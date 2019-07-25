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Microsoft, Başlat menüsünde değişikliğe gidiyor olabilir

Microsoft kaynaklı bir sızıntı, yeni bir başlat menüsüne göz kırpıyor. Artık alıştığımız canlı kutucuklara veda etme vakti geliyor olabilir. Detaylar haberimizde.
3 sa.
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18
Windows
Gökhan G.
Editör
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Microsoft, Başlat menüsünde değişikliğe gidiyor olabilir

Microsoft kaynaklı bir sızıntı, Windows Başlat menüsünün yeni bir görünümle gelebileceğini ortaya koydu. Şirketin Insider Programı kapsamında yanlışlıkla paylaştığı düşünülen ve 18947 kod numaralı sürümde ortaya çıkan Başlat menüsü, artık alıştığımız “canlı kutucuklara” veda ediyor.

Yeni bir tasarıma kavuşan Başlat menüsü, bundan böyle uygulama ikonlarını gösterecek gibi duruyor. Bir arama çubuğuna da sahip olan menüde aynı zamanda, “tavsiye edilen uygulamalar” hanesi de bulunuyor. Son olarak, Başlat menüsü karanlık mod desteğine de sahip oluyor.

Aşağıdaki videoda da görebileceğiniz değişikliklerin tüm kullanıcılara dağıtılıp dağıtılmayacağı henüz belli değil.

 

Yeni Başlat menüsü ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında lütfen paylaşmayı unutmayın.


https://www.engadget.com/2019/07/24/microsoft-leak-redesigned-windows-start-menu/ Yorum Yaz
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asenler 2 sa. en beğenilen
KDE'ye benzetmişler.
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DH Misafiri 1 dk.
Microsoft basitlikten uzaklaşmamalı. Sadelik her zaman kazanır ve daha ıyidir
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FyKy 2 dk.
Mevcut halini hiç kullanmıyorum gibi bişey. Başlat menüsü neden kullanılıyor ki? Sadece PC'yi kapamak için açıyorum.
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Proprietor 26 dk.
Çok kötü olmuş şu anki bundan çok daha iyi
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Maxou 32 dk.
Sade menüye dönüyorlar gibi. Olması gereken de buydu. Win8 ve sonrakiler ile içine ettiler klasik görünümün.
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zatrox 52 dk.
Klasik görünüm alternatifini kaldırmasınlar da isterlerse dansöz oynatsınlar başlat menüsünde.
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csh 52 dk.
macOS'deki Launchpad'i direkt olarak baslat menusunun yerine koysunlar, sonucta o noktaya gelecekler zaten. Cok uzatmalarina gerek yok.
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turn table 1 sa.

Windows bence linux dağıtımlarından nasıl masaüstü yapılır öğrensin
Zaten görselde ki tasarımı da arkadaşların belirttiği gibi araklamışlar.
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ertech26 1 sa.
KDE detected...
1 Yanıt Yanıtla +1
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csh 50 dk. ertech26
Hakkaten ya, KDE Plasma Desktop'taki start menusune ne kadar benzemis. Bu yorumunuzu gorunce benim de simdi dikkatimi cekti.
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JuliusStrasser 1 sa.
bana update gelmesinde ne olursa olsun
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UNFAİTHFUL_HD 1 sa.
Yenilik iyidir bazen
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