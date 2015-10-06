Microsoft: 100 milyon cihaza Windows 10 yüklendi

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Biraz önce başlayan Microsoft etkinliğinden ilk önemli açıklamalar gelmeye başladı.
Microsoft'un resmi olarak verdiği bilgiye göre 29 Temmuz tarihinde bu yana 110 milyon cihaza yeni nesil işletim sistemi Windows 10 yüklendi. Bu rakam, firmanın önümüzdeki iki ya da üç yıl için koyduğu 1 milyar cihaza ulaşma hedefinin de ne kadar gerçekçi olduğunu gözler önüne serdi. Ayrıca Microsoft Edge internet tarayıcısı üzerinde 650 milyar sayfa görüntülendi ve Cortana'ya 1 milyardan fazla soru soruldu.
Windows 10 daha ilk ayında 75 milyon kullanıcıya ulaşmayı başarmıştı.
http://www.theverge.com/2015/10/6/9442377/microsoft-windows-10-download-numbers-surface-users Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tablette kullanıyorum orası ayrı.
microsoft.com/...
Bildirim beklemene gerek yok. microsoft.com/... adresinden kurabilirsin...
Ben win 7' yede çıkar çıkmaz formatla temiz geçmiştim, onda hiç bu kadar stabilite sorunu olmamıştı. Şu an için tavsiye etmiyorum 1 yıldır beta aşamasında idi, temmuz başıda çıktı ama hala oturmadı windows 10. Duyurulur...
Bahsettiginiz sorunu hem dizustunde hem de tabletimde hic yasamadim. Yoktur demiyorum yasiyorsaniz vardir ama ben yasamadim.
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