Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, ''Bulut tabanlı televizyon platformu'' için uygulama geliştirecek mühendisler arıyor

6 yıl
368
1
8
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft'un interaktif eğlence birimi tarafından verilen yeni bir iş ilanı, şirketin ''Bulut tabanlı televizyon platformu'' olarak tanımlanan yeni bir televizyon servisi üzerinde çalıştığını açığa çıkardı.

''Bulut tabanlı televizyon platformu'' için uygulama geliştirecek mühendisler aradığını açıklayan Microsoft'un aday tercih listesindeki Android, iOS, Windows 8 ve Windows RT'de mobil, tarayıcı uygulamaları konusunda deneyim maddesi de gözlerden kaçmadı. Şirketin işe alacağı mühendislerin Mountain View'deki ofiste çalışacağı belirtilirken, Microsoft tarafından konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Xbox 360, Xbox Live, Zune ve Mediaroom'dan sorumlu İnteraktif Eğlence Birimi tarafından verilen iş ilanlarının sonucu ortaya çıkan Bulut Tabanlı Televizyon Platformu'nun nasıl bir plan çerçevesinde karşımıza çıkacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.liveside.net/2012/11/05/is-cloud-tv-coming-to-microsoft/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bring to front 6 yıl
Sigorta yapiyorlar mi ki acaba? Birde yemek var o onemli bak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akyurt 6 yıl
tv lerın tarayıcısı web tarayıcısı gıbı değil ki mobil sürümden bağlanıyorlar. ilk önce tv leri geliştirmelerini isteyip sonra bulut için çalışılmalı bence,
çünkü mobil sürümden verim alınmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 6 yıl
bu televizyon platformunun bulut tabanlısı nasıl oluyor? fikri olan var mı? Diyelim ki ben A kanalıyım mevcut dizilerim, programlarım, haberlerim gibi yayınları bulut üzerinden microsoftun sunucularına gönderip oradan kendi sitemde yayınlamak gibi birşey mi acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ErdemZen 6 yıl
Google, Google TV'yi geliştirme ve pazarlama alanında çok başarısız oldu. Şimdi Microsoft şansını bulut altyapısı ile deneyecek. Umarım başarılı olur ve rekabet ortamı Google'ı da piyasa geri çeker.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 6 yıl
Hayret microsoft haberleri son günlerde çoğaldı.
Konuya dönersek microsoft herşeyi biraraya toplamaya kararlı gibi görünüyor.Gerçekten baya bi işimize ayarayacak bir platform olma yolunda ilerliyor.Bulut teknolojileri de bunların bir parçası...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
bir ICLOUD değil.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maliahmet 6 yıl
tamda bizim ülkedeki mühendisleri aramış ne güzelmühendisler yetiştiriyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nef'i 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bir ICLOUD değil.

Bu robot üyelik bloklanabiliyor mu?..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: "Eğlence dolu yeni nesil teknoloji programı!" 09.11.2012 video şov 6 yıl Xbox Türkiye'de ve Türkçe: Merak edilen her şey bu videomuzda! 6 yıl Mobilite: Apple vs. Samsung, HTC One X+, Sony Yuga, ARM Cortex-A50,Surface, iPad 4 ve dahası... 6 yıl AMD Catalyst 12.11 Testte "%30 Performans artışı gerçek mi?" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim