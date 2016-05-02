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James Webb Uzay Teleskobu detaylanıyor: İşte teleskobun dev "altın aynası"

Tarihin en güçlü uzay teleskobu James Webb'in fırlatılmasına artık sadece iki yıl kaldı. Teleskobun siyah örtülerle kaplanmış bir şekilde sır gibi saklanan dev altın aynası da nihayet ortaya çıktı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,8b
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13
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uzay araştırmalarında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak olan James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatılmasına artık çok az bir zaman kaldı. Geçtiğimiz aylarda birleştirilme işlemleri tamamlanan James Webb'in uzun süredir siyah örtülerle kaplanmış bir şekilde duran 6.5 metrelik dev altın aynası da ortaya çıktı.

James Webb'in dev altın kaplamalı ana aynası 18 ayrı bölümden oluşuyor. Aynanın hem güçlü hem de hafif yapılabilmesi için berilyumdan yararlandıklarını belirten NASA, kendi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada,"Parçaların her biri bir kahve masası boyutunda ve yaklaşık 20 kilogram ağırlığında. Aynanın kızılötesi ışığı daha iyi yansıtabilmesi için parçaların hepsine altın kaplama uyguladık." ifadelerini kullanıyor.

Teleskobun uzaya fırlatılma işlemleri de aynanın dev boyutları nedeniyle epey zor bir hal alıyor. Tam boyutlarıyla dünya üzerindeki herhangi bir rokete sığdırılamayan altın kaplamalı ayna, fırlatılmadan önce ikiye katlanacak ve uzayda tekrar açılacak.

Evrenin ilk yıldızlarını gözlemleyecek

Geçtiğimiz hafta 26.yaş gününü kutlayan Hubble Uzay Teleskobu'nun bilimsel varisi James Webb adeta bir zaman makinesi gibi çalışacak. Tarihin en güçlü uzay teleskobu James Webb'in ana görevlerinden birisi de bundan 13 milyar yıl öncesinde, karanlık çağlardan hemen sonra oluşmuş evrenin ilk yıldızlarını ve galaksilerini keşfetmek olacak.

2018 yılında Fransız Guyanası'ndaki bir uzay üssünden Ariane 5 roketiyle birlikte fırlatılacak olan James Webb, kızılötesi gözlemin Dünya'ya yakın bölgelerde verimli olmaması nedeniyle Yeryüzü'nden yaklaşık 1.6 milyon kilometre uzakta konumlanacak. 17 ülkenin iş birliğiyle bugünlere gelen teleskop Hubble'ın ve diğer teleskopların gözlemleyemediği derin bölgere ışık tutacak.

Özellikleri itibariyle tüm uzay severleri heyecanlandırmayı başaran teleskobun gelecek yıllarda yapacağı keşifler de çok büyük bir merak konusu. 26 yıllık Hubble'ın bile hala şaşırtmaya devam ettiği düşünülürse James Webb'in bizlere göstereceği çok şeyinin olduğunu söylemek sanırım yanlış olmaz. 

http://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/james-webb-space-telescopes-golden-mirror-unveiled Yorum Yaz
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Roark 3 yıl en beğenilen
işte bu. hubble bir yere kadar. daha kuvvetlisi ile yeni cosmos çekilmesini bekleriz artık. evrenin insan merkezli yaratılmadığını tamamen anlamaya 2 yıl kaldı.
işte bu. hubble bir yere kadar. daha kuvvetlisi ile yeni cosmos çekilmesini bekleriz artık. evrenin insan merkezli yaratılmadığını tamamen anlamaya 2 yıl kaldı...
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olağan_şüpheli 3 yıl
kıskanmamak ,imrenmemek elde değil.
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eulogy 3 yıl
darkaura

fbkayaneden altın ayna acaba ?
haberde belirtmis, kizilotesi isigi iyi yansittigi icin. james webb kizilotesi isikda gozlem yapacak. kizilotesi evrendeki toz bulutlarinin arasinda fazla kayip yasamadan gecebildigi icin en uzak yerleri gorme imkani taniyacak.


