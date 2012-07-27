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Micron, mSATA formundaki Crucial m4'ü satışa sunuyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Micron, mSATA formundaki Crucial m4'ü satışa sunuyor
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Micron, mSATA formundaki Crucial m4 serisi SSD'lerini bu ay içinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 50.80 mm x 29.83 mm x 3.8 mm boyutlarında ve yalnızca 10 gram ağırlığında tasarlanan mSATA formundaki SSD'ler ile öncelikli olarak ultrabook kullanıcıları hedef alınmış. Ancak masaüstü bilgisayarınızın anakartında mSATA desteği varsa yine bu teknolojiden faydalanabiliyorsunuz.
32 GB, 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğiyle gelen ve SATA-III (6 Gb/sn) arayüzüne destek veren SSD'lerin performans verileri sırasıyla şu şekilde;
32 GB
  • 440 MB/sn sıralı okuma hızı
  • 50 MB/sn sıralı yazma hızı
  • 45.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı
  • 15.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı

64 GB
  • 500 MB/sn sıralı okuma hızı
  • 95 MB/sn sıralı yazma hızı
  • 45.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı
  • 20.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı

128 GB
  • 500 MB/sn sıralı okuma hızı
  • 260 MB/sn sıralı yazma hızı
  • 45.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı
  • 35.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı

256 GB
  • 500 MB/sn sıralı okuma hızı
  • 260 MB/sn sıralı yazma hızı
  • 45.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı
  • 50.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı

Crucial m4 serisi SSD'ler sırasıyla 65$, 92$, 151$ ve 305$ fiyat etiketiyle satılacak.
Micron, mSATA formundaki Crucial m4'ü satışa sunuyor
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teramit 7 yıl
amigo1997
Küçülmesi daha iyi oldu tabide fiyatları çok yüksek olur şimdi.Bu arada da SSDler düşer biraz da onlar alınası olur.

3 yıl öncede öyle diyorduk
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yc#1 7 yıl
Gömülü sistemler ve HTPC'ler için üretilen mini-ITX anakartlar için biçilmiş kaftan.
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Krauser DMC 7 yıl
ssd lerin küçülmesi güzel de fiyatları da aynı oranda küçülse iyi olurdu.
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-Amigo[Nuri]- 7 yıl
Küçülmesi daha iyi oldu tabide fiyatları çok yüksek olur şimdi.Bu arada da SSD'ler düşer biraz da onlar alınası olur.
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turbo-powwer 7 yıl
256 GB ligin fiyati 200 dolar seviyesinde olsa harika olurmus. Ayrica yukaridaki arkadasin situsuna cevaben mSATA formunu okumadiniz sanirim.
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leventalpsal 7 yıl
32 ve 64 GB modellerin yazma hızları çok mu yavaş yoksa bana mı öyle geliyor?
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