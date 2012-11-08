Microsoft, ''Bulut tabanlı televizyon platformu'' için uygulama geliştirecek mühendisler arıyor

Microsoft'un interaktif eğlence birimi tarafından verilen yeni bir iş ilanı, şirketin ''Bulut tabanlı televizyon platformu'' olarak tanımlanan yeni bir televizyon servisi üzerinde çalıştığını açığa çıkardı.





''Bulut tabanlı televizyon platformu'' için uygulama geliştirecek mühendisler aradığını açıklayan Microsoft'un aday tercih listesindeki Android, iOS, Windows 8 ve Windows RT'de mobil, tarayıcı uygulamaları konusunda deneyim maddesi de gözlerden kaçmadı. Şirketin işe alacağı mühendislerin Mountain View'deki ofiste çalışacağı belirtilirken, Microsoft tarafından konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.





Xbox 360, Xbox Live, Zune ve Mediaroom'dan sorumlu İnteraktif Eğlence Birimi tarafından verilen iş ilanlarının sonucu ortaya çıkan Bulut Tabanlı Televizyon Platformu'nun nasıl bir plan çerçevesinde karşımıza çıkacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.liveside.net/2012/11/05/is-cloud-tv-coming-to-microsoft/