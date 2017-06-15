Microsoft, Cloud Foundry Foundation’a katıldı

Microsoft, farklı üyelik seviyelerine (Silver, Gold, Platinum) sahip olan Cloud Foundry Foundation’ın Gold seviyesine dahil oldu. Bu seviyede geçtiğimiz Aralık ayında Cloud Foundry Foundation’a dahil olan ve vakfın eski CEO’su Sam Ramji’yi işe alan Google’ın, Huawei’in, Ford’un, GE Dijital’ın, Philips’in ve Swisscom’un yanında bulunuyor.
Cloud Foundry Foundation CTO’su Chip Childers, Microsoft’un da katılımıyla birlikte dünyanın en büyük iki cloud sisteminin desteğine sahip olduklarından bahsetti. Childers, Amazon’u da aralarında görmek istediklerine değindi. Amazon’un son zamanlarda açık kaynaklı projelere yoğunlaştığı göz önünde bulundurulursa, yakın bir tarihte vakfa katılacağını söyleyebiliriz.
Azure Ürün Yöneticisi Corey Sanders, bu hafta Silicon Vadisi’nde düzenlenecek olan vakıf etkinliğinde Cloud Foundry’yi yakından tanıma fırsatına erişeceklerinden ve böylece kendi teknolojilerini sunarak Cloud Foundry’nin entegrasyonunu geliştirebileceklerinden bahsetti. Ayrıca, Microsoft’un katılımıyla birlikte Cloud Foundry’nin arka uç entegrasyonu Azure Database (PostgreSQL ve MySQL) ile genişledi.
https://techcrunch.com/2017/06/13/microsoft-joins-the-open-source-cloud-foundry-foundation/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz Paylaş Tweetle