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Microsoft, E3 2019’a dersini çok iyi çalışmış olarak çıkacak

Bu sene Microsoft, önümüzdeki günlerde başlayacak olan E3 2019 fuarına çok ciddi bir şekilde hazırlanıyor. Fuar, Xbox için en önemli E3'lerden biri olacak gibi görünüyor.
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Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Microsoft, E3 2019’a dersini çok iyi çalışmış olarak çıkacak
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Bu yıl düzenlenecek E3 fuarı resmi olarak 11 Haziran’da başlayıp 13 Haziran’da sona eriyor. Ancak bahsi geçen tarihler sadece Los Angeles Kongre Merkezi binası içinde gerçekleştirilecek etkinlik tarihlerini kapsıyor. Gerçekte ise Electronic Arts’ın 7 Haziran 2019 tarihinde düzenleyeceği EA Play etkinliği ile başlayacak fuar, 14 Haziran tarihine kadar devam edecek.
 

PlayStation başta olmak üzere Activision gibi bazı önemli oyuncuların es geçeceği fuarın bu seneki gözbebeği ise Microsoft olacakmış gibi görünüyor. Şirketin 9 Haziran günü Türkiye saatiyle 23:00’da düzenleyeceği Xbox E3 brifingi, Xbox’ın patronu Phil Spencer’a göre “Kimsenin görmediği yeni şeylerin tanıtıldığı” bir etkinlik olacak.

Microsoft, E3 2019’a dersini çok iyi çalışmış olarak çıkacak
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Xbox platformunun yer aldığı en büyük ve heyecan verici E3 fuarlarından birinin olacağını belirten Spencer, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bu seneki fuarda kaç adet “exclusive” oyun duyuracaklarının da bilgisini verdi. Spencer'a göre Microsoft, bu seneki fuarda tam 14 Xbox’a özel oyun duyurusu yapacak.

Microsoft, E3 2019’a dersini çok iyi çalışmış olarak çıkacak
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İçlerinde bugüne kadar yapılmış en pahalı oyun olduğu söylenen Halo Infinite ile Gears 5 gibi kesinleşmiş yapımların yer alacağı oyun listesinde; Ninja Theory’e ait yeni bir oyun ile Fable 4 ve Wasteland 3 (farklı bir RPG’de olabilir) gibi oyunların da bulunacağı iddia ediliyor.

Xbox Project Scarlett’in de duyurusunun yapılabileceği söylentilerinin dolaştığı fuar ile ilgili diğer gelişmeler için lütfen bizi takip etmeye devam edin.


