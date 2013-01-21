Microsoft, "Gelecek Microsoft" çalışmasıyla ün kazanan tasarımcı Andrew Kim'i bünyesine kattı

Windows 8 ile birlikte yenilenme sürecine girerek yeni yüzüyle kullanıcıların karşısına çıkan Microsoft, "Gelecek Microsoft" adını taşıyan logo çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken tasarımcı Andrew Kim'i bünyesine kattı.





Microsoft'ta işe başladığını blog sayfası üzerinden açıklayan Kim, "Gelecek Microsoft" adlı çalışmasının ardından birçok şirket tarafından iş teklifi aldığını da dile getirdi. 2013'ün yaz aylarında göreve başlayacağını belirten tasarımcı, elinden gelenin en iyisini ortaya koyacağını da ifade etti. Yazılım devinin yenilenme sürecinde yaptıklarına da değinen Kim, bu sürecin oldukça heyecan verici olduğunu da belirtti.





"Gelecek Microsoft" çalışmasında Office, Surface ve Microsoft'un şirket logosu gibi minimalist tasarımların çalışmalarına yer veren Kim'in bu kapsamda üzerinde çalışmadığı Xbox'ta da görev alacağını belirtmekte fayda var. Microsoft çalışması, birçok kişi tarafından beğeniyle karşılanan Andrew Kim'in yeni görevinde ne gibi işlerle karşımıza çıkacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

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