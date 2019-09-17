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    Microsoft Flight Simulator’ın alfa süreci için kayıtlar başladı

    Microsoft’un uzun bir süredir beklenen yeni uçuş simülasyonunun alfa süreci için başvurular alınmaya başlandı. Yeni oyuna dair detaylarsa ilerleyen haftalarda açıklanacak.
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    Oyunlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Uçuş simülasyonu tutkunlarının gözde oyunu Flight Simulator’ın test aşaması için kayıtlar başladı. Yeni oyunun alfa süreci ve daha sonrası için yol haritası ise 19 Eylül’de açıklanacak. Ayın sonuna gelindiğinde ise yazılım devi yeni oyunundaki özelliklere dair ufak detaylarla kullanıcıları daha da heyecanlandıracak.

    Yapay zeka destekli olacak 

    E3 2019’daki tanıtımdan bu yana bekleyen oyuncular için yeni sürüm 2012’de yayınlanan Microsoft Flight’tan bu yana geçen sürenin etkisiyle bir hayli önemli. Microsoft’un Azure yapay zekasıyla desteklenecek yapımda 4K çözünürlükteki uydu görselleri ve yüksek çözünürlüklü uçak modelleri yer alacak.
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    Son olarak 2020 yılında yayınlanacak Microsoft Flight Simulator önceki sürümlerin aksine sadece PC’ye has tutulmayacak. İsteyen Xbox One kullanıcıları da yeni yapımın tadını çıkarabilecek.

    https://www.pcgamer.com/microsoft-flight-simulator-is-recruiting-for-the-technical-alpha/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    kartal172 15 dk.
    Fsx de grafikler iyi fakat fizik motoru kötüydü örneğin harrier dikey modda (vtol) tepe taklak iken havada sabit duruyordu. Xplane de ise durum tam tersi fizik motoru çok iyi iken grafikler kötüydü. Umarım bu sefer fizik motoruna yoğunlaşırlar.
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