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    Anlık Bildirim

    Jedi Survivor’ın Xbox One ve PS4 sistemlerinden nasıl çalışacağı belli oldu

    Geçtiğimiz yılın başarılı yapımlarından olan Star Wars: Jedi Survivor, çok yakında PS4 ve Xbox One oyuncuları ile buluşacak. Peki yeni nesili bile zorlayan yapım, eski nesilde nasıl çalışacak?
    Star Wars: Jedi Survivor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yılın nisan ayında yayınlanan Star Wars: Jedi Survivor, gelmiş geçmiş en başarılı Star Wars oyunlarından biri olarak nitelendirilmişti. Açık dünya yapısı ve ilgi çekici hikayesi ile övülen yapım, grafikleri ile de dikkatleri üzerine çekmişti. Başarılı grafik teknolojilerinin yanı sıra yapım, yeni nesil konsollarda ve Windows sistemlerinde optimizasyon sorunları ile de karşılaşmıştı. Respawn, geçtiğimiz yıl içerisinde bu sorunu büyük ölçüde çözse yapımın PS4 ve Xbox One versiyonları bir gerginlik yaratmıştı. Peki yapım, Xbox One ve PS4 sistemlerinde nasıl gözükecek?

    Xbox One X ve PS4 Pro, oyuncuları mutlu edecek

    Geçtiğimiz aylarda EA, Star Wars: Jedi Survivor’un PS4 ve Xbox One sistemlerine geleceğini duyurmuştu. Yapımın yeni nesil konsolları bile zorlaması, bu versiyon hakkında bir gerginlik oluşturmuştu. 17 Eylül’de yayınlanacak olan bu versiyonun performans metrikleri sonunda belli oldu.

    EA, Jedi Survivor’ın yeni versiyonundan önce oyunun PS4 Pro’da oynanış videosunu yayınladı. PS4 Pro sisteminin yaşı düşünüldüğünde oyun, oldukça başarılı bir performans sunuyor. Bunun dışında EA, yapımın eski nesil performans profillerini de paylaştı. 

    • Playstation 4 Pro: 1080p 30FPS
    • Xbox One X: 1440p 30FPS
    • Playstation 4: 900p 30FPS
    • Xbox One: 720p 30FPS

    Performans metriklerine göre en azından PS4 Pro ve Xbox One X, oyuncularına çekici bir görsel deneyim sunacak gibi görünüyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 6 gün önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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