https://www.gamesradar.com/microsoft-will-have-14-first-party-xbox-games-to-show-at-e3-this-year/ Yorum Yaz
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a_y_k_u_t 1 hf. en beğenilen
Xbox aldıracak baştan tasarlanmış yeni bir oyun duyururlar umarım. Her sene gow ve halo görmekten bıktım.
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AirSupport 1 hf.
Xbox heyecanlandırmıyor artık beni.
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SakuraiTomoki 1 hf. Arda 88
Ne olacak Halo, Gears Of War, Forza gibi oyunları PC'cilerde oynasa? Exc exc diyip duruyorsunuz Microsoft'u Microsoft yapan PC'dir unutmayın bunu isteyen PC'de oynar isteyen XBOX'ta bu konsolcu tayfanın PC düşmanlığı nedendir anlamadım gitti. Bak Playstation excler bile yeri geldimi PC'ye çıkıyor. Bkz Detroit,Heavy Rain, Nioh vb.
Ne olacak Halo, Gears Of War, Forza gibi oyunları PC'cilerde oynasa? Exc exc diyip duruyorsunuz Microsoft'u Microsoft yapan PC'dir unutmayın bunu isteyen PC'de ...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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gyulanemeth 1 gün
Microsoft'tan PlayStation ayarında exc oyun gelmez bu saatten sonra. Adamların iş modeli uygun değil buna. Bir defa ne kadar iyi olursa olsun PlayStation exc oyunlarının yarattığı hype'ı yaratamaz çünkü PC'ye de geliyor. PC'ye gelmesinde ne zarar var diyebilirsiniz, yok. Hatta işime geliyor bende ikisi de var oturup coop oynayabiliyoruz ikinci bir konsola ihtiyaç olmadan. Ama öyle olunca PS oyunlarının "gruba özel" hissiyatı olmuyor o tarafta öyle aidiyet hissi var bu yüzden oyunları olduğundan büyük etki yaratıyor. MS bu etkiyi bu modelle yaratamaz. Yaratamıyor zaten. İkincisi Xbox exc oyunları gamepasse çıktığı gün geliyor. God of War, Last of Us, Uncharted gibi 15-20 saat tüketilip bırakılacak oyunlar bu sistemde çalışmaz. Exc oyunşar Sony tarafından hem konsol sattırıyor, hem oyun satılıyor. E kaz gelecek yerden tavuğu esirgemiyor Sony. Oysa Microsoft Last of Us'la aşık atacak oyun yapsa, bir aylık gamepass alıp PC'de oynar bitirir insanlar o oyunu. Sonra da işlerine bakarlar. Xbox exc oyunları daha uzun ömürlü olmalı. Arkadaş süper yazmış yukarıda, gelecek oyun skalası bu işte. Görürsünüz Halo ve Gears da 20 saatlik yoğun deneyimler değil uzun ömürlü live service oyunlar olacak gelecek. Aksi bildiğiniz zarar yazar MS tarafına.
Xbox tarafından tek bir beklentim var, yeni nesilde baz cihaz Xbox One X olacak, bu yüzden X yeni nesilde de desteklenecek desinler yeter. Bu cpu ile zor ama, duyurdukları baz cihaz kağıt üstünde X'den zayıf görünüyor. Göreceğiz bakalım.
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Berkayselcuk 1 gün
Ms in e3 e cok iyi calistigi belli, ninja theory e online 4 vs 4 oyun yaptirtmislar.
Edit: reddit teki iddialara gore bu oyun ninja theorynin ms tarafindan alinmadan cok once basladigi bir oyunmus ve bunun disinda ninja theoryden yeni bir oyun duyurulacagi kesinmis. Hadi bakalim gorucez.
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Deathcallsdeath 2 gün
Bence donanım olarak yeni makine göstericekler ama bu upgradeble birşey olacak ve xbox one ve xbox x destekleri uzun zaman daha devam edecek.
Zaten daha XBOX one x için daha bekledikleri getiriyi sağlamadılar. Farklı bir dönem başlayacak pc ve custom çözümleri ile xbox devam edecek.
Bunun yanında adam gibi EXC getirmeleri lazım. Haloyu güçlendirmeleri lazım. foreerunner falan çok sıktı çok. Adam gibi istila, korakor savaş istiyorum. Dev robotlarla savaşmak, görsel şölen yaşamak istiyorum.
Make Halo Great again :))))
Bir de Baldurs Gate 3 görsem sunumda oturup ağlarım.
Kötü bir sunum geçerse zaten pse geçmeyi düşünen konsol oyuncuları için yolun sonu olur ve ps5i beklemeye başlarız.
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BlackTower_35 3 gün
2 veya 3 tane şöyle güzel AAA ex duyurusu yapsın yeterde artar şuan. Xbox un tek ihtiyacı olan bu. Yazılım konusuna üzerine yok Live konusunda üzerine yok tek eksiği kaliteli ex yapım. Pc ye çıkıp çıkmaması dert değil sonuç olarak ex oyun her iki platformda onun. Varsa iyi bir pc in oynarsın bukadar basit. Tekrar ediyorum 2 3 adet kaliteli ex duyurusunu yapsın 2 3 gömlek koyacak üstüne xbox..
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Arda 88 3 gün
Xbox Türkiye ekibi kadar vasat bir oluşum olamaz, hiç bir yaptırım güçleri yok yatarak para kazanan tayfa. Halo Türkçe alt yazı gelsinde takdir edelim. Forza yarış oyunu dublaj dediler onu bile yapamadılar sözlerine pek innanmamak lazım.
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fasttornado 3 gün
Bu dolar ve euro kuruyla xbox zaten pazar payını arttıramaz ama bir sonraki nesilde playstation da geriler. Uygun fiyatlı herhangi bir ithal eğlence aracı kalmayacak bu gidişle.
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İlke Kurtlutepe 3 gün yeni yorumcu Ultratopkek
O boktan oyunları PS'de olsalar da oynamam ki. Kaliteli hikayeli oyun yapsınlar da konsolu almak için bir sebebimiz olsun.
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Ultratopkek 3 gün yeni yorumcu İlke Kurtlutepe
Bu sizin sorununuz, 50 milyon Xbox kullanıcısının değil
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motionremotion 4 gün
Geçen yıl E3'ün yaklaştığı zamanlarda Microsoft, Türkiye pazarını biraz hareketlendirmek istemişti. Hatırlarsınız çok ucuza konsol satıldı. 2000 tl'ye One X alınabiliyordu. Ardından exclusive oyunlarda Türkçe dil desteği hatta Türkçe dublaj olacak haberleri yapıldı. Bu gaz ile biz de One X + Gamepass aldık arkadaşımla. Bildiğim kadarıyla , şu ana kadar çıkan exclusive oyunlarda TR dil seçeneği bir tek Forza Horizon 4 oyununda var. Yani üzücü bir durum. Oyunlarda TR dil desteği konulu forum başlıklarında , tartışma genellikle iki noktada düğümleniyor. Birincisi yeterince oyun satılmadığı için destek gelmiyor. Diğerinde ise ingilizce öğrenin lütfen deniliyor. Gençlerinin çoğunluğunun ingİlizce bildiği ülkelerde bile oyuncu kendi dilinde oynamak isterse, bunu yapabiliyor. PS4 tarafına bakıyorum TR desteği gerçekten çok iyi. Kojima oyunu bile bu şekilde gelecek. Yani diyeceğim şu ki 2019 E3'te açıklanacak hatta yakın zamanda gelecek oyunlarda bile TR desteği olmayacak gibi görünüyor XBOX tarafında. Biraz kandırılmış hissediyor oyuncu kendini. Gamepass ile avunuyoruz :) İngilizce anlamak ile ilgili bir problemim yok ama artık oyunlarda TR dil desteği görmek istiyor insan. Kendi dilinde oynamak bir lüks olmamalı. İstatistiksel olarak, tam emin olmamakla birlikte, Türkiyede satılan her 10 konsoldan 7 si sanırım PS4. Microsoft bu pazarda çok yer bulamadı diye yatırım yapmaktan kaçınabilir. Haklıdır. Türkiye Xbox Twitter ve İnstagram sayfaları bile çok az içerik üretiyor. TR dil desteği soruları cevapsız kalıyor. ONE X harika bir konsol ve uzun yıllar kullanacağım. 2 yıllık gamepass aldım ama bir sonraki nesil konsollarda Rotamız PS5 olacak gibi. Umarım destek biraz olsun artar.
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BeyazBüyü 3 gün motionremotion
Xbox Türkiye'nin geçmişine (Türkiye'de yaptıkları işlere ve ne zaman yapmaya başladıklarına) bakarsanız eğer, xbox one x dışında hiç bir zaman yeterli desteği sunmadılar. Eski xbox oyuncuları bilirler, xbox360 bile uzun yıllar sonra ülkemize ancak gelebilmişti.
2 yıl önce yapılan röportaj'ın son 3 dk. sını izlemekte fayda var. 2 yıl içerisinde bir şey yapmışlar mı, yoksa yerlerinde mi sayıyorlar görebiliyoruz!

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Pufy 4 gün
Neden hiç Twitter tr xbox hesabında herhangi bir cevap verilmiyor? İngilizce girdiğiniz zaman adamlar neredeyse herkes ile muhabet eder gibi konuşuyor. Burda neden böyle? Bir haber ya da birsey paylaşılıyor içerik olarak soru sorsan cevaplayan yok.
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JESKO 4 gün Pufy
Buyur sor buraya ne soracaksın?
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BeyazBüyü 4 gün Pufy
Sadece Twitter değil, Xbox TR ekibi açtıkları diğer sosyal medya hesapları üzerinden kimseye cevap vermiyor. Ellerinden gelen tek bir şey kaldı, Xbox UK sayfasının yaptığı paylaşımları alıp, Türkçe bir kaç cümle kurarak kendi sayfalarında paylaşmak.
Döviz bu seyirde devam ederse dükkanı kapatıp gidebilirler. Zira konsol satışını geçtim, kalıcı kardeşlik sistemi, P1 ve P2 hesap satın alma olayı dışında oyun alamaz olduk.
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Afonso54 5 gün
Xbox oyunları PC'ye çıkıyor neden Xbox alalım diyenler var. Açıkcası ben RDR'deki görüntüyü PC'de almaya kalksam minimum 6000-7000 liralık makine toplamam lazım. Kötü bir PC'niz var ise Xbox gayet mantıklıdır. Ancak iyi bir PC yanına tabiki PS alınır.
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