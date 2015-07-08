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Microsoft 7800 kişiyi işten çıkarıyor

3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft 7800 kişiyi işten çıkarıyor

Bir süredir Microsoft'un mobil pazardaki performansından memnun olmadığı ve büyük bir yeniden yapılanmanın da yolda olduğu iddiaları gündeme geliyordu. Bu iddialar bugün resmiyet kazandı.

Gelen bilgilere göre Microsoft toplamda 7800 çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor. Bunların büyük kısmı akıllı telefon donanımı departmanında çalışıyor. Bu bakımdan firmanın mobil bölüme cerrahi bir müdahale yaptığı net bir şekilde anlaşılmış oldu.

İşten çıkarma yanında Microsoft mali tablolara 7.6 milyar dolar zarar yazdırdı. Nokia'nın mobil cihazlar bölümünü satın aldıktan sonra firmanın bu işlemden hiçbir şekilde fayda göremediği ve kazanç elde edemediği basına yansımıştı. Uzmanlara göre Nokia mobil cihazlar için ödenen 7.2 milyar doların tamamı boşa gitmiş oldu.

Bazı kaynaklar Microsoft'un ağırlıklarından kurtulduğunu ve mobil pazarda daha hızlı manevra yapabilme imkanını elde ettiğini savunuyor. Bu yeniden yapılanmanın firmayı nasıl etkilediği ise Windows 10 mobil sürümün çıkışı ile anlaşılacak. 

Microsoft geçen yıl da 18 000 çalışanı işten çıkarmıştı. Nokia mobil cihazlar bölümünün satın alınması ile alakalı bir durum olan işten çıkarmalar Satya Nadella'nın ilk işten çıkarma operasyonu olmuştu.  

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-to-layoff-up-to-7800-employees-working-on-smartphones-7.6-billion-write-off-announced_id71319 Yorum Yaz
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Ciddiyetsiz 3 yıl en beğenilen Nurkan58
Nurkan58
Microsoft, PC ekosisteminde de olduğu gibi Satya Nadella döneminde mobil ekosistemde de stratejisini yenilemeye devam ediyor. Diğer platformlardan uygulama aktarmayı kolaylaştıran projelerin; servis haline gelen Windows’un ardından Microsoft, donanım üretme konusunda da bazı değişiklikleri bugün duyurdu.
Stephen Elop, Mark Penn, Jo Harlow ve bir kaç önemli ismin şirketten ayrılması ile başlayan bu ay içerisinde; Windows ve cihazlar bölümünün liderliğine Windows 10 ile birlikte ismini çok sık duyduğumuz, konferansların ve tanıtımların vazgeçilmezi Terry Myerson geldi.
7800 çalışanın işten çıkarılması ile başlayan süreç ile ilgili olarak Satya Nadella, cihaz üretim stratejisinin değiştiğini; Windows ekosisteminde kısa vadede canlı ve daha verimli bir şekilde ilerlemesi, uzun vadede bu verimin ve canlılığın sürdürülebilir olması için için cihaz bölümünün bağımsız şekilde ilerleyeceğini paylaştı.
Daha az Lumia cihaz tanıtılacak
Her ne kadar başlık itibariyle ilk görünüşte olumsuz bir görünüm bıraksa da aslında tam tersi olumlu bir hedef görünüyor. Öncelikle belirtelim ki; yaygın şekilde dolaşan dedikoduların aksine Microsoft kesinlikle Windows Phone’u bırakmayacak.
Satya Nadella’nın açıklamalarına geri dönecek olursak; Microsoft’un cihaz bölümü yıl içerisinde daha az cihaz tanıtacak. Temel olarak üç kategoride cihaz satışa sunulacak; Bütçe dostu, iş telefonu ve amiral gemi. Bloomberg’in paylaştığı bilgilere göre her kategoride her yıl 1-2 cihaz tanıtımı yapılması bekleniyor ki yıllık 6 cihaz demek oluyor.
Microsoft’un yeni stratejisine bakılacak olursa; Microsoft pazarın tek sahibi olmak istemiyor. Sıklıkla yayınlanan ve uygulamalardan edinildiği için en tutarlı istatistiklere bakılacak olursa pazarın %97’den fazlasını Lumia’lar oluşturuyor. Ancak bu durum diğer üreticileri zora sokuyor ve dolayısıyla Windows ekosisteminden uzaklaşmasına neden oluyor. Yani her kategoride ihtiyaçların tamamını karşılayan Lumia cihazların bulunması LG, Samsung, HTC gibi Windows Phone üreticilerinin cihazlarının tercih edilmemesine neden oluyor.
Bu durumda tıpkı Google elinden çıkan Nexus cihazlar gibi, Microsoft’un da sistemi en iyi şekilde temsil eden ancak daha az çeşitte cihaz üreteceği edinilen bilgiler arasında. Yine Bloomberg’den gelen bilgilere göre üst seviye ‘Surface’ markası altında Windows 10 Mobile cihazın üretilmesi de muhtemel görünüyor.
Microsoft’un ilerleyen dönemde Windows Phone konusunda, daha doğrusu mobil alanda bir çok iyileştirme yapacağı; son kullanıcı ve üretici açısından olumlu sonuçlar alınabilecek strateji izleyeceği düşünülüyor. Gelişmeleri hep birlikte göreceğiz.
Birde bu şekilde okuyalım ...

