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    FC 26'nın kariyer modu, 6 dakikalık tanıtım videosuyla detaylandırıldı

    FC (eski adıyla FIFA) serisinin yeni oyunu FC 26'yı kısa süre önce tanıtan EA Sports, bugün de kariyer modundaki yenilikleri detaylandırdığı 6 dakikalık bir video paylaştı.

    FC 26 Kariyer Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık iki hafta önce yayınlanan ilk fragmanıyla resmi olarak tanıtılan FC 26, yavaş yavaş daha detaylı şekilde sergileniyor. FC (eski adıyla FIFA) serisinde bu yıl önemli değişiklikler yaptığını göstermek isteyen EA Sports, geçtiğimiz günlerde oynanış tarafında yapılan değişiklikleri detaylandırdığı 6 dakikalık bir video paylaştı. Bunun ardından bu kez de sıra kariyer moduna geldi. EA Sports, dün 6 dakikalık yeni bir video yayınlayarak, bu yıl kariyer modunda ne gibi değişiklikler ve yenilikler olacağını detaylandırdı.

    FC 26 Kariyer Modu Birkaç Önemli Yenilikle Geliyor

    FC 26 ile birlikte kariyer moduna eklenecek yeni özellikler şunlar olacak:

    Teknik Direktör Piyasası (Manager Market)

    FC 26'da teknik direktör olarak oynadığımız kariyer moduna getirilecek en önemli yeniliklerden biri Teknik Direktör Piyasası olacak. Yapay zeka tarafından kontrol edilen takımlar oyuncu alıp sattıkları gibi teknik direktörlerini de değiştirebilecekler. Başarısız olan takımların teknik direktörünü kovması, oyuncular için de yeni iş imkânları yaratacak. Oyuncular bu piyasayı takip edip, yeni bir teknik direktöre ihtiyaç duyabilecek takımlara bu görevle ilgilendiklerini iletebilecekler.

    Canlı Görevler (Live Challenges)

    Canlı Görevler (Live Challenges), gerçek hayatta yaşanan gelişmelerden yola çıkarak oyunculara çeşitli görevleri tamamlamaya çalışacakları bir kariyer modu deneyimi sunacak. Örneğin oyuncular, PSG'in başına geçerek, geçtiğimiz yıl Luis Enrique'nin yaptığı gibi üç kupada birden zafere ulaşmaya çalışabilecekler. EA, bu canlı görevlerin kariyer modunu daha dinamik ve keyifli hâle getireceğini düşünüyor.

    Oyun Kimliği

    FC 26, taktiksel derinlik anlamında da dikkat çekici adımlar atıyor.Oyun Kimliği (Team Identity) sistemiyle birlikte, artık bir menajerin tercih ettiği oyun tarzı doğrudan takımın sahadaki davranışlarını etkiliyor. Gegenpressing, Tiki-Taka, Catenaccio gibi futbol dünyasının farklı oyun anlayışları, artık kariyer modunda daha somut şekilde hissedilecek. Ayrıca takımlar da Teknik Direktör Piyasası'nda yeni direktör ararken, kendi oyun kimliklerine uygun isimlere yönelecek.

    Gerçekçi Oynanış

    EA Sports'un bu yıl FC serisinde yaptığı en büyük değişiklerden biri, oynanış tarafında iki ayrı mod sunması olacak. Daha dinamik bir oynanış isteyenler (örneğin FUT oyuncuları) Rekabetçi Oynanış modunu seçerken, kariyer modunda daha gerçekçi bir deneyim peşinde olanlar Gerçekçi Oynanış (Authentic Gameplay) modunda, gerçeğe olabildiğince yakın bir simülasyonda mücadele verecekler.

    Daha Dinamik Bir Transfer Dönemi

    Oyuncuların beklentileri, kariyer planları ve hatta takım içi rolleri, transfer kararlarında daha etkili olacak. Bu da daha karmaşık ve gerçekçi bir pazarlık süreci yaratacak. Diğer yandan oyuncular daha otantik bir deneyim yaratmak istedikleri takdirde, transfer sezonuna belli sınırlamalar koyabilecek. Örneğin sadece belli liglerden ya da belli yaş gruplarından transfer yapabildikleri bir senaryo oluşturabilecekler.

    EA Sports, neredeyse her yıl tanıtım döneminde nasıl yenilikler yaptığını anlatıyor ama çoğu zaman bu yeniliklerin oynanışa yansıması epey kısıtlı oluyor. FC 26'nın bu gidişatı tersine çevirip çeviremeyeceğini bekleyip göreceğiz. Ancak en azından kağıt üzerinde EA bir şeyleri değiştirmeye başlamış gibi duruyor. Geçtiğimiz yılki satış rakamlarının beklentilerin altında kalmış olmasının da bunda payı olabilir.

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