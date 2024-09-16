Jedi Survivor’ın Xbox One ve PS4 sistemlerinden nasıl çalışacağı belli oldu

Xbox One X ve PS4 Pro, oyuncuları mutlu edecek
Geçtiğimiz aylarda EA, Star Wars: Jedi Survivor’un PS4 ve Xbox One sistemlerine geleceğini duyurmuştu. Yapımın yeni nesil konsolları bile zorlaması, bu versiyon hakkında bir gerginlik oluşturmuştu. 17 Eylül’de yayınlanacak olan bu versiyonun performans metrikleri sonunda belli oldu.
EA, Jedi Survivor’ın yeni versiyonundan önce oyunun PS4 Pro’da oynanış videosunu yayınladı. PS4 Pro sisteminin yaşı düşünüldüğünde oyun, oldukça başarılı bir performans sunuyor. Bunun dışında EA, yapımın eski nesil performans profillerini de paylaştı.
- Playstation 4 Pro: 1080p 30FPS
- Xbox One X: 1440p 30FPS
- Playstation 4: 900p 30FPS
- Xbox One: 720p 30FPS
Performans metriklerine göre en azından PS4 Pro ve Xbox One X, oyuncularına çekici bir görsel deneyim sunacak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.