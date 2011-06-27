Microsoft, HTML5 desteğiyle daha hızlı Skydrive'ı kullanıma sundu

Yazılım devi Microsoft, akıllı taşınabilir cihazların yaygınlaşmasıyla paralel olarak her geçen gün kullanımı artan bulut bilişim çözümlerinden SkyDrive'ın yeni versiyonunu kullanıma sundu. HTML5 desteğiyle öne çıkan Skydrive'ın yeni sürümü, kullanıcılara daha hızlı ve daha rahat bir kullanım olanağı sağlıyor.

100 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan Skydrive'ın yeni versiyonunun öne çıkan özellikleri arasında şunlar bulunuyor;

Ön bellekleme ve donanımsal hızlandırma ile Skydrive'daki klasörlerin, dosyaların arasındaki dolaşma süresi 6-9 saniyeden 100-300 milisaniyeye düşürüldü.

HTML5 desteği ile Skydrive, 100 MB'a kadar H.264 videolarının oynatımına uyumlu hale getirildi.

Windows 7 kullanıcıları, IE9 üzerinden Skydrive'ı görev çubuğunu sabitleyip, dosyalarına daha hızlı ulaşabilirler.

Eski sürümde farklı türdeki dosyaların farklı yerlerde konumlandırılmasından dolayı zorlaşan navigasyonu iyileştirebilmek için yeni versiyonda fotoğraflar, dökümanlