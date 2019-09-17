Microsoft Flight Simulator’ın alfa süreci için kayıtlar başladı

Flight Simulator’ın test aşaması için 19 Eylül’de açıklanacak. Ayın sonuna gelindiğinde ise yazılım devi yeni oyunundaki özelliklere dair ufak detaylarla kullanıcıları daha da heyecanlandıracak. Uçuş simülasyonu tutkunlarının gözde oyunutest aşaması için kayıtlar başladı. Yeni oyunun alfa süreci ve daha sonrası için yol haritası iseaçıklanacak. Ayın sonuna gelindiğinde ise yazılım devi yeni oyunundaki özelliklere dair ufak detaylarla kullanıcıları daha da heyecanlandıracak.

Yapay zeka destekli olacak

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https://www.pcgamer.com/microsoft-flight-simulator-is-recruiting-for-the-technical-alpha/

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tanıtımdan bu yana bekleyen oyuncular için yeni sürüm’de yayınlananbu yana geçen sürenin etkisiyle bir hayli önemli. Microsoft’undesteklenecek yapımdauydu görselleri ve yüksek çözünürlüklü uçak modelleri yer alacak.Son olarakyılında yayınlanacakönceki sürümlerin aksine sadecehas tutulmayacak. İsteyen Xoxkullanıcıları da yeni yapımın tadını çıkarabilecek.