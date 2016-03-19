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Microsoft: "Güncellemeler kullanıcı kontrolü altında yükleniyor"

Geçtiğimiz günlerde kullanıcılar aniden yüklenen Windows 10 güncellemelerine tepki göstermişti. Yazılım devi bu konuda açıklama yaparak kontrolün kullanıcılarda olduğunu söyledi.
3 yıl
4,6b
1
30
İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Kısa bir süre önce kullanıcılar Windows 10 güncellemelerinin ani bir şekilde yüklenmeye başladığını dile getirmişti. Bu durum açık uygulamaların kapatılmasına ve üzerinde saatlerce çalışılan dökümanların kaybolmasına yol açarken yazılım devi kontrolün kullanıcılarda olduğunu söyledi.

Şirket yayınladığı açıklamada: "Güncellemeleri düzenleme ve zamanlama imkanı sunarak bu deneyimi kullanıcılar için daha kolay hale getirdik. Güncellemelerin tüm kontrolü hala kullanıcıların elinde. Dileyen kullanıcılar Windows Update (WU) ayarlarını değiştirerek Windows 10 güncellemelerini seçme veya silme gibi işlemler yapabilirler." dedi.
Açıklamaya rağmen Microsoft'un Windows 7, 8 ve 8.1 gibi sürümlere güncelleme konusunda zorlamalarda bulunduğu biliniyor. Kullanıcılar da son zamanlarda habersiz Windows 10 güncellemelerini bolca dile getirmeye başladılar. Bu şikayetler sonrasında şirketin yeni ve daha özgür bir çözüm sunması bekleniyor.

http://www.tweaktown.com/news/51129/microsoft-windows-10-installing-itself-user-pcs/index.html Yorum Yaz
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Bay_KG 3 yıl en beğenilen
Otomatik güncelleme kapatma olayı kaç aydır vardı(yanılmıyorsam Aralık 2015), şu Windows 10'u çözemeyenlere aklım almıyor açıkçası..
Güncelleme olayının düğmesini kapatın, kendiniz elle güncelleme kontrolü yapın olsun bitsin.
Bunun için şu yolu izleyin: Ayarlar > Güncelleştirme ve güvenlik > Gelişmiş seçenekler > Güncelleştirmelerin nasıl teslim edileceğini seç > oval kutu içindeki düğmeyi Kapalı konuma getirin..
Herkese kolay gelsin..
Otomatik güncelleme kapatma olayı kaç aydır vardı(yanılmıyorsam Aralık 2015), şu Windows 10'u çözemeyenlere aklım almıyor açıkçası..Güncelleme olayının düğ...
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Mars Portakalı 3 yıl
Hala Windows 7 en iyi işletim sistemi bence.
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OverClocK1ng 3 yıl
"Dileyen kullanıcılar Windows Update (WU) ayarlarını değiştirerek Windows 10 güncellemelerini seçme veya silme gibi işlemler yapabilirler." dedi."
Haaa, sen zorla yükle. Sistem yöneticinize danışın, Windows 10 yüklenmesi mecburi de. Sonra isterseniz silebilirsiniz de.
Biz zorla yükledik 6 GB güncelleştirmeyi ama isterseniz silebilirsiniz.
Oldu canım ara beni..
"Dileyen kullanıcılar Windows Update (WU) ayarlarını değiştirerek Windows 10 güncellemelerini seçme veya silme gibi işlemler yapabilirler." dedi."Haaa, sen...
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DH Misafiri 3 yıl
Microsoft yalancının önde gideni. Kapalıydı neden yükledi bilgisayarıma? w10 işletim sistemi ise daha öncekiler ne idi? Tamamen acemi programcılara yaptırılmış bir sistem. Güya kutucuklara OneDrive , twitter, posta, skype gibi eklentiler koymuş, ama çalışmıyor. Hepsini silip yenilerini indirdim, görev çubuğuna yapıştırdım. Kısacası REZALET....
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dergul 3 yıl
son gelen güncellemelerden bazıları, kullanıcı seçimini bypass edebiliyor.
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ayyan 3 yıl
Bay_KG
Otomatik güncelleme kapatma olayı kaç aydır vardı(yanılmıyorsam Aralık 2015), şu Windows 10u çözemeyenlere aklım almıyor açıkçası..Güncelleme olayının düğmesini kapatın, kendiniz elle güncelleme kontrolü yapın olsun bitsin.Bunun için şu yolu izleyin: Ayarlar Güncelleştirme ve güvenlik Gelişmiş seçenekler Güncelleştirmelerin nasıl teslim edileceğini seç oval kutu içindeki düğmeyi Kapalı konuma getirin..Herkese kolay gelsin..

bu yazdıklarının güncelleştirmeleri kapatmakla hiç alakası yok. birde çok biliyormuş gibi windows 10u çözemeyenleri aklım almıyor yazmışsın. Kardeş daha kendin çözememişsin ki..
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Bay_KG 3 yıl ayyan
Biliyordun da sen neden yazmadın ayyan efendi?
Ben ne yaptığımı veya yapacağımı çok iyi biliyorum fakat mahsus yazmadım ki birileri gerçekten Win10 hakkında bir şeyler biliyor mu diye. Fakat görüyorum ki kara gürültüye Windows kullanıyorsunuz.. Bir IT olarak bu gerçekten üzüldüğüm bir durum..

