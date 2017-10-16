Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PolitiFact'i hackleyen bilgisayar korsanları siteye kripto para madencisi yerleştirdi

PolitiFact'i hackleyen bilgisayar korsanları sitenin kodları arasına Monero isimli kripto para birimini çıkarabilen bir madenci ekledi. Olay ziyaretilerin CPU kullanımının artmasıyla ortaya çıktı.
1 yıl
1,8b
1
5
Güvenlik
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Pulitzer ödüllü web sitesi PolitiFact'i hackleyen bilgisayar korsanları, sitenin kodlarına ziyaretçilerin internet tarayıcıları üzerinden kripto para madenciliği yapılmasını sağlayan bir script ekledi.
Geçtiğimiz Cuma günü siteyi ziyaret eden kullanıcılar, sistem kaynaklarının sömürüldüğünü fark ettiler. Bağımsız güvenlik araştırmacısı Troy Mursch, web sitesinin kodunda kripto para madencisinin izlerine rastladığını belirterek konuyla ilgili tweet attı.
Ayrıca Bkz. "Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov: ''Kripto paralar hayatın bir gerçeği''"
Ziyaretçilerin CPU kaynaklarını onlardan habersiz şekilde sömürerek Monero isimli kripto para birimini çıkaran madenci, siteye Javascript kodu olarak gömülmüş. Bu süreçte web sitesini ziyaret edenlerin CPU kullanımının yüzde 90'ın üzerine çıktığı bildiriliyor.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan PolitiFact, sorunun kaynağını tespit edip madenciyi kaldırdıklarını ayrıca bu tür kötü amaçlı kodların siteye ne şekilde enjekte edildiğini incelediklerini söyledi. Site yetkilileri gelecekte bu tür saldırılara maruz kalmamak için gerekli güvenlik önlemlerinin alınacağını da söylüyor

https://www.tweaktown.com/news/59525/politifact-hacked-mining-cryptocurrency-users-pcs/index.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
3qzotix 1 yıl en beğenilen
Ben Youtube'dan veya forumdan reklamsız mining versiyonu bekliyorum, iş oraya doğru gidiyor. Çok fazla işlemciye yük bindirmediği taktirde reklam olmasındansa mining olsun. Forumun reklamları kanser ediyor.
Ben Youtube'dan veya forumdan reklamsız mining versiyonu bekliyorum, iş oraya doğru gidiyor. Çok fazla işlemciye yük bindirmediği taktirde reklam olmasındansa m...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alemburda34 1 yıl
Gecen bir turk alisveris sitesine gitmistim (pasif site) icerisine mademci kodlari yerlestirmisler. Ancak yandex browser madenci kodlari oldugunu ve islemciye yuklenilecegini uyaran bir pencere acilmisti. Bence tum tarayicilarda bu uyari standart hale gelmeli.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asdasdqwertyveyaalxyvance 1 yıl
bunlarda da hiç kafa çalışmıyor yap işlemci kullanımı max %5 kimse anlamadan yıllarca giderdi

Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3qzotix 1 yıl en beğenilen
Ben Youtube'dan veya forumdan reklamsız mining versiyonu bekliyorum, iş oraya doğru gidiyor. Çok fazla işlemciye yük bindirmediği taktirde reklam olmasındansa mining olsun. Forumun reklamları kanser ediyor.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kreat 1 yıl 3qzotix
3qzotix
Ben Youtube'dan veya forumdan reklamsız mining versiyonu bekliyorum, iş oraya doğru gidiyor. Çok fazla işlemciye yük bindirmediği taktirde reklam olmasındansa mining olsun. Forumun reklamları kanser ediyor.

