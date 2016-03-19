Microsoft: "Güncellemeler kullanıcı kontrolü altında yükleniyor"

Kısa bir süre önce kullanıcılar Windows 10 güncellemelerinin ani bir şekilde yüklenmeye başladığını dile getirmişti. Bu durum açık uygulamaların kapatılmasına ve üzerinde saatlerce çalışılan dökümanların kaybolmasına yol açarken yazılım devi kontrolün kullanıcılarda olduğunu söyledi.

Şirket yayınladığı açıklamada: "Güncellemeleri düzenleme ve zamanlama imkanı sunarak bu deneyimi kullanıcılar için daha kolay hale getirdik. Güncellemelerin tüm kontrolü hala kullanıcıların elinde. Dileyen kullanıcılar Windows Update (WU) ayarlarını değiştirerek Windows 10 güncellemelerini seçme veya silme gibi işlemler yapabilirler." dedi.

Açıklamaya rağmen Microsoft'un Windows 7, 8 ve 8.1 gibi sürümlere güncelleme konusunda zorlamalarda bulunduğu biliniyor. Kullanıcılar da son zamanlarda habersiz Windows 10 güncellemelerini bolca dile getirmeye başladılar. Bu şikayetler sonrasında şirketin yeni ve daha özgür bir çözüm sunması bekleniyor.

http://www.tweaktown.com/news/51129/microsoft-windows-10-installing-itself-user-pcs/index.html