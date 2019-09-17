Microsoft Flight Simulator’ın alfa süreci için kayıtlar başladı

Uçuş simülasyonu tutkunlarının gözde oyunu Flight Simulator’ın test aşaması için kayıtlar başladı. Yeni oyunun alfa süreci ve daha sonrası için yol haritası ise 19 Eylül’de açıklanacak. Ayın sonuna gelindiğinde ise yazılım devi yeni oyunundaki özelliklere dair ufak detaylarla kullanıcıları daha da heyecanlandıracak.
Yapay zeka destekli olacakE3 2019’daki tanıtımdan bu yana bekleyen oyuncular için yeni sürüm 2012’de yayınlanan Microsoft Flight’tan bu yana geçen sürenin etkisiyle bir hayli önemli. Microsoft’un Azure yapay zekasıyla desteklenecek yapımda 4K çözünürlükteki uydu görselleri ve yüksek çözünürlüklü uçak modelleri yer alacak.
[bkzdh=1141989Son olarak 2020 yılında yayınlanacak Microsoft Flight Simulator önceki sürümlerin aksine sadece PC’ye has tutulmayacak. İsteyen Xbox One kullanıcıları da yeni yapımın tadını çıkarabilecek.
https://www.pcgamer.com/microsoft-flight-simulator-is-recruiting-for-the-technical-alpha/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle