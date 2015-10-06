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Microsoft: 100 milyon cihaza Windows 10 yüklendi

3 yıl
2,1b
1
31
İşletim Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft: 100 milyon cihaza Windows 10 yüklendi
 
Biraz önce başlayan Microsoft etkinliğinden ilk önemli açıklamalar gelmeye başladı.
Microsoft'un resmi olarak verdiği bilgiye göre 29 Temmuz tarihinde bu yana 110 milyon cihaza yeni nesil işletim sistemi Windows 10 yüklendi. Bu rakam, firmanın önümüzdeki iki ya da üç yıl için koyduğu 1 milyar cihaza ulaşma hedefinin de ne kadar gerçekçi olduğunu gözler önüne serdi. Ayrıca Microsoft Edge internet tarayıcısı üzerinde 650 milyar sayfa görüntülendi ve Cortana'ya 1 milyardan fazla soru soruldu.
Windows 10 daha ilk ayında 75 milyon kullanıcıya ulaşmayı başarmıştı.

http://www.theverge.com/2015/10/6/9442377/microsoft-windows-10-download-numbers-surface-users Yorum Yaz
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simbolmina 3 yıl en beğenilen
Haberin fotoğrafında kocaman 110 Milyon yazıyor.
2 Yanıt Yanıtla +13
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camper19 3 yıl
Arkdaşlar Orjinal Oyun SOrunu varmı ?
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kandal_gr 3 yıl
7'den sonraki en keskin geçiş buydu galiba
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Smile Man 3 yıl
Siyah ekran ve search butonu sorunlari hala devam ediyor.
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muhammet7634 3 yıl
Arkadaşlar win 7 den win 10 a geçerken ürün anahtarı istedi benden bu sorunu nasıl çözebilirim ? Şimdiden teşekkürler.
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MetalWave 3 yıl
yüklenip geri dönenlerde dahil mi :)
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Oscar Heykeli 3 yıl
Yükledik de taşınabilir hard disk win10 da çalışmayınca istemeye istemeye mecbur win7 ye döndüm. İkisini birlikte bir türlü dual boot yapamadım.
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umut_baris 3 yıl
Ben sevemedim geri döndüm.

Tablette kullanıyorum orası ayrı.
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kadirirdem 3 yıl
100 milyonu geçecek tir....
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DH Misafiri 3 yıl
Microsoft 2-3 yıl içerisinde 1 milyarı hedefliyo. Bir yılda değil
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muhammet7634 3 yıl
Arkadaşlar win 8 den win 10 geçiş yapılabiliyormuş fakat ben beceremedim güncellemeleri yaptım fakat bir bildirim gelmedi acaba nedeni nedir ?
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RoNNiE- 3 yıl muhammet7634
Bildirim beklemene gerek yok. Bunu indir ve yükselt.

microsoft.com/...
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SysEdit 3 yıl muhammet7634
muhammet7634

Arkadaşlar win 8 den win 10 geçiş yapılabiliyormuş fakat ben beceremedim güncellemeleri yaptım fakat bir bildirim gelmedi acaba nedeni nedir ?

Bildirim beklemene gerek yok. microsoft.com/... adresinden kurabilirsin...
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Biyturs_OnSr 3 yıl
İçeriğe 110 milyon ve görsele 110 milyon koyabilirken başlığa 110 yazmak bu kadar zor olmamalıydı.
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al-ozaria 3 yıl
Daha "Başlat çubuğu, arama butonu" ... tepki vermemesi, açılmaması sorununu bile halledemediler. Kimse Powershell' den bahsetmesin her sorun çıkardığında bu komutu mu uygulayacak millet.
Ben win 7' yede çıkar çıkmaz formatla temiz geçmiştim, onda hiç bu kadar stabilite sorunu olmamıştı. Şu an için tavsiye etmiyorum 1 yıldır beta aşamasında idi, temmuz başıda çıktı ama hala oturmadı windows 10. Duyurulur...
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307kd 3 yıl al-ozaria
al-ozaria
Daha "Başlat çubuğu, arama butonu" ... tepki vermemesi, açılmaması sorununu bile halledemediler. Kimse Powershell' den bahsetmesin her sorun çıkardığında bu komutu mu uygulayacak millet.
Ben win 7' yede çıkar çıkmaz formatla temiz geçmiştim, onda hiç bu kadar stabilite sorunu olmamıştı. Şu an için tavsiye etmiyorum 1 yıldır beta aşamasında idi, temmuz başıda çıktı ama hala oturmadı windows 10. Duyurulur...

Bahsettiginiz sorunu hem dizustunde hem de tabletimde hic yasamadim. Yoktur demiyorum yasiyorsaniz vardir ama ben yasamadim.
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