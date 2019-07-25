Microsoft, Başlat menüsünde değişikliğe gidiyor olabilir

Microsoft kaynaklı bir sızıntı, Windows Başlat menüsünün yeni bir görünümle gelebileceğini ortaya koydu. Şirketin Insider Programı kapsamında yanlışlıkla paylaştığı düşünülen ve 18947 kod numaralı sürümde ortaya çıkan Başlat menüsü, artık alıştığımız “canlı kutucuklara” veda ediyor.

Yeni bir tasarıma kavuşan Başlat menüsü, bundan böyle uygulama ikonlarını gösterecek gibi duruyor. Bir arama çubuğuna da sahip olan menüde aynı zamanda, “tavsiye edilen uygulamalar” hanesi de bulunuyor. Son olarak, Başlat menüsü karanlık mod desteğine de sahip oluyor.

Aşağıdaki videoda da görebileceğiniz değişikliklerin tüm kullanıcılara dağıtılıp dağıtılmayacağı henüz belli değil.

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https://www.engadget.com/2019/07/24/microsoft-leak-redesigned-windows-start-menu/