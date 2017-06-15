Microsoft, Cloud Foundry Foundation’a katıldı

Fortune tarafından hazırlanan dünyanın en büyük 500 şirketinin yaklaşık yarısının kullandığı Cloud Foundry, kendine yeni bir destekçi daha buldu. Microsoft, platformun yaratıcısı olan ve kâr amacı gütmeyen Cloud Foundry Foundation’a katıldığı açıkladı.

Microsoft, farklı üyelik seviyelerine (Silver, Gold, Platinum) sahip olan Cloud Foundry Foundation’ın Gold seviyesine dahil oldu. Bu seviyede geçtiğimiz Aralık ayında Cloud Foundry Foundation’a dahil olan ve vakfın eski CEO’su Sam Ramji’yi işe alan Google’ın, Huawei’in, Ford’un, GE Dijital’ın, Philips’in ve Swisscom’un yanında bulunuyor.

Cloud Foundry Foundation CTO’su Chip Childers, Microsoft’un da katılımıyla birlikte dünyanın en büyük iki cloud sisteminin desteğine sahip olduklarından bahsetti. Childers, Amazon’u da aralarında görmek istediklerine değindi. Amazon’un son zamanlarda açık kaynaklı projelere yoğunlaştığı göz önünde bulundurulursa, yakın bir tarihte vakfa katılacağını söyleyebiliriz.

Azure Ürün Yöneticisi Corey Sanders, bu hafta Silicon Vadisi’nde düzenlenecek olan vakıf etkinliğinde Cloud Foundry’yi yakından tanıma fırsatına erişeceklerinden ve böylece kendi teknolojilerini sunarak Cloud Foundry’nin entegrasyonunu geliştirebileceklerinden bahsetti. Ayrıca, Microsoft’un katılımıyla birlikte Cloud Foundry’nin arka uç entegrasyonu Azure Database (PostgreSQL ve MySQL) ile genişledi.

https://techcrunch.com/2017/06/13/microsoft-joins-the-open-source-cloud-foundry-foundation/?ncid=txtlnkusaolp00000595