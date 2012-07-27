Micron, mSATA formundaki Crucial m4'ü satışa sunuyor

Haber Editörü
Micron, mSATA formundaki Crucial m4 serisi SSD'lerini bu ay içinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 50.80 mm x 29.83 mm x 3.8 mm boyutlarında ve yalnızca 10 gram ağırlığında tasarlanan mSATA formundaki SSD'ler ile öncelikli olarak ultrabook kullanıcıları hedef alınmış. Ancak masaüstü bilgisayarınızın anakartında mSATA desteği varsa yine bu teknolojiden faydalanabiliyorsunuz.
32 GB, 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğiyle gelen ve SATA-III (6 Gb/sn) arayüzüne destek veren SSD'lerin performans verileri sırasıyla şu şekilde;
32 GB
- 440 MB/sn sıralı okuma hızı
- 50 MB/sn sıralı yazma hızı
- 45.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı
- 15.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı
64 GB
- 500 MB/sn sıralı okuma hızı
- 95 MB/sn sıralı yazma hızı
- 45.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı
- 20.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı
128 GB
- 500 MB/sn sıralı okuma hızı
- 260 MB/sn sıralı yazma hızı
- 45.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı
- 35.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı
256 GB
- 500 MB/sn sıralı okuma hızı
- 260 MB/sn sıralı yazma hızı
- 45.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı
- 50.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı
Crucial m4 serisi SSD'ler sırasıyla 65$, 92$, 151$ ve 305$ fiyat etiketiyle satılacak.
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3 yıl öncede öyle diyorduk