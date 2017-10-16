Microsoft Başkanı Brad Smith: WannaCry saldırısının arkasında Kuzey Kore var

Geçtiğimiz mayıs ayında tüm dünyada etkili olan WannaCry fidye yazılımı; sağlık sistemlerinden otomobil üretimine, eğitim kurumlarından finans kuruluşlarına kadar pek çok alanda çalışmaların aksamasına neden olmuştu. Saldırının ardından Symantec ve Kaspersky başta olmak üzere pek çok siber güvenlik şirketi, saldırının Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus'un geçmişteki saldırılarına benzediğini açıklamış ve saldırının arkasında Kuzey Kore hükümeti olabileceğini ileri sürmüştü. ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve FBI ise Kuzey Kore'nin dev bir siber orduya sahip olduğunu ve WannaCry saldırısının bu ordu ile düzenlendiğini iddia etmişti.





Saldırının üzerinden yaklaşık 5 ay geçmesine rağmen henüz saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin net bir bilgi yok. Bununla birlikte Microsoft Başkanı Brad Smith, Kuzey Kore tartışmalarını tekrar alevlendirecek bir açıklama yaptı. ITV'ye konuşan Smith, WannaCry saldırısının sorumlusunun Kuzey Kore olduğunu dile getirirken Pyongyang yönetiminin saldırıyla bağlantısı olduğundan şüphesi olmadığını kaydetti. Smith ayrıca saldırıda ABD Ulusal Güvenlik Dairesi(NSA)'nden çalınan siber araçların kullanıldığını ileri sürdü.





Devletlere Çağrıda Bulundu

Son altı ay içinde siber saldırıların giderek arttığını kaydeden Smith, özellikle hükümetler tarafından desteklenen siber faaliyetlerin kullanıcılara verdiği zararı azaltmak için de öneride bulundu. Devletlerin siber saldırılara karşılık ortak bir sözleşme imzalamaya çağıran Smith, 1949'da imzalanan ve savaş zamanında sivillerin korunmasını amaçlayan Cenevre Sözleşmesi'nin benzer bir şekilde ancak dijital saldırıları hedef alan bir sözleşme imzalanmasını öneriyor.





Tabi WannaCry saldırısı tüm dünyayı etkilerken Windows işletim sisteminin sahibi olan Microsoft saldırıyla birlikte ciddi bir prestij kaybı yaşamıştı. Özellikle güncel olmayan veya Windows XP gibi, Microsoft'un artık destek vermediği Windows sürümlerini kullanan kullanıcılar saldırıya karşı savunmasız kalırken Microsoft'un güvenliğe yeterince önem vermediğini iddia etmişlerdi. Bu konu hakkında da açıklama yapan Brad Smith, güncel ürünlerin kullanılmasını tavsiye ederken Windows XP kullanan kullanıcılar için de ''Lütfen müzeye ait olan yazılımlara güvenmeyin." uyarısında bulundu.

http://www.independent.co.uk/news/world/asia/north-korea-responsible-wannacry-ransomware-microsoft-brad-smith-cyber-attack-nsa-a8000166.html