Firefox'un o yönde bir projesi vardı inş gerçekleşir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Coco.Jambo 1 yıl
şunu google kendi yapsa, kripto piyasasını elinde tutar :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Kablosuz dosya transfer uygulaması AirDroid, App Store'da 1 yıl Oxford dünyanın ilk sıfır emisyon şehri olma yolunda hızla ilerliyor 1 yıl Samsung Galaxy A5 ve Galaxy A7 (2018) modellerinin görüntüleri sızdı 1 yıl Huawei Mate 10 yine Porsche Design 1 yıl Black Panther detaylı fragmanı geldi 1 yıl Mazda, wankel motoruna yeni bir modelinde yer verecek 1 yıl Ürettiğinden daha fazla karbondioksiti toplayan ''negatif emisyonlu'' santral 1 yıl Xiaomi Mi Note 3 mercek altında: Mi6 ile kıyasladık 1 yıl Tesla yüzlerce çalışanın görevine son verdi 1 yıl Norveç'ten elektrikli otomobillere ''Tesla Vergisi'' gelebilir 1 yıl Rusya kendi kripto para birimini üretmeye hazırlanıyor: Kripto Ruble yolda 1 yıl Windows 10'un yeni tasarımına "Çin malı macOS" benzetmesi 1 yıl Tip 1 diyabetle mücadelede yapay pankreas sistemi kullanılabilir 1 yıl Mitsubishi Electric CEO'su elektrikli araçların ileride çok daha ucuz olacağını düşünüyor 1 yıl Microsoft Başkanı Brad Smith: WannaCry saldırısının arkasında Kuzey Kore var 1 yıl Huawei Mate 10 karşınızda: Leica kamera, ince çerçeveler ve yapay zeka 1 yıl SIM kartlarının tarihsel gelişimi: e-SIM nedir, nasıl çalışır ve neden önemli? 1 yıl Apple'dan Çin'de iPhone üretimini ve satışını yasaklamak isteyen Qualcomm'a yanıt 1 yıl Wi-Fi ağlarında büyük tehlike: WPA 2 protokolü kırıldı 1 yıl Çin’den bir saniyede 200 metredeki hedefi vurabilen lazer silahı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN PolitiFact'i hackleyen bilgisayar korsanları siteye kripto para madencisi yerleştirdi Sonraki TUSAŞ, sınıfında en iyisi olacak yeni bir İHA üzerinde çalışıyor 1 yıl Google Science Journal artık daha iyi 1 yıl Nvidia GeForce GTX 1070 Ti benchmark sonuçları sızdı 1 yıl Archos’un en iyi amiral gemisi tanıtıldı ancak dolaylı olarak 1 yıl Apple'in ilk dizilerinden biri Spielberg'in Amazing Stories'i olacak 1 yıl Mobilite: iPhone 8 / iPhone X fiyatları, mobilde havlu atan Microsoft... 1 yıl New Flyer'dan 600kWh bataryalı yeni elektriklü otobüs: Xcelsior CHARGE 1 yıl Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov: ''Kripto paralar hayatın bir gerçeği'' 1 yıl Şimdi de Huawei Y6 Pro 2017 1 yıl Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan ilginç açıklama: SpaceX ile Mars'a gidebiliriz 1 yıl Razer'ın akıllı telefonu çift kamerasıyla görüntülendi! 1 yıl Çin dünyanın en güçlü yüz tanıma sistemini kuracak 1 yıl Cyanogen şimdi de sürücüsüz araç teknolojilerine merak saldı 1 yıl İngiltere parlamentosuna yönelik siber saldırının arkasında İran olabilir 1 yıl OnePlus kişisel bilgilerinizi topluyor 1 yıl SpaceX, 10 ay içerisinde 12. roketini indirdi: İşte görüntüler 1 yıl GTA Online'a yeni bir boyut kazandıracak "Transform Races" güncellemesi 17 Ekim'de yayınlanacak 1 yıl Milli Muharip Uçak Projesi’ne dair bilinmeyenler 1 yıl Hinckley'den BMW i3 bataryalı elektrikli tekne: Dasher 1 yıl Gran Turismo Sport Beta'yı 1 milyondan fazla kişi oynadı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim