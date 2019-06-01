Microsoft, E3 2019’a dersini çok iyi çalışmış olarak çıkacak

Bu yıl düzenlenecek E3 fuarı resmi olarak 11 Haziran’da başlayıp 13 Haziran’da sona eriyor. Ancak bahsi geçen tarihler sadece Los Angeles Kongre Merkezi binası içinde gerçekleştirilecek etkinlik tarihlerini kapsıyor. Gerçekte ise Electronic Arts’ın 7 Haziran 2019 tarihinde düzenleyeceği EA Play etkinliği ile başlayacak fuar, 14 Haziran tarihine kadar devam edecek.
PlayStation başta olmak üzere Activision gibi bazı önemli oyuncuların es geçeceği fuarın bu seneki gözbebeği ise Microsoft olacakmış gibi görünüyor. Şirketin 9 Haziran günü Türkiye saatiyle 23:00’da düzenleyeceği Xbox E3 brifingi, Xbox’ın patronu Phil Spencer’a göre “Kimsenin görmediği yeni şeylerin tanıtıldığı” bir etkinlik olacak.
Xbox platformunun yer aldığı en büyük ve heyecan verici E3 fuarlarından birinin olacağını belirten Spencer, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bu seneki fuarda kaç adet “exclusive” oyun duyuracaklarının da bilgisini verdi. Spencer'a göre Microsoft, bu seneki fuarda tam 14 Xbox’a özel oyun duyurusu yapacak.
İçlerinde bugüne kadar yapılmış en pahalı oyun olduğu söylenen Halo Infinite ile Gears 5 gibi kesinleşmiş yapımların yer alacağı oyun listesinde; Ninja Theory’e ait yeni bir oyun ile Fable 4 ve Wasteland 3 (farklı bir RPG’de olabilir) gibi oyunların da bulunacağı iddia ediliyor.
Xbox Project Scarlett’in de duyurusunun yapılabileceği söylentilerinin dolaştığı fuar ile ilgili diğer gelişmeler için lütfen bizi takip etmeye devam edin.
https://www.gamesradar.com/microsoft-will-have-14-first-party-xbox-games-to-show-at-e3-this-year/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Xbox tarafından tek bir beklentim var, yeni nesilde baz cihaz Xbox One X olacak, bu yüzden X yeni nesilde de desteklenecek desinler yeter. Bu cpu ile zor ama, duyurdukları baz cihaz kağıt üstünde X'den zayıf görünüyor. Göreceğiz bakalım.
Edit: reddit teki iddialara gore bu oyun ninja theorynin ms tarafindan alinmadan cok once basladigi bir oyunmus ve bunun disinda ninja theoryden yeni bir oyun duyurulacagi kesinmis. Hadi bakalim gorucez.
Zaten daha XBOX one x için daha bekledikleri getiriyi sağlamadılar. Farklı bir dönem başlayacak pc ve custom çözümleri ile xbox devam edecek.
Bunun yanında adam gibi EXC getirmeleri lazım. Haloyu güçlendirmeleri lazım. foreerunner falan çok sıktı çok. Adam gibi istila, korakor savaş istiyorum. Dev robotlarla savaşmak, görsel şölen yaşamak istiyorum.
Make Halo Great again :))))
Bir de Baldurs Gate 3 görsem sunumda oturup ağlarım.
Kötü bir sunum geçerse zaten pse geçmeyi düşünen konsol oyuncuları için yolun sonu olur ve ps5i beklemeye başlarız.
2 yıl önce yapılan röportaj'ın son 3 dk. sını izlemekte fayda var. 2 yıl içerisinde bir şey yapmışlar mı, yoksa yerlerinde mi sayıyorlar görebiliyoruz!
Döviz bu seyirde devam ederse dükkanı kapatıp gidebilirler. Zira konsol satışını geçtim, kalıcı kardeşlik sistemi, P1 ve P2 hesap satın alma olayı dışında oyun alamaz olduk.
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