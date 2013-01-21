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Microsoft, "Gelecek Microsoft" çalışmasıyla ün kazanan tasarımcı Andrew Kim'i bünyesine kattı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Microsoft,

Windows 8 ile birlikte yenilenme sürecine girerek yeni yüzüyle kullanıcıların karşısına çıkan Microsoft, "Gelecek Microsoft" adını taşıyan logo çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken tasarımcı Andrew Kim'i bünyesine kattı.

Microsoft'ta işe başladığını blog sayfası üzerinden açıklayan Kim, "Gelecek Microsoft" adlı çalışmasının ardından birçok şirket tarafından iş teklifi aldığını da dile getirdi. 2013'ün yaz aylarında göreve başlayacağını belirten tasarımcı, elinden gelenin en iyisini ortaya koyacağını da ifade etti. Yazılım devinin yenilenme sürecinde yaptıklarına da değinen Kim, bu sürecin oldukça heyecan verici olduğunu da belirtti.

"Gelecek Microsoft" çalışmasında Office, Surface ve Microsoft'un şirket logosu gibi minimalist tasarımların çalışmalarına yer veren Kim'in bu kapsamda üzerinde çalışmadığı Xbox'ta da görev alacağını belirtmekte fayda var. Microsoft çalışması, birçok kişi tarafından beğeniyle karşılanan Andrew Kim'in yeni görevinde ne gibi işlerle karşımıza çıkacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz. 

http://www.minimallyminimal.com/ Yorum Yaz
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1simon1 6 yıl en beğenilen
Canım vatandaşlarım benim; Asla kendileri üretmez ama yapanı sonuna kadar eleştirir.
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Yaratık00 6 yıl
Daha iyilerini çalışıp microsoft'a mail atacağım :)
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Ottheriff 6 yıl
Bu adamın yaptığı işi beğenmeyenleri eleştirenleride hiç anlamıyorum. Adam bi tane cizik atmış logo olmuş ve bazılarıda bunu beğenmemiş, bundan normal ne var. Sen cizsen böyle logomu olur la dersin silersin yaptığını adam basit düşünmüş kazanmış ama bu herkesin beğeneceği ve yaptığı işin basitliğini kabullenmeyeceği anlamına gelmez. Adam basit çizmiş diğeri beğenmemiş. Sende bu ülkede çalışmadan tüm ihtiyaçların devlet tarafından giderilebilecek durumda olsaydın sende böyle saçma şeyler için uğraşırdın. Ama maalesef.
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Doanc4n 6 yıl
Ne kadar eleştirsekde bu windows u kullanıyoruz. Microsoft adına son yıllardaki en güzel gelişme diyebilirim. Logolar gayet güzel olmuş. Bu yenilik çabalarını sadece görünüme değil; güvenliğe, kullanıma, stabiliteye, az sistem kaynaklarıyla daha hızlı çalışmaya vs. verirlerse hem kendi hem kullanıcılar kazanır.
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Escapetolife 6 yıl
Bilgisayar teknolojisinin içinde büyüyen nesil giderek yaşlanmaya başlayınca, yapılan işlerin ne kadar zor karmaşık gözüktüğünü farkettiler ve yaşlıların anlayabileceği bir sadeliğe doğru gitmeye başladılar. Bunu farkedebilmek için illa o ilk neslin yaşlanması gerekti.
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danGerfuLL 6 yıl
Mantığı güzel, sadece olay görsellik değil. Maksimum iki pencere kullanarak yani iki elemanlı küme ile tüm olaya açıklık getirilmiş.
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SystemApps 6 yıl
son bi kaç yıldır tüm dünyada sadeleşme trendi yaşanıyor tasarım olarak.
mesela windows 8 mesela 3d logodan 2d logoya geçen chrome mesela youtube tasarımı...
tabi bu sadeleşmeyi fonksiyonalite olarak değil sadece görünüm olarak gerçekleştiğini belirteyim.mesela donanım haber bile son hali bile sadeliği ön planda tutuyor.
yıllardır o piksel artıklarıyla dolu gif logosuna hayranım.arkadaki gri alan kurtarıyor :) hayrına bedava logo yapıp yolluycam hemde png formatında :D
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Salona 6 yıl
Eleştirenlerin arasında Microsoft'ta çalışan biri var mı acaba üstün görüşleri sayesinde tabii..
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GoldPunch 6 yıl
Beklentilerin arasında yeni Xbox'ın tasarımının çok iyi olacağı da var.
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V4LKyR 6 yıl
Sadece bir logo tasarlayarak Microsoft'tan iş kapmış. Evet kulağa basit geliyor aslında ama bir logo tasarlamak da öyle basit bir iş değil işte. :)
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esatcangurkan 6 yıl
ayyan
arçelik logosunun düz hali

kafan güzelmiş güle güle kullan
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FERFEROS 6 yıl
donanimhaber.com/...
İsimler bu çalışmadaki gibi olmalı.
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mehmetfahriguven 6 yıl
Tasarım git gide önem kazanıyor. Ümit verici!
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