Micron, üç farklı form faktöründe ürettiği yeni SSD serisi M500'ü tanıttı

Veri depolama çözümleriyle donanım tutkunlarının beğenisini kazanan Micron, yeni SSD serisi M500'ün tanıtımını yaptı. M500 serisi, 2.5-inç, mSATA ve M.2 olmak üzere üç farklı form faktöründe üretilmiş. 80 mm x 22 mm x 3.5 mm boyutlarındaki tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan M.2 SSD'nin öncelikli hedefinde Ultrabook, laptop, tablet gibi ince yapılı taşınabilir cihazların olduğu belirtilmiş.



Micron'un 20 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirdiği MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarıyla ve SATA-III (6 Gb/sn) arayüzü desteğiyle donatılan SSD'lerden 2.5-inç'lik form faktöründe geliştirilen model, 120 GB ile 960 GB arasında depolama alanı seçenekleri sunarken; mSATA ve M.2 form faktöründe geliştirilen SSD modellerinde depolama alanı ihtiyaca göre 120 GB ile 480 GB arasında değişiyor. M500 serisinin, sıralı okuma hızları, sıralı yazma hızları ve IOPS değerleri şu şekilde;



120 GB:



500 MB / sn sıralı okuma hızı

130 MB / sn sıralı yazma hızı

62.000 IOPS rastgele 4 KB okuma performansı

35.000 IOPS rastgele 4 KB yazma performansı

240 GB:

500 MB / sn sıralı okuma hızı

250 MB / sn sıralı yazma hızı

72.000 IOPS rastgele 4 KB okuma performansı

60.000 IOPS rastgele 4 KB yazma performansı

480 GB:

500 MB / sn sıralı okuma hızı

400 MB / sn sıralı yazma hızı

80.000 IOPS rastgele 4 KB okuma performansı

80.000 IOPS rastgele 4 KB yazma performansı

960 GB:

500 MB / sn sıralı okuma hızı

400 MB / sn sıralı yazma hızı

80.000 IOPS rastgele 4 KB okuma performansı

80.000 IOPS rastgele 4 KB yazma performansı

Micron, 2.5-inç'lik SSD'sini 2013 yılının ilk çeyreğinde; mSATA ve M.2 SSD'lerini ise 2013 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürmeyi planlıyor.



http://investors.micron.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=732650