Hocam naçizane eklemek isterim. Kızılötesi tayfında duyarlı teleskobun temel nedeni, ilk galaksilerden elde edilen ışınların, bu galaksilerin hızları ve uzaklıklarından dolayı kızılötesi spektrumda algılanmasından dolayıdır. Demek istediğim gözlenen galaksi ile teleskop arasında herhangi engelleyici bir nesne (gaz, toz) olmasa bile teleskoba gelen ışın kızılötesi spektrumda olacaktır. Bu yüzden kızılötesi duyarlı teleskop kullanmaktalar.

Fakat bu teleskobun tek görevi sadece ilk galaksiler değil tabiki. Mutlaka ileriki aşamalarda galaksimizin merkezini gözlemleme girişiminde de bulunacaklardır. İşte bu noktada sizin bahsettiğiniz kızılötesi ışın'ın toz ve gaz üzerinden büyük oranda etkilenmeden geçmesini sağlayan özellik önemli olacaktır. Benim aklıma gelen bir diğer gözlem çalışması ise güney yarım küredeki devasa karanlık kuğu bulutsusunun orijinal yapısını ortaya çıkarmak olabilir.

Daha öncesinde yanlış hatırlamıyorsam, almanlar Şili'deki gözlem evinde galaksi merkezini gözlemlemek için nikel kaplama çanaklar kullanmışlardı. Haberden anladığımız üzere demek ki altın bu konuda daha başarılı olabilir.

darkaurafbkayaneden altın ayna acaba ?haberde belirtmis, kizilotesi isigi iyi yansittigi icin. james webb kizilotesi isikd...
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serafon 3 yıl
BiilimAdamı
o teleskobun içinde yaşamak ölene kadar nefes alabilmek mümkün olsaydı yanıma birde eş verselerdi
gitmek isterdim uzayı çıplak gözle görmeyi gezmeyi çok isterdim.

Herkes bildiği işi yapar. Ülkenin başındaki o işlerden anlıyor etrafındakiler bir şeyden anlamıyor. Öte taraftan bir takım diğer zevatlar laf yapıyor icraat sadece hortumlama için. Öte taraftan geçmişte bu işi anlayanlar başa geldi ama iç ve dış mahluklar ondurtmadı. Ne zaman bu işi bireysellikten çıkarır kurumsallığa döker ve o kurumun parçalarını birbirini tamamlayan yedekli ve kaliteli bireylerden oluşturur toplumsal olarak bu kafaya erişirsek o zaman yola çıkmış oluruz, geriye sadece aradaki 50-100 yıllık farkları kapatmak kalır! Ha Batı toplumlarının bilimsel ve ekonomik açıdan bizi geçmiş olmaları, gelişmiş olmaları onları her alanda doğru yapmıyor, bazıları da bunu anlamıyor, üstüne üstlük adamların doğru tarafını bahane edip yanlış tarafına özeniyor, bu ülkeye daha da çok zarar veriyor, o pislikleri buraya getirip bu ülkeyi daha da çok pisletiyor. Doğruyu yanlışı, BİREYSEL ÇIKARIMIZDAN, BENCİLLİĞİMİZDEN, NEFSİMİZDEN, KİNİMİZDEN, TEMBELLİĞİMİZDEN... ayrı tarafsız olarak ortaya koyduğumuzda tutulmaz bir şekilde ilerlemememiz için bir neden yok!!!
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OverClocK1ng 3 yıl
V4LKyR
@OverClocK1ng Aynen, 2 yıl dediğin nedir ki, kesin fırlatma hazırlıklarına başlamışlardır şimdiden...

@eulogy Acaba diyorum THE GREAT ATTRACTORu mu inceleseler... Korkuyorum oradan.

Yaw, haberi yapılsın. Uzayı seviyoruz. Gizemli bir şey. Bu tip haberleri de seviyorum. Yorumlarını falan da okuyorum ve bilgi sahibi oluyoruz. Sağ olsunlar.
Ama 2 yıl kalan bir şeye de "çok az bir zaman kaldı" denmez yani...
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eulogy 3 yıl
V4LKyR

@OverClocK1ng Aynen, 2 yıl dediğin nedir ki, kesin fırlatma hazırlıklarına başlamışlardır şimdiden...

