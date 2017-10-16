PolitiFact'i hackleyen bilgisayar korsanları siteye kripto para madencisi yerleştirdi

Pulitzer ödüllü web sitesi PolitiFact'i hackleyen bilgisayar korsanları, sitenin kodlarına ziyaretçilerin internet tarayıcıları üzerinden kripto para madenciliği yapılmasını sağlayan bir script ekledi.

Geçtiğimiz Cuma günü siteyi ziyaret eden kullanıcılar, sistem kaynaklarının sömürüldüğünü fark ettiler. Bağımsız güvenlik araştırmacısı Troy Mursch, web sitesinin kodunda kripto para madencisinin izlerine rastladığını belirterek konuyla ilgili tweet attı.

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Ziyaretçilerin CPU kaynaklarını onlardan habersiz şekilde sömürerek Monero isimli kripto para birimini çıkaran madenci, siteye Javascript kodu olarak gömülmüş. Bu süreçte web sitesini ziyaret edenlerin CPU kullanımının yüzde 90'ın üzerine çıktığı bildiriliyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan PolitiFact, sorunun kaynağını tespit edip madenciyi kaldırdıklarını ayrıca bu tür kötü amaçlı kodların siteye ne şekilde enjekte edildiğini incelediklerini söyledi. Site yetkilileri gelecekte bu tür saldırılara maruz kalmamak için gerekli güvenlik önlemlerinin alınacağını da söylüyor

https://www.tweaktown.com/news/59525/politifact-hacked-mining-cryptocurrency-users-pcs/index.html