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Micron, Crucial v4 serisi SATA-II SSD'lerinin sevkiyatına başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,1b
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11
HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Micron, ''Crucial v4'' serisi 2.5-inç'lik SSD'lerinin sevkiyatına başladığını duyurdu.
Micron tarafından geliştirilen 25 nm MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını ve SATA-II (3 Gb/sn) arabirimi desteğini bünyesinde barındıran SSD'lerle eskimekte olan sistemlerin hedef alındığı dile getiriliyor.  
32 GB, 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği sunan SSD'lerin okuma ve yazma verileri sırasıyla şu şekilde;
32 GB
  • 200 MB/sn sıralı okuma hızı
  • 60 MB/sn sıralı yazma hızı
  • 10.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı
  • 1.200 IOPS rastgele 4K yazma performansı
64 GB

  • 230 MB/sn sıralı okuma hızı
  • 100 MB/sn sıralı yazma hızı
  • 10.000 IOPS rasgele 4K okuma performansı
  • 2.400 IOPS rastgele 4K yazma performansı

128 GB
  • 230 MB/sn sıralı okuma hızı
  • 175 MB/sn sıralı yazma hızı
  • 10.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı
  • 4.000 IOPS rasgele 4K yazma performansı

256 GB
  • 230 MB/sn sıralı okuma hızı
  • 190 MB/sn sıralı yazma hızı
  • 10.000 IOPS rasgele 4K okuma performansı
  • 4.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı

9.5 mm kalınlığında tasarlanan ve hata öncesi kullanım süreleri 1 milyon saat olarak açıklanan SSD'lerin tavsiye edilen perakende satış fiyatları sırasıyla şu şekilde: 49.99$, 69.99$, 99.99$, 189.99$


http://finance.yahoo.com/news/crucial-v4-solid-state-drive-130000702.html Yorum Yaz
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hayyam_karadenizli 7 yıl en beğenilen
Sata2 tamam anladık eskimekte olan PC'leri de hedef aldiniz, peki niye Sata3'lerden daha pahalı, 75$'a OCZ 120GB sata3 satıyo, bunlar basmış 99$, eski pc'de olsa alır sata3'ü takarım, sata2 girişler sata3'leri görüyorki. 256 GB içinde aynı durum, sata2 ye sata3'den 20$ daha yüksek fiyat basmış.
Sata2 tamam anladık eskimekte olan PC'leri de hedef aldiniz, peki niye Sata3'lerden daha pahalı, 75$'a OCZ 120GB sata3 satıyo, bunlar basmış 99$, eski pc'de ols...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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JoeyBane 7 yıl
sata 2 slota sata 3 takarım daha iyi. Büyük almak lazım ki ilerde de giyesin.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Bu zamanda 32 GB SSD dağıtımına başlıyorum diyenden hayır gelmez, kaynak israfından başka bir şey değil, 64 GB'lar bile stok tehlikesine girdi. 120GB'lar kapış kıran.
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abdulmusavvir 7 yıl
Diğer markalar 75 dolara 120gb satarken adam 50 dolara 32 GB satacak, güldürmeyin adamı ya.
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deathshadow 7 yıl
ssd ucuzlasada bizde alsak :))
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aspirin_00 7 yıl
sata 2 hortlar :D:D:D
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hacı.basat 7 yıl
Fiyatlar hatalı galiba, bu kadar pahalı olamaz. 32GB 50dolar, sevkiyata yeni başlıyor hemde, bunlar yayılana kadar Sandisk ve OCZ gibi markaların sata3 128 GB SSD'leri 50 doları görür zaten.
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Mr.Legend 7 yıl
Yazma hızları iyi değil ama erişim süreleri ne durumda acaba
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hayyam_karadenizli 7 yıl en beğenilen
Sata2 tamam anladık eskimekte olan PC'leri de hedef aldiniz, peki niye Sata3'lerden daha pahalı, 75$'a OCZ 120GB sata3 satıyo, bunlar basmış 99$, eski pc'de olsa alır sata3'ü takarım, sata2 girişler sata3'leri görüyorki. 256 GB içinde aynı durum, sata2 ye sata3'den 20$ daha yüksek fiyat basmış.
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i Am Not Dead 7 yıl
hdd alırım daha iyi okadarda performans arttırmaz ölü ssdler artan parçalarla yapmıslar sanırım
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gamershell 7 yıl
Laptoplar için ideal ssd olabilir
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Arranger. 7 yıl
Okuma, yazma ve ıops düşük. Fiyat iyi.
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