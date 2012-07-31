Micron, Crucial v4 serisi SATA-II SSD'lerinin sevkiyatına başladı

Micron, ''Crucial v4'' serisi 2.5-inç'lik SSD'lerinin sevkiyatına başladığını duyurdu.



Micron tarafından geliştirilen 25 nm MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını ve SATA-II (3 Gb/sn) arabirimi desteğini bünyesinde barındıran SSD'lerle eskimekte olan sistemlerin hedef alındığı dile getiriliyor.

32 GB, 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği sunan SSD'lerin okuma ve yazma verileri sırasıyla şu şekilde;

32 GB



200 MB/sn sıralı okuma hızı

60 MB/sn sıralı yazma hızı

10.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı

1.200 IOPS rastgele 4K yazma performansı



64 GB







230 MB/sn sıralı okuma hızı

100 MB/sn sıralı yazma hızı

10.000 IOPS rasgele 4K okuma performansı

2.400 IOPS rastgele 4K yazma performansı



128 GB

230 MB/sn sıralı okuma hızı

175 MB/sn sıralı yazma hızı

10.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı

4.000 IOPS rasgele 4K yazma performansı



256 GB

230 MB/sn sıralı okuma hızı

190 MB/sn sıralı yazma hızı

10.000 IOPS rasgele 4K okuma performansı

4.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı

9.5 mm kalınlığında tasarlanan ve hata öncesi kullanım süreleri 1 milyon saat olarak açıklanan SSD'lerin tavsiye edilen perakende satış fiyatları sırasıyla şu şekilde: 49.99$, 69.99$, 99.99$, 189.99$



http://finance.yahoo.com/news/crucial-v4-solid-state-drive-130000702.html