ''Crucial v4'' serisi 2.5-inç'lik SSD'lerinin sevkiyatına başladığını duyurdu.
Micron tarafından geliştirilen 25 nm MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını ve SATA-II (3 Gb/sn) arabirimi desteğini bünyesinde barındıran SSD'lerle eskimekte olan sistemlerin hedef alındığı dile getiriliyor.
32 GB, 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği sunan SSD'lerin okuma ve yazma verileri sırasıyla şu şekilde;
32 GB
- 200 MB/sn sıralı okuma hızı
- 60 MB/sn sıralı yazma hızı
- 10.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı
- 1.200 IOPS rastgele 4K yazma performansı
64 GB
- 230 MB/sn sıralı okuma hızı
- 100 MB/sn sıralı yazma hızı
- 10.000 IOPS rasgele 4K okuma performansı
- 2.400 IOPS rastgele 4K yazma performansı
128 GB
- 230 MB/sn sıralı okuma hızı
- 175 MB/sn sıralı yazma hızı
- 10.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı
- 4.000 IOPS rasgele 4K yazma performansı
256 GB
- 230 MB/sn sıralı okuma hızı
- 190 MB/sn sıralı yazma hızı
- 10.000 IOPS rasgele 4K okuma performansı
- 4.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı
9.5 mm kalınlığında tasarlanan ve hata öncesi kullanım süreleri 1 milyon saat olarak açıklanan SSD'lerin tavsiye edilen perakende satış fiyatları sırasıyla şu şekilde: 49.99$, 69.99$, 99.99$, 189.99$
http://finance.yahoo.com/news/crucial-v4-solid-state-drive-130000702.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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