Micron, mSATA formundaki Crucial m4'ü satışa sunuyor

Micron, mSATA formundaki Crucial m4 serisi SSD'lerini bu ay içinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 50.80 mm x 29.83 mm x 3.8 mm boyutlarında ve yalnızca 10 gram ağırlığında tasarlanan mSATA formundaki SSD'ler ile öncelikli olarak ultrabook kullanıcıları hedef alınmış. Ancak masaüstü bilgisayarınızın anakartında mSATA desteği varsa yine bu teknolojiden faydalanabiliyorsunuz.



32 GB, 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğiyle gelen ve SATA-III (6 Gb/sn) arayüzüne destek veren SSD'lerin performans verileri sırasıyla şu şekilde;



32 GB



440 MB/sn sıralı okuma hızı

50 MB/sn sıralı yazma hızı

45.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı

15.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı



64 GB

500 MB/sn sıralı okuma hızı

95 MB/sn sıralı yazma hızı

45.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı

20.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı



128 GB

500 MB/sn sıralı okuma hızı

260 MB/sn sıralı yazma hızı

45.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı

35.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı



256 GB

500 MB/sn sıralı okuma hızı

260 MB/sn sıralı yazma hızı

45.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı

50.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı



Crucial m4 serisi SSD'ler sırasıyla 65$, 92$, 151$ ve 305$ fiyat etiketiyle satılacak.

