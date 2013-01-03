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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, Google'ı Windows Phone için YouTube uygulamasının geliştirilmesini engellemekle suçluyor

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Gerek Android işletim sisteminde gerekse iOS işletim sistemindeki en popüler uygulamalardan bazılarına sahip olan Google, konu Windows Phone'a geldiğinde ise şimdilik herhangi bir çalışma yapmayacağını açıklamıştı.

Microsoft ise Google'ın bu davranışına tepkili. Firmanın başkan yardımcısı Dave Heiner, Windows Phone için tam anlamıyla bir tecrübe sunacak YouTube uygulamasının geliştirilmemiş olmasını iki yıl önce de Avrupa'da yetkililere şikayet ettiklerini, Google'ın halen engellemesini sürdürdüğünü belirtti. Google, YouTube uygulamasının meta verilerine ve arayüzüne erişim sağlayacak API'leri de yayınlamadığı için, Windows Phone platformundaki uygulama ve tarayıcılar, içeriklere tam manasıyla erişmede sıkıntı yaşıyor.

Heiner, YouTube mühendisleriyle konuyu görüştüklerinde, ekibin uygulamayı her hangi bir cihazdan kolayca erişilebilir yapma isteğini gördüklerini, ancak Google'ın ekibe baskı yaparak Windows Phone cihazlarında birinci sınıf bir tecrübe sunulmasının önüne geçtiğini dile getiriyor.

Google ise Windows Phone kullanıcılarının HTML5 tabanlı tarayıcıdan YouTube'un tüm özelliklerine erişebileceklerini ve Microsoft ile  mükemmel bir YouTube tecrübesi sunmak için yıllardır çalıştıklarını açıkladı.

Microsoft, hem Windows Phone tarafında hem de Bing tarafında Google'ın rakibi. Ancak henüz tehdit edici boyutlarda pazar payı elde edebilmiş değil. Bu bakımdan Microsoft'u durdurmak için bunun bir sebep oluşturmayacağı açık. Google'ın gerçekten böyle bir niyetinin olup olmadığı ise bilinmiyor. 

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-says-Google-is-blocking-development-of-official-YouTube-app-for-Windows-Phone_id38245 Yorum Yaz
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Jül Sezar 6 yıl
Yesinler birbirlerini
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wolf silver 6 yıl
microsoft efendi kurtce de bir söz vardır: kire go ne kewe te de neke xwede :-) sen kim işletim sisteminde androide rakip olmak kim :-)
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Ajzen 6 yıl
E sende suçlayacağına uzlaşmaya git. Kınıyorum seni Google, diyeceğine Vururuz Google de
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wolf silver 6 yıl
microsoft efendi kurtce de bir söz vardır: kire go ne kewe te de neke xwede :-) sen kim işletim sisteminde androide rakip olmak kim :-)
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