@eulogy Acaba diyorum THE GREAT ATTRACTORu mu inceleseler... Korkuyorum oradan.


Onun da bayağı gizemi çok ama ben onun hakkında pek bilgi sahibi değilim :( eskiden yanlış hatırlamıyosam amarond veya benzeri nickli bir üye vardı. Bu çekiciler hakkında bayağı bilgisi vardı ama o da yıllardır görünmüyor. :(

Bir çekim kaynağından x ışını gözlemi yapılamıyorsa insanın aklına ister istemez oran olarak yüksek miktarda karanlık madde olduğu geliyor. İşte hocam aslında dediğiniz gibi şöyle bir düşününce ne kadar çok gözlenmesi gereken objeler var. İnsan meraktan çatlıyor :)
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BiilimAdamı 3 yıl
o teleskobun içinde yaşamak ölene kadar nefes alabilmek mümkün olsaydı yanıma birde eş verselerdi
gitmek isterdim uzayı çıplak gözle görmeyi gezmeyi çok isterdim.
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BiilimAdamı 3 yıl
nasa da olmasa bu konularda çok cahil kalacaktık helal olsun nasaya dünya adına gelecek nesillere önemli bilgiler paha biçilemez.. Bizde yollar yaptık çok güzel yollar ama kimsenin araba alcak parası yok orası ayrı :D adamlar uzaya yol yaptılar nerdeyse..
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Roark 3 yıl en beğenilen
işte bu. hubble bir yere kadar. daha kuvvetlisi ile yeni cosmos çekilmesini bekleriz artık. evrenin insan merkezli yaratılmadığını tamamen anlamaya 2 yıl kaldı.
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barisg 3 yıl
Bu aynayı kırmadan nasıl uzaya çıkartabilecekler, fikri olan var mı?
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OverClocK1ng 3 yıl
"James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatılmasına artık çok az bir zaman kaldı."
Sadece 2 YILCIK...
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eulogy 3 yıl
darkaura

fbkayaneden altın ayna acaba ?
haberde belirtmis, kizilotesi isigi iyi yansittigi icin. james webb kizilotesi isikda gozlem yapacak. kizilotesi evrendeki toz bulutlarinin arasinda fazla kayip yasamadan gecebildigi icin en uzak yerleri gorme imkani taniyacak.


Hocam naçizane eklemek isterim. Kızılötesi tayfında duyarlı teleskobun temel nedeni, ilk galaksilerden elde edilen ışınların, bu galaksilerin hızları ve uzaklıklarından dolayı kızılötesi spektrumda algılanmasından dolayıdır. Demek istediğim gözlenen galaksi ile teleskop arasında herhangi engelleyici bir nesne (gaz, toz) olmasa bile teleskoba gelen ışın kızılötesi spektrumda olacaktır. Bu yüzden kızılötesi duyarlı teleskop kullanmaktalar.

Fakat bu teleskobun tek görevi sadece ilk galaksiler değil tabiki. Mutlaka ileriki aşamalarda galaksimizin merkezini gözlemleme girişiminde de bulunacaklardır. İşte bu noktada sizin bahsettiğiniz kızılötesi ışın'ın toz ve gaz üzerinden büyük oranda etkilenmeden geçmesini sağlayan özellik önemli olacaktır. Benim aklıma gelen bir diğer gözlem çalışması ise güney yarım küredeki devasa karanlık kuğu bulutsusunun orijinal yapısını ortaya çıkarmak olabilir.

Daha öncesinde yanlış hatırlamıyorsam, almanlar Şili'deki gözlem evinde galaksi merkezini gözlemlemek için nikel kaplama çanaklar kullanmışlardı. Haberden anladığımız üzere demek ki altın bu konuda daha başarılı olabilir.

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olağan_şüpheli 3 yıl
kıskanmamak ,imrenmemek elde değil.
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darkaura 3 yıl
fbkaya
neden altın ayna acaba ?

haberde belirtmis, kizilotesi isigi iyi yansittigi icin. james webb kizilotesi isikda gozlem yapacak. kizilotesi evrendeki toz bulutlarinin arasinda fazla kayip yasamadan gecebildigi icin en uzak yerleri gorme imkani taniyacak.
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