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Nurkan58Microsoft, PC ekosisteminde de olduğu gibi Satya Nadella döneminde mobil ekosistemde de stratejisini yenilemeye devam ediyor. Diğer pl...
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buffon42 3 yıl
Mobil sektörde batacakları günü iple çekiyorum. Nokia'yı öyle entrikalar çevirerek batırmanın acısı çıkıyor ve çıkmaya devam edecek. Daha symbiandaki sistem ayarlarına sahip olmayan bir sistem nasıl başarılı olabilir ki zaten? Uyduruktan dosya yöneticisi var, dns değiştirme yok, alfanumerik klavye yok. Ayrıca symbiandaki yazılan uygulamalarla sistemin eksikleri giderilebilirken bu dandik sistemde her şeye erişim kısıtlı olduğundan beyefendilerin güncelleme getirmesini bekliyorsun. Mobil sektör size cehennem olsun da görün Nokia'yı üç kuruşa almayı.
Mobil sektörde batacakları günü iple çekiyorum. Nokia'yı öyle entrikalar çevirerek batırmanın acısı çıkıyor ve çıkmaya devam edecek. Daha symbiandaki sistem ay...
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Nurkan58 3 yıl
Microsoft, PC ekosisteminde de olduğu gibi Satya Nadella döneminde mobil ekosistemde de stratejisini yenilemeye devam ediyor. Diğer platformlardan uygulama aktarmayı kolaylaştıran projelerin; servis haline gelen Windows’un ardından Microsoft, donanım üretme konusunda da bazı değişiklikleri bugün duyurdu.
Stephen Elop, Mark Penn, Jo Harlow ve bir kaç önemli ismin şirketten ayrılması ile başlayan bu ay içerisinde; Windows ve cihazlar bölümünün liderliğine Windows 10 ile birlikte ismini çok sık duyduğumuz, konferansların ve tanıtımların vazgeçilmezi Terry Myerson geldi.
7800 çalışanın işten çıkarılması ile başlayan süreç ile ilgili olarak Satya Nadella, cihaz üretim stratejisinin değiştiğini; Windows ekosisteminde kısa vadede canlı ve daha verimli bir şekilde ilerlemesi, uzun vadede bu verimin ve canlılığın sürdürülebilir olması için için cihaz bölümünün bağımsız şekilde ilerleyeceğini paylaştı.
Daha az Lumia cihaz tanıtılacak
Her ne kadar başlık itibariyle ilk görünüşte olumsuz bir görünüm bıraksa da aslında tam tersi olumlu bir hedef görünüyor. Öncelikle belirtelim ki; yaygın şekilde dolaşan dedikoduların aksine Microsoft kesinlikle Windows Phone’u bırakmayacak.
Satya Nadella’nın açıklamalarına geri dönecek olursak; Microsoft’un cihaz bölümü yıl içerisinde daha az cihaz tanıtacak. Temel olarak üç kategoride cihaz satışa sunulacak; Bütçe dostu, iş telefonu ve amiral gemi. Bloomberg’in paylaştığı bilgilere göre her kategoride her yıl 1-2 cihaz tanıtımı yapılması bekleniyor ki yıllık 6 cihaz demek oluyor.
Microsoft’un yeni stratejisine bakılacak olursa; Microsoft pazarın tek sahibi olmak istemiyor. Sıklıkla yayınlanan ve uygulamalardan edinildiği için en tutarlı istatistiklere bakılacak olursa pazarın %97’den fazlasını Lumia’lar oluşturuyor. Ancak bu durum diğer üreticileri zora sokuyor ve dolayısıyla Windows ekosisteminden uzaklaşmasına neden oluyor. Yani her kategoride ihtiyaçların tamamını karşılayan Lumia cihazların bulunması LG, Samsung, HTC gibi Windows Phone üreticilerinin cihazlarının tercih edilmemesine neden oluyor.
Bu durumda tıpkı Google elinden çıkan Nexus cihazlar gibi, Microsoft’un da sistemi en iyi şekilde temsil eden ancak daha az çeşitte cihaz üreteceği edinilen bilgiler arasında. Yine Bloomberg’den gelen bilgilere göre üst seviye ‘Surface’ markası altında Windows 10 Mobile cihazın üretilmesi de muhtemel görünüyor.
Microsoft’un ilerleyen dönemde Windows Phone konusunda, daha doğrusu mobil alanda bir çok iyileştirme yapacağı; son kullanıcı ve üretici açısından olumlu sonuçlar alınabilecek strateji izleyeceği düşünülüyor. Gelişmeleri hep birlikte göreceğiz.
Birde bu şekilde okuyalım ...
Microsoft, PC ekosisteminde de olduğu gibi Satya Nadella döneminde mobil ekosistemde de stratejisini yenilemeye devam ediyor. Diğer platformlardan uygulama akta...
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fthkn 3 yıl
Microsoft gibi firmaların yaptığı işten çıkarmaya nitelikli işten çıkarma denir. Yani işten çıkan adam çaresiz değildir. Mücrosoftta çalışmış olmanın verdiği kariyer deneyimi ile her yerde iş bulur. Bizdeki gibi niteliksiz işçi işten çıkarmaya benzemez. Çoğusu işten çıkarıldığına sevinmiştir bile. Çünkü kendileri çıksa tazminat alamaz. Kapital dünyada işten çıkarmalar her zaman olumsuz anlama gelmez.
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Microsoft zaten büyük bir firma. Nokia'yı alınca şirket ana baba gününe dönmüştür. Yıllardır yazılım ve donanım üreten bir firma. Nokia'yı muhtemelen mobil kısımdaki gerekli izinler, tasarımlar, isim hakları vs. için aldı. İşçilerde satın alınan evdeki mobilyalar gibi ellerinde kaldı. Bırakında bir zahmet temizlik yapsınlar, büyütmeyin bu kadar.

