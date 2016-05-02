James Webb Uzay Teleskobu detaylanıyor: İşte teleskobun dev "altın aynası"

Uzay araştırmalarında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak olan James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatılmasına artık çok az bir zaman kaldı. Geçtiğimiz aylarda birleştirilme işlemleri tamamlanan James Webb'in uzun süredir siyah örtülerle kaplanmış bir şekilde duran 6.5 metrelik dev altın aynası da ortaya çıktı.
James Webb'in dev altın kaplamalı ana aynası 18 ayrı bölümden oluşuyor. Aynanın hem güçlü hem de hafif yapılabilmesi için berilyumdan yararlandıklarını belirten NASA, kendi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada,"Parçaların her biri bir kahve masası boyutunda ve yaklaşık 20 kilogram ağırlığında. Aynanın kızılötesi ışığı daha iyi yansıtabilmesi için parçaların hepsine altın kaplama uyguladık." ifadelerini kullanıyor.
Teleskobun uzaya fırlatılma işlemleri de aynanın dev boyutları nedeniyle epey zor bir hal alıyor. Tam boyutlarıyla dünya üzerindeki herhangi bir rokete sığdırılamayan altın kaplamalı ayna, fırlatılmadan önce ikiye katlanacak ve uzayda tekrar açılacak.
Evrenin ilk yıldızlarını gözlemleyecek
Geçtiğimiz hafta 26.yaş gününü kutlayan Hubble Uzay Teleskobu'nun bilimsel varisi James Webb adeta bir zaman makinesi gibi çalışacak. Tarihin en güçlü uzay teleskobu James Webb'in ana görevlerinden birisi de bundan 13 milyar yıl öncesinde, karanlık çağlardan hemen sonra oluşmuş evrenin ilk yıldızlarını ve galaksilerini keşfetmek olacak.
2018 yılında Fransız Guyanası'ndaki bir uzay üssünden Ariane 5 roketiyle birlikte fırlatılacak olan James Webb, kızılötesi gözlemin Dünya'ya yakın bölgelerde verimli olmaması nedeniyle Yeryüzü'nden yaklaşık 1.6 milyon kilometre uzakta konumlanacak. 17 ülkenin iş birliğiyle bugünlere gelen teleskop Hubble'ın ve diğer teleskopların gözlemleyemediği derin bölgere ışık tutacak.
Özellikleri itibariyle tüm uzay severleri heyecanlandırmayı başaran teleskobun gelecek yıllarda yapacağı keşifler de çok büyük bir merak konusu. 26 yıllık Hubble'ın bile hala şaşırtmaya devam ettiği düşünülürse James Webb'in bizlere göstereceği çok şeyinin olduğunu söylemek sanırım yanlış olmaz.
Özellikleri itibariyle tüm uzay severleri heyecanlandırmayı başaran teleskobun gelecek yıllarda yapacağı keşifler de çok büyük bir merak konusu. 26 yıllık Hubble'ın bile hala şaşırtmaya devam ettiği düşünülürse James Webb'in bizlere göstereceği çok şeyinin olduğunu söylemek sanırım yanlış olmaz.
http://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/james-webb-space-telescopes-golden-mirror-unveiled Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hocam naçizane eklemek isterim. Kızılötesi tayfında duyarlı teleskobun temel nedeni, ilk galaksilerden elde edilen ışınların, bu galaksilerin hızları ve uzaklıklarından dolayı kızılötesi spektrumda algılanmasından dolayıdır. Demek istediğim gözlenen galaksi ile teleskop arasında herhangi engelleyici bir nesne (gaz, toz) olmasa bile teleskoba gelen ışın kızılötesi spektrumda olacaktır. Bu yüzden kızılötesi duyarlı teleskop kullanmaktalar.
Fakat bu teleskobun tek görevi sadece ilk galaksiler değil tabiki. Mutlaka ileriki aşamalarda galaksimizin merkezini gözlemleme girişiminde de bulunacaklardır. İşte bu noktada sizin bahsettiğiniz kızılötesi ışın'ın toz ve gaz üzerinden büyük oranda etkilenmeden geçmesini sağlayan özellik önemli olacaktır. Benim aklıma gelen bir diğer gözlem çalışması ise güney yarım küredeki devasa karanlık kuğu bulutsusunun orijinal yapısını ortaya çıkarmak olabilir.
Daha öncesinde yanlış hatırlamıyorsam, almanlar Şili'deki gözlem evinde galaksi merkezini gözlemlemek için nikel kaplama çanaklar kullanmışlardı. Haberden anladığımız üzere demek ki altın bu konuda daha başarılı olabilir.