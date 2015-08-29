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Micron ikinci nesil 3D Xpoint bellek teknolojisine geçiş yapıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Micron ikinci nesil 3D Xpoint bellek teknolojisine geçiş yapıyor

Intel ile yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştıkları yeni bellek teknolojisini 3D Xpoint olarak kamuoyuna lanse eden Micron, daha ilk ürünler piyasaya çıkmadan ikinci nesil 3D Xpoint çalışmalarına başladığını duyurdu.

NAND belleklerin temel aldığı değişken olmayan bellek teknolojisi üzerine inşa edilen 3D XPoint, NAND belleklere göre 1000 kat daha hızlı ve 1000 kat daha fazla dayanıklı olabiliyor. Ayrıca standart belleklere göre 10 kat daha fazla yoğunluk ve kapasite sunabiliyor. Bu sayede maliyetler düşüyor, gecikme zamanları azalıyor, kapasite ve performans artıyor. 

3D XPoint bit satırları ve yazı satırları arasına yerleşen ve bireysel olarak ulaşılabilen hücre yığınlarından oluşuyor. Veri depolama ve geri çağırma için bir anahtar sistemi ile birleştirilen bu yapı, elektronları hapsederek veri depolama yöntemini kullanmıyor. Bunun yerine bellek hücresinin malzemesindeki bir özelliğin değiştirilmesi sayesinde veri depolanabiliyor. Ancak Intel bununla ilgili detayları açıklamadı. 

3D XPoint bellekler bu sayede bellek hücreleri daha kısa ve birbirine daha yakın şekilde paketlenebiliyor, daha yüksek yoğunluklara erişebiliyor ve küçük veri paketlerinin işlem görmesi ile daha hızlı ve daha verimli I/O performansı ortaya çıkıyor. İlk etaptaki 3D XPoint belleklerin her yongasında 128Gb bellek depolanabilecek. 

Micron'un ikinci nesil 3D Xpoint belleklerinde 128Gb kapasiteyi daha da artıracağı görüşü hakim. Zira teknolojinin yayılması adında kapasitelerin artırılması gerektiğini düşünen Micron, hız ve güvenilirlik unsurlarına ise çok fazla dokunmayacak. Yeni nesil 3D Xpoint teknolojisinin gelecek yıl tanıtılması ve sonraki yıl da piyasaya çıkması bekleniyor. Bilindiği gibi 3D Xpoint tabanlı Intel Optane SSD ürünleri gelecek yıl piyasaya sürülecek.

Bunun yanısıra Çinli Tsinghua Unigroup ortaklığının Micron'u satın alma girişimleri mevcut. 23 milyar dolar gibi bir fiyattan bahsedilen satın alma için ortaklığın yönetim kurulu başkanı Zaho Weiguo'nun ABD'ye gittiği ve olabilecek bir resmi engelleme durumunun önüne geçmek için Washington'da görüşmeler yaptığı ifade ediliyor.  

http://hexus.net/tech/news/storage/85940-micron-working-second-gen-3d-xpoint-non-volatile-memory/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 4 yıl
helal olsun güzel işler yapıyorlar....
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THUGGER 4 yıl
Helal olsun vallahi.
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selahattın ısık 4 yıl THUGGER
-Squidward-

Helal olsun vallahi.

Micro nun gelişmelerine mi yoksa Çin li bir firmanın satın almaya çalışmasına mı....
tahmin ediyorum her ikisinedir...
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V4LKyR 4 yıl
Vay be, adamlar Micron'u almak istiyorlar ve başkan kalkıp Washington'a bile gitmiş.
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apodur 4 yıl
Haber için teşekkür ederim. En çok ilgimi bu tür teknoloji haberleri çekiyor.
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