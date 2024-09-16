Jedi Survivor’ın Xbox One ve PS4 sistemlerinden nasıl çalışacağı belli oldu

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yılın nisan ayında yayınlanan Star Wars: Jedi Survivor, gelmiş geçmiş en başarılı Star Wars oyunlarından biri olarak nitelendirilmişti. Açık dünya yapısı ve ilgi çekici hikayesi ile övülen yapım, grafikleri ile de dikkatleri üzerine çekmişti. Başarılı grafik teknolojilerinin yanı sıra yapım, yeni nesil konsollarda ve Windows sistemlerinde optimizasyon sorunları ile de karşılaşmıştı. Respawn, geçtiğimiz yıl içerisinde bu sorunu büyük ölçüde çözse yapımın PS4 ve Xbox One versiyonları bir gerginlik yaratmıştı. Peki yapım, Xbox One ve PS4 sistemlerinde nasıl gözükecek?

Xbox One X ve PS4 Pro, oyuncuları mutlu edecek

Geçtiğimiz aylarda EA, Star Wars: Jedi Survivor’un PS4 ve Xbox One sistemlerine geleceğini duyurmuştu. Yapımın yeni nesil konsolları bile zorlaması, bu versiyon hakkında bir gerginlik oluşturmuştu. 17 Eylül’de yayınlanacak olan bu versiyonun performans metrikleri sonunda belli oldu.

EA, Jedi Survivor’ın yeni versiyonundan önce oyunun PS4 Pro’da oynanış videosunu yayınladı. PS4 Pro sisteminin yaşı düşünüldüğünde oyun, oldukça başarılı bir performans sunuyor. Bunun dışında EA, yapımın eski nesil performans profillerini de paylaştı.

Playstation 4 Pro: 1080p 30FPS

1080p 30FPS Xbox One X: 1440p 30FPS

1440p 30FPS Playstation 4: 900p 30FPS

900p 30FPS Xbox One: 720p 30FPS

Performans metriklerine göre en azından PS4 Pro ve Xbox One X, oyuncularına çekici bir görsel deneyim sunacak gibi görünüyor.

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Jedi Survivor PS4 ve Xbox One sistemlerinde nasıl gözükecek