Ayrıca basit bir örnek vermek gerekirse, Windows 8.1 kişiler uygulamasını yapmak için 30 kişi, Windows Phone 8.1 için ayrı bir 30 kişi gerekiyordu. Şimdi sistemler birleşince mobil bölümün durması tamamen hayır işi oldu ki Microsoft'ta hemen çıkarttı işten.
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GrandTiger 3 yıl
Düzgün bir mağaza olsaydı belki bir tık öteye taşınırdı
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alpalp84 3 yıl
Sırf telefon kısmında 7800 kişiyimi çıkartmışlar ? Kaç kişi çalışıyor toplam ? Samsung da 100 bin kişi çalışıyordur o zaman.
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oktayakgoz 3 yıl
Pek muhterem android severler g3 aldim ama uygulamalarin coklugu haric lumia 735 bile bundan iyi calisiyor.

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OyunaGelenAdam 3 yıl
Türkçe cortana dan sonra Microsoft kindarlarını görmek isterim...

Windows Phone 10 nun dandroidi ve pahalı iosu vuracak çok kozu var....
şu duruma göre savaşacak artık bekleyip göreceğiz..
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oktayakgoz 3 yıl
Lg g3 kullanıyorum bir süre de nexus 5 kullandım. Android kullanilicaksa nexus kullanilmali. Su haliyla 735 g3 den daha akici. Nexus belki bir tik ondeydi.w10 gayet iyiuygulama sikintisini cozseler android kesinlikle kullanilacak sistem degil.
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CooL_ROMEO 3 yıl
Microsoftun ayağına bağ oldu nokia ... Xbox u toparladılar allahtan . Windows 10 ile pc pazarında bir canlanma olur ama telefon pazarında olacağını sanmam
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Basteryus 3 yıl
Haberi yazana bakıyoruz veee tabiki Ekrem71
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FreeRun 3 yıl
7800 kişi toplanıp windows phone'a ekran parlaklığını istenilen seviyeye ayarlama çubuğu koydursa sorun kalmayacak.
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Surfer Rosa 3 yıl FreeRun
Gerek varmış gibi. en az orta üst otomatikten başka kullanılmıyor ki.
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Guest-BE73ABCD2 3 yıl FreeRun
FreeRun
7800 kişi toplanıp windows phone'a ekran parlaklığını istenilen seviyeye ayarlama çubuğu koydursa sorun kalmayacak.

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joe_santana 3 yıl
Eski bir söz derki "Nokia'dan şaşma" Artık bu söz tarihe karıştı. Yeni nesil asla bilmeyecek.
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Mağdur Adam 3 yıl
dh ekonomist ve stratejistleri toplanmis ve microsftun gelecegi hakkinda cok guclu yorumlar yapmislar yine.
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Guaire 3 yıl
Telefon bölümünde 7.5 milyar dolar zarar yazmış, 7 bin küsür kişiyi daha kovmuş. Burada hala Polyannalık peşinde koşan fanboylar var. He Polyanna he, tünelde ışık görmüşler.

Hala yıllar önceki aynı hikayeler... 1GB RAM ile süper düper çalışıyor, modern arayüzü çok sade, kullanımı kolay... Eee? Pazar payını arttırmaya yetmiyor işte. Yetseydi şimdiye kadar daha iyi bir yerde olurdu.

Senin yazılımın daha iyiyse bunu donanımdan çalarak dengelemen mi gerekiyor? Zaten geridesin, senin rakiplerinden pazar payı çalman gerekiyor. Bunun için de onlardan daha agresif olman gerekiyor.

Bir de gördüğüm kadarıyla WP severler (eski) Nokia'dan aşağısına dudak büküyor. Onun yapamadığı agresifliği sergileyecek diğer markalar niye girsin Windows'a?

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