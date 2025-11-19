Giriş
    The Game Awards 2025 adayları açıklandı: Clair Obscur zirvede

    The Game Awards 2025'in adayları duyuruldu. Clair Obscur: Expedition 33, toplam 12 adaylıkla listenin açık ara lideri olurken diğer güçlü yapımlar daha sınırlı sayıda adaylık aldı.

    The Game Awards 2025 adayları açıklandı: Clair Obscur zirvede Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının en büyük etkinliklerinden The Game Awards 2025 için adaylar resmen açıklandı. Bu yılın listesinde Clair Obscur: Expedition 33, toplam 12 adaylıkla rakiplerinden ayrılıyor. Üstelik bu adaylıklardan üçü doğrudan oyuncu performanslarına gidiyor. Diğer öne çıkan adaylar ise, Death Stranding 2: On the Beach ve Ghost of Yotei.

    The Game Awards 2025 Adayları açıklandı

    Death Stranding 2 ve Ghost of Yotei, yedi adaylıkla listenin ikinci sırasında bulunuyor. Hades 2 altı adaylıkla onları takip ederken, uzun süredir beklenen Hollow Knight Silksong beş adaylığa sahip. Game of the Year listesine girmeyi başaran Kingdom Come: Deliverance 2 ise yalnızca üç kategoride yer aldı.

    The Game Awards 2025 için oylama başlamış durumda ve oyuncular resmi site üzerinden oylarını kullanabiliyor. 11 Aralık'ta gerçekleşecek etkinlikte yılın en çok konuşulan yapımların kesin sonuçları paylaşılacak. Ancak bu yılki tahminlerin önceki yıllara kıyasla daha zor olduğu söylenebilir.

    Yılın oyunu

    • Clair Obscur: Expedition 33
    • Death Stranding 2: On the Beach
    • Donkey Kong Bananza
    • Hades II
    • Hollow Knight: Silksong
    • Kingdom Come: Deliverance II

    En iyi oyun yönetimi

    • Clair Obscur: Expedition 33
    • Death Stranding 2: On the Beach
    • Ghost of Yōtei
    • Hades 2
    • Split Fiction

    En iyi spor/yarış oyunu

    • EA FC 26
    • F1 25
    • Mario Kart World
    • Rematch
    • Sonic Racing: CrossWorlds

    En iyi simülasyon/strateji oyunu

    • The Alters
    • FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles
    • Jurassic World Evolution 3
    • Sid Meier’s Civilization VII
    • Tempest Rising
    • Two Point Museum

    En iyi aile oyunu

    • Donkey Kong Bananza
    • LEGO Party!
    • LEGO Voyagers
    • Mario Kart World
    • Sonic Racing: CrossWorlds
    • Split Fiction

    Erişilebilirlikte yenilik

    • Assassin’s Creed Shadows
    • Atomfall
    • Doom: The Dark Ages
    • EA FC 26
    • South of Midnight

    En iyi aksiyon oyunu

    • Battlefield 6
    • Doom: The Dark Ages
    • Hades 2
    • Ninja Gaiden 4
    • Shinobi: Art of Vengeance

    En iyi dövüş oyunu

    • 2XKO
    • Capcom Fighting Collection 2
    • Fatal Fury: City of the Wolves
    • Mortal Kombat: Legacy Kollection
    • Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

    En iyi rol yapma oyunu

    • Avoved
    • Clair Obscur: Expedition 33
    • Kingdom Come: Deliverance 2
    • Monster Hunter Wilds
    • The Outer Worlds 2

    En iyi aksiyon/macera

    • Death Stranding 2: On the Beach
    • Ghost of Yōtei
    • Indiana Jones and the Great Circle
    • Hollow Knight: Silksong
    • Split Fiction

    En çok beklenen oyun

    • 007 First Light
    • GTA 6
    • Marvel’s Wolverine
    • Resident Evil Requiem
    • The Witcher 4

    En iyi VR/AR

    • Alien: Rogue Incursion
    • Arken Age
    • Ghost Town
    • Marvel’s Deadpool VR
    • The Midnight Walk

    En iyi çıkan bağımsız oyun

    • Blue Prince
    • Clair Obscur: Expedition 33
    • Despelote
    • Dispatch
    • Megabonk

    En iyi bağımsız oyun

    • Absolum
    • Ball x Pit
    • Blue Prince
    • Clair Obscur: Expedition 33
    • Hades 2
    • Hollow Knight: Silksong

    En iyi çok oyunculu oyun

    • ARC Raiders
    • Battlefield 6
    • Elden Ring Nightreign
    • PEAK
    • Split Fiction

    En iyi etki yaratan oyun

    • Consume Me
    • Despelote
    • Lost Records: Bloom & Rage
    • South of Midnight
    • Wanderstop

    En iyi topluluk desteği

    • Baldur’s Gate 3
    • Final Fantasy XIV
    • Fortnite
    • Helldivers 2
    • No Man’s Sky

    En iyi uyarlama

    • A Minecraft Movie
    • Devil May Cry
    • The Last of Us: Season 2
    • Splinter Cell: Deathwatch
    • Until Dawn

    En iyi ses tasarımı

    • Battlefield 6
    • Clair Obscur: Expedition 33
    • Death Stranding 2: On the Beach
    • Ghost of Yōtei
    • Silent Hill f

    En iyi skor ve müzik

    • Hollow Knight: Silksong
    • Hades II
    • Clair Obscur: Expedition 33
    • Ghost of Yōtei
    • Death Stranding 2: On the Beach

    En iyi sanat yönetimi

    • Clair Obscur: Expedition 33
    • Death Stranding 2: On the Beach
    • Ghost of Yōtei
    • Hades 2
    • Hollow Knight: Silksong

    En iyi devam eden oyun

    • Final Fantasy 14: Dawntrail
    • Fortnite
    • Helldivers 2
    • Marvel Rivals
    • No Man's Sky

    En iyi mobil oyun

    • Destiny: Rising
    • Persona 5: The Phantom X
    • Sonic Rumble
    • Umamusume: Pretty Derby
    • Wuthering Waves

    En iyi performans

    • Ben Starr - Clair Obscur: Expedition 33
    • Charlie Cox - Clair Obscur: Expedition 33
    • Erika Ishii - Ghost of Yōtei
    • Jennifer English - Clair Obscur: Expedition 33
    • Konatsu Kato - Silent Hill f
    • Troy Baker - Indiana Jones and the Great Circle

    En iyi espor takımı

    • Gen.G – League of Legends
    • NRG – VALORANT
    • Team Falcons – DOTA 2
    • Team Liquid PH – Mobile Legends: Bang Bang
    • Team Vitality – Counter-Strike 2

    En iyi esporcu

    • brawk – Brock Somerhalder (VALORANT)
    • Chovy – Jeong Ji-hoon (League of Legends)
    • f0rsakeN – Jason Susanto (VALORANT)
    • Kakeru – Kakeru Watanabe (Street Fighter)
    • MenaRD – Saul Leonardo (Street Fighter)
    • Zyw0o – Mathieu Herbaut (Counter-Strike 2)

    En iyi espor oyunu

    • Counter-Strike 2 (Valve)
    • DOTA 2 (Valve)
    • League of Legends (Riot Games)
    • Mobile Legends: Bang Bang (Moonton)
    • VALORANT (Riot Games)

    Yılın içerik üreticisi

    • Caedrel
    • Kai Cenat
    • MoistCr1TiKaL
    • Sakura Miko
    • The Burnt Peanut
    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

