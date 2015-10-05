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Micron'dan önemli bir hamle : Tidal Systems'ı satın aldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Micron'dan önemli bir hamle : Tidal Systems'ı satın aldı

SSD sektöründe NAND flash bellek geliştirmek kadar kontrolcüye sahip olmak da büyük önem taşıyor. Samsung gibi kendi kontrolcüsünü geliştirenler daha geniş hareket alanı buluyor ve pazara daha hızlı hamle yapabiliyor. Micron gibi üçüncü taraf kontrolcü tedarik edenler ise optimizasyonları buna göre ayarlamak zorunda kalıyor ve bu da gecikmelere neden oluyor. 

Micron, pazarda Samsung ve SK Hynix gibi rakiplerle daha iyi mücadele edebilmek adına Tidal Systems firmasını satın aldığını duyurdu. Böylece firmanın elindeki iki önemli gelişmiş NAND işlemci teknolojisi ve yetenekli mühendisler Micron'a geçmiş oldu. Bunların arasında Tidal Systems'ı 2014 yılında kuran Mike Lee ve Dr. Cody Wu da bulunuyor. 

Mike Lee daha önce Link_A_Media Devices (LAMD) firmasını kurmuş ve bir süre sonra SK Hynix'e satmıştı. Dr. Cody Wu ise eski bir SandForce çalışanı ve SSD kontrolcü teknolojilerinde öncü isimlerden birisi olarak gösteriliyor. Bu ikilinin hali hazırdaki pek çok SSD kontrolcüsünde emeği bulunuyor. 

Micron bugüne kadar Marvell ve Silicon Motion gibi üreticilerden kontrolcü tedariği yapmaktaydı. Bu hamle ile birlikte dışa bağımlılık sona erecek ve firma tamamen kendisinin geliştirdiği SSD ürünlerini pazarlayabilecek. Bununla birlikte bir SSD kontrolcü platformunu entegre etmenin oldukça zorlayıcı olduğu ve Micron'un bu bakımdan çok çalışması gerektiği ifade ediliyor.  

http://www.tomshardware.com/news/micron-tidal-aquisition-ssd-controller,30232.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 4 yıl
Çok doğru bir hamle. Zira Samsung, kendi kontrolcusu ile geliştiriyor ve neredeyse yok satıyor. Arkadaşa 850 Pro SSD almaya gitmiştik. Kalmamıştı.
Dışa bağımlı olmaktansa, kendi kontrolörünü kendi sistemin çerçevesinde geliştirmek çoğu zaman daha iyi sonuç vermiştir.
Bakınız Apple. Ben Apple'ı hiç sevmem ama adamların işlemcileri 2 çekirdekli olmasına rağmen, kendi işletim sistemine göre en iyi performansı verecek şekilde geliştirmelerinden dolayı çok iyi performans veriyor.
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kadirirdem 4 yıl
Hayırlı olsun demek lazim
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