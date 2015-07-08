Microsoft 7800 kişiyi işten çıkarıyor

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Bir süredir Microsoft'un mobil pazardaki performansından memnun olmadığı ve büyük bir yeniden yapılanmanın da yolda olduğu iddiaları gündeme geliyordu. Bu iddialar bugün resmiyet kazandı.
Gelen bilgilere göre Microsoft toplamda 7800 çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor. Bunların büyük kısmı akıllı telefon donanımı departmanında çalışıyor. Bu bakımdan firmanın mobil bölüme cerrahi bir müdahale yaptığı net bir şekilde anlaşılmış oldu.
İşten çıkarma yanında Microsoft mali tablolara 7.6 milyar dolar zarar yazdırdı. Nokia'nın mobil cihazlar bölümünü satın aldıktan sonra firmanın bu işlemden hiçbir şekilde fayda göremediği ve kazanç elde edemediği basına yansımıştı. Uzmanlara göre Nokia mobil cihazlar için ödenen 7.2 milyar doların tamamı boşa gitmiş oldu.
Bazı kaynaklar Microsoft'un ağırlıklarından kurtulduğunu ve mobil pazarda daha hızlı manevra yapabilme imkanını elde ettiğini savunuyor. Bu yeniden yapılanmanın firmayı nasıl etkilediği ise Windows 10 mobil sürümün çıkışı ile anlaşılacak.
Microsoft geçen yıl da 18 000 çalışanı işten çıkarmıştı. Nokia mobil cihazlar bölümünün satın alınması ile alakalı bir durum olan işten çıkarmalar Satya Nadella'nın ilk işten çıkarma operasyonu olmuştu.
http://www.phonearena.com/news/Microsoft-to-layoff-up-to-7800-employees-working-on-smartphones-7.6-billion-write-off-announced_id71319 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Stephen Elop, Mark Penn, Jo Harlow ve bir kaç önemli ismin şirketten ayrılması ile başlayan bu ay içerisinde; Windows ve cihazlar bölümünün liderliğine Windows 10 ile birlikte ismini çok sık duyduğumuz, konferansların ve tanıtımların vazgeçilmezi Terry Myerson geldi.
7800 çalışanın işten çıkarılması ile başlayan süreç ile ilgili olarak Satya Nadella, cihaz üretim stratejisinin değiştiğini; Windows ekosisteminde kısa vadede canlı ve daha verimli bir şekilde ilerlemesi, uzun vadede bu verimin ve canlılığın sürdürülebilir olması için için cihaz bölümünün bağımsız şekilde ilerleyeceğini paylaştı.
Daha az Lumia cihaz tanıtılacak
Her ne kadar başlık itibariyle ilk görünüşte olumsuz bir görünüm bıraksa da aslında tam tersi olumlu bir hedef görünüyor. Öncelikle belirtelim ki; yaygın şekilde dolaşan dedikoduların aksine Microsoft kesinlikle Windows Phone’u bırakmayacak.
Satya Nadella’nın açıklamalarına geri dönecek olursak; Microsoft’un cihaz bölümü yıl içerisinde daha az cihaz tanıtacak. Temel olarak üç kategoride cihaz satışa sunulacak; Bütçe dostu, iş telefonu ve amiral gemi. Bloomberg’in paylaştığı bilgilere göre her kategoride her yıl 1-2 cihaz tanıtımı yapılması bekleniyor ki yıllık 6 cihaz demek oluyor.
Microsoft’un yeni stratejisine bakılacak olursa; Microsoft pazarın tek sahibi olmak istemiyor. Sıklıkla yayınlanan ve uygulamalardan edinildiği için en tutarlı istatistiklere bakılacak olursa pazarın %97’den fazlasını Lumia’lar oluşturuyor. Ancak bu durum diğer üreticileri zora sokuyor ve dolayısıyla Windows ekosisteminden uzaklaşmasına neden oluyor. Yani her kategoride ihtiyaçların tamamını karşılayan Lumia cihazların bulunması LG, Samsung, HTC gibi Windows Phone üreticilerinin cihazlarının tercih edilmemesine neden oluyor.
Bu durumda tıpkı Google elinden çıkan Nexus cihazlar gibi, Microsoft’un da sistemi en iyi şekilde temsil eden ancak daha az çeşitte cihaz üreteceği edinilen bilgiler arasında. Yine Bloomberg’den gelen bilgilere göre üst seviye ‘Surface’ markası altında Windows 10 Mobile cihazın üretilmesi de muhtemel görünüyor.
Microsoft’un ilerleyen dönemde Windows Phone konusunda, daha doğrusu mobil alanda bir çok iyileştirme yapacağı; son kullanıcı ve üretici açısından olumlu sonuçlar alınabilecek strateji izleyeceği düşünülüyor. Gelişmeleri hep birlikte göreceğiz.
Birde bu şekilde okuyalım ...