Buyur ayyan bunu dene bakalım Windows 10 update yapacak mı, yoksa benim çok bilmişliğim mi söz konusu olacak..

[code]Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU]
"NoAutoUpdate"=dword:00000001[/code]
Nasıl yapacağını sen benden daha iyi biliyorsun diye tahmin ediyorum..
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GetSomeRest 3 yıl
Bay_KG
Otomatik güncelleme kapatma olayı kaç aydır vardı(yanılmıyorsam Aralık 2015), şu Windows 10u çözemeyenlere aklım almıyor açıkçası..Güncelleme olayının düğmesini kapatın, kendiniz elle güncelleme kontrolü yapın olsun bitsin.Bunun için şu yolu izleyin: Ayarlar Güncelleştirme ve güvenlik Gelişmiş seçenekler Güncelleştirmelerin nasıl teslim edileceğini seç oval kutu içindeki düğmeyi Kapalı konuma getirin..Herkese kolay gelsin..

o işler öyle olmuyor usta. senin dediğin başka bir şey. güncellemeleri kapatmak için;
Denetim Masası\Tüm Denetim Masası Öğeleri\Yönetimsel Araçlar hizmetler içinde Windows Update devre dışı bırakılır
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djcool 3 yıl
Windows 8.1'den yükselttim. m.youtube.com/... linkindeki herşeyi uyguladım. Hiç başıma gelmedi bu Update sorunu. Otomatik yükleyip haber veriyor, benim Laptop hafta arası hiç kapanmaz, geceleri uykudadır, Update ayarından cumartesi yükleyi seçiyorum. Telemetry kapalı, arka planda data göndermiyor, içim rahat.
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kurttan 3 yıl
Bunu deneyen var mı ? windowsdestek.net/...
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OverClocK1ng 3 yıl
"Dileyen kullanıcılar Windows Update (WU) ayarlarını değiştirerek Windows 10 güncellemelerini seçme veya silme gibi işlemler yapabilirler." dedi."
Haaa, sen zorla yükle. Sistem yöneticinize danışın, Windows 10 yüklenmesi mecburi de. Sonra isterseniz silebilirsiniz de.
Biz zorla yükledik 6 GB güncelleştirmeyi ama isterseniz silebilirsiniz.
Oldu canım ara beni..
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Fatihvize 3 yıl
Bence Microsoft Windows 10 da ki pazar payını hızlıca arttırmak için bu yola giriyor bu tarz agresif tutumlar sergiliyor olabilir. Ne de olsa çıkışının üzerinden 7 sene geçmiş ve pazar payının halen yarısından biraz fazlasını elinde tutarak, Windows'un diğer işletim sistemlerini açık ara geçerek liderliği elinde bulunduran Windows 7 yi kısa sürede geçerek pazarın tek hakimi yapmaya çalışıyor Windows 10 u. Ben Microsoft'un tutumunu buna bağlıyorum.
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xpugur 3 yıl
Bay_KG
Otomatik güncelleme kapatma olayı kaç aydır vardı(yanılmıyorsam Aralık 2015), şu Windows 10u çözemeyenlere aklım almıyor açıkçası..Güncelleme olayının düğmesini kapatın, kendiniz elle güncelleme kontrolü yapın olsun bitsin.Bunun için şu yolu izleyin: Ayarlar Güncelleştirme ve güvenlik Gelişmiş seçenekler Güncelleştirmelerin nasıl teslim edileceğini seç oval kutu içindeki düğmeyi Kapalı konuma getirin..Herkese kolay gelsin..

o dediğin ağda bi çok pc varsa diğerleri için tekrar indirmek yerine hali hazırda olan pclere yüklenen güncellemeyi almaktan bahsediyor . .haaalaa anlamıyoru mokuma yazma öğrenememişleri...
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fatih-8 3 yıl
Su otomatik 7 den 10 a gecisleri nasil engelleyebiliriz cozumunu bilen var mi acaba
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recebim59 3 yıl fatih-8
Hocam senden önce yazılan yorumları hiç mi okumadın?
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smart1978 3 yıl
Windows 10 u bilmeden sikayet ederler haklilar ...
Metered Connection / Tarifeli baglanti Windows 8 den beri var ve kaygi kota tuketilmesi kaygisi ile kizmak ise cozumu var :
windows.microsoft.com/...
Windows 10 da da var .
Tavsiyem en guncel olanda kalmak . Insider a takilmak istemeyenler icin yani .
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Gray Code 3 yıl
Bu windows 10'u sıkıntısız kullanan bir ben varım sanırım(Kişisel bilgilerinizi toplaması dışında.)Gerekli ayarları yapınca gayet iyi oluyor.
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