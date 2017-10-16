Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Microsoft Başkanı Brad Smith: WannaCry saldırısının arkasında Kuzey Kore var

Microsoft Başkanı Brad Smith, mayıs ayında tüm dünyayı etkisi altına alan WannaCry fidye yazılımının arkasında Kuzey Kore olduğunu dile getirdi. Smith'in açıklamaları haberimizde.
1 yıl
1,5b
1
7
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçtiğimiz mayıs ayında tüm dünyada etkili olan WannaCry fidye yazılımı; sağlık sistemlerinden otomobil üretimine, eğitim kurumlarından finans kuruluşlarına kadar pek çok alanda çalışmaların aksamasına neden olmuştu. Saldırının ardından Symantec ve Kaspersky başta olmak üzere pek çok siber güvenlik şirketi, saldırının Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus'un geçmişteki saldırılarına benzediğini açıklamış ve saldırının arkasında Kuzey Kore hükümeti olabileceğini ileri sürmüştü. ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve FBI ise Kuzey Kore'nin dev bir siber orduya sahip olduğunu ve WannaCry saldırısının bu ordu ile düzenlendiğini iddia etmişti. 


 

Saldırının üzerinden yaklaşık 5 ay geçmesine rağmen henüz saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin net bir bilgi yok. Bununla birlikte Microsoft Başkanı Brad Smith, Kuzey Kore tartışmalarını tekrar alevlendirecek bir açıklama yaptı. ITV'ye konuşan Smith, WannaCry saldırısının sorumlusunun Kuzey Kore olduğunu dile getirirken Pyongyang yönetiminin saldırıyla bağlantısı olduğundan şüphesi olmadığını kaydetti. Smith ayrıca saldırıda ABD Ulusal Güvenlik Dairesi(NSA)'nden çalınan siber araçların kullanıldığını ileri sürdü.


Devletlere Çağrıda Bulundu 

Son altı ay içinde siber saldırıların giderek arttığını kaydeden Smith, özellikle hükümetler tarafından desteklenen siber faaliyetlerin kullanıcılara verdiği zararı azaltmak için de öneride bulundu. Devletlerin siber saldırılara karşılık ortak bir sözleşme imzalamaya çağıran Smith, 1949'da imzalanan ve savaş zamanında sivillerin korunmasını amaçlayan Cenevre Sözleşmesi'nin benzer bir şekilde ancak dijital saldırıları hedef alan bir sözleşme imzalanmasını öneriyor. 


Tabi WannaCry saldırısı tüm dünyayı etkilerken Windows işletim sisteminin sahibi olan Microsoft saldırıyla birlikte ciddi bir prestij kaybı yaşamıştı. Özellikle güncel olmayan veya Windows XP gibi, Microsoft'un artık destek vermediği Windows sürümlerini kullanan kullanıcılar saldırıya karşı savunmasız kalırken Microsoft'un güvenliğe yeterince önem vermediğini iddia etmişlerdi. Bu konu hakkında da açıklama yapan Brad Smith, güncel ürünlerin kullanılmasını tavsiye ederken Windows XP kullanan kullanıcılar için de ''Lütfen müzeye ait olan yazılımlara güvenmeyin." uyarısında bulundu. 


http://www.independent.co.uk/news/world/asia/north-korea-responsible-wannacry-ransomware-microsoft-brad-smith-cyber-attack-nsa-a8000166.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mehmedaltair 1 yıl en beğenilen
Bu da iyice fetö gibi oldu. Herkes kendi hatasından Kuzey Kore yaptı deyip sıyrılıyor
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Turkforce 1 yıl
İşletim sisteminde NSA faydalansın diye bu açıklarıda Kuzey Kore bıraktı zaten.
Hatta NSA çalışanları zorlanmasın diye onlarca hazır yardımcı yazılımı da bizzat Kim Jong-Un kendisi yazdı diyooolar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bilgisayar Bağımlısı 1 yıl
Hastayim bu insanoglunun kurnazligina. Ulan kuze kore degil virus yazmak once masaustu yazilimi yazbiliyorlar mi onu soyle sayin ms baskani.

Yemin ediyoum dunya komedi salonuna dondu. Sunu soylemeiyor tabi arkadaslar biz yazilimlarimizi gelistitirirken kasitli olarak belli aciklar birarak yaziyoruzda bu aciklari birakmazsak abd devletti bizi ters cevvirir duz oper demiyorlarda bunuu kuzey koree yaptti diyor saka gibi.

Bu dünyada güclü devlet sahibi olmak varmis. Ulan ilacla soyletemecegin seyleri, sundugun para san sohreti kaybetmemek icin insanlar ne hallere giriyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maxmania 1 yıl
kendilerinin bıraktığı açığın suçu kuzey koreye mi kaldı şimdi?
kusura bakmasın kendilerinin karnesi pek karanlık, önce onları açıklasınlar da sonra kuzey kore desinler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 1 yıl en beğenilen
Bu da iyice fetö gibi oldu. Herkes kendi hatasından Kuzey Kore yaptı deyip sıyrılıyor
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Piêr Dé Sans 1 yıl mehmedaltair
Geçenlerde yine Kore de bir bankaya yapılan saldırı da Lazarus diye söyleniyor. Exploit yöntemleri, kodlama şekilleri ve izledikleri yollarla kullandıkları toolların Lazarus ile aynı denecek derecede benzer olduğu paylaşılıyor. Direk olarak suçlanamıyorlar ama bıraktıkları izler aynı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Range.. 1 yıl
onu boşverin forum 404 veriyor
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MustaTheGamer 1 yıl Range..
ardabilal

onu boşverin forum 404 veriyor

Kuzey Kore'dir o.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Snapdragon 636 ile özelleştirilmiş çekirdeklere devam 1 yıl Mercedes-Benz 1 milyondan fazla aracını geri çağırıyor! 1 yıl 2010’da parasını Bitcoin’e yatıran Wikileaks, yüzde elli bin kâr etti 1 yıl WhatsApp'a numara değiştirme özelliği eklendi, üç diğer özellik yolda 1 yıl iOS 11.1 Beta 3 yayınlandı! 1 yıl 30 liralık tek bir eğitimle hem Android’e hem iOS’a uygulama geliştirin 1 yıl Kablosuz dosya transfer uygulaması AirDroid, App Store'da 1 yıl Oxford dünyanın ilk sıfır emisyon şehri olma yolunda hızla ilerliyor 1 yıl Samsung Galaxy A5 ve Galaxy A7 (2018) modellerinin görüntüleri sızdı 1 yıl Huawei Mate 10 yine Porsche Design 1 yıl Black Panther detaylı fragmanı geldi 1 yıl Mazda, wankel motoruna yeni bir modelinde yer verecek 1 yıl Ürettiğinden daha fazla karbondioksiti toplayan ''negatif emisyonlu'' santral 1 yıl Xiaomi Mi Note 3 mercek altında: Mi6 ile kıyasladık 1 yıl Tesla yüzlerce çalışanın görevine son verdi 1 yıl Norveç'ten elektrikli otomobillere ''Tesla Vergisi'' gelebilir 1 yıl Rusya kendi kripto para birimini üretmeye hazırlanıyor: Kripto Ruble yolda 1 yıl Windows 10'un yeni tasarımına "Çin malı macOS" benzetmesi 1 yıl Tip 1 diyabetle mücadelede yapay pankreas sistemi kullanılabilir 1 yıl Mitsubishi Electric CEO'su elektrikli araçların ileride çok daha ucuz olacağını düşünüyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Microsoft Başkanı Brad Smith: WannaCry saldırısının arkasında Kuzey Kore var Sonraki Huawei Mate 10 karşınızda: Leica kamera, ince çerçeveler ve yapay zeka 1 yıl SIM kartlarının tarihsel gelişimi: e-SIM nedir, nasıl çalışır ve neden önemli? 1 yıl Apple'dan Çin'de iPhone üretimini ve satışını yasaklamak isteyen Qualcomm'a yanıt 1 yıl Wi-Fi ağlarında büyük tehlike: WPA 2 protokolü kırıldı 1 yıl Çin’den bir saniyede 200 metredeki hedefi vurabilen lazer silahı 1 yıl PolitiFact'i hackleyen bilgisayar korsanları siteye kripto para madencisi yerleştirdi 1 yıl TUSAŞ, sınıfında en iyisi olacak yeni bir İHA üzerinde çalışıyor 1 yıl Google Science Journal artık daha iyi 1 yıl Nvidia GeForce GTX 1070 Ti benchmark sonuçları sızdı 1 yıl Archos’un en iyi amiral gemisi tanıtıldı ancak dolaylı olarak 1 yıl Apple'in ilk dizilerinden biri Spielberg'in Amazing Stories'i olacak 1 yıl Mobilite: iPhone 8 / iPhone X fiyatları, mobilde havlu atan Microsoft... 1 yıl New Flyer'dan 600kWh bataryalı yeni elektriklü otobüs: Xcelsior CHARGE 1 yıl Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov: ''Kripto paralar hayatın bir gerçeği'' 1 yıl Şimdi de Huawei Y6 Pro 2017 1 yıl Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan ilginç açıklama: SpaceX ile Mars'a gidebiliriz 1 yıl Razer'ın akıllı telefonu çift kamerasıyla görüntülendi! 1 yıl Çin dünyanın en güçlü yüz tanıma sistemini kuracak 1 yıl Cyanogen şimdi de sürücüsüz araç teknolojilerine merak saldı 1 yıl İngiltere parlamentosuna yönelik siber saldırının arkasında İran olabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim