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James Webb Uzay Teleskobu detaylanıyor: İşte teleskobun dev "altın aynası"

Tarihin en güçlü uzay teleskobu James Webb'in fırlatılmasına artık sadece iki yıl kaldı. Teleskobun siyah örtülerle kaplanmış bir şekilde sır gibi saklanan dev altın aynası da nihayet ortaya çıktı.