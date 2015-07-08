Microsoft 7800 kişiyi işten çıkarıyor

Bir süredir Microsoft'un mobil pazardaki performansından memnun olmadığı ve büyük bir yeniden yapılanmanın da yolda olduğu iddiaları gündeme geliyordu. Bu iddialar bugün resmiyet kazandı.





Gelen bilgilere göre Microsoft toplamda 7800 çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor. Bunların büyük kısmı akıllı telefon donanımı departmanında çalışıyor. Bu bakımdan firmanın mobil bölüme cerrahi bir müdahale yaptığı net bir şekilde anlaşılmış oldu.





İşten çıkarma yanında Microsoft mali tablolara 7.6 milyar dolar zarar yazdırdı. Nokia'nın mobil cihazlar bölümünü satın aldıktan sonra firmanın bu işlemden hiçbir şekilde fayda göremediği ve kazanç elde edemediği basına yansımıştı. Uzmanlara göre Nokia mobil cihazlar için ödenen 7.2 milyar doların tamamı boşa gitmiş oldu.





Bazı kaynaklar Microsoft'un ağırlıklarından kurtulduğunu ve mobil pazarda daha hızlı manevra yapabilme imkanını elde ettiğini savunuyor. Bu yeniden yapılanmanın firmayı nasıl etkilediği ise Windows 10 mobil sürümün çıkışı ile anlaşılacak.





Microsoft geçen yıl da 18 000 çalışanı işten çıkarmıştı. Nokia mobil cihazlar bölümünün satın alınması ile alakalı bir durum olan işten çıkarmalar Satya Nadella'nın ilk işten çıkarma operasyonu olmuştu.

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-to-layoff-up-to-7800-employees-working-on-smartphones-7.6-billion-write-off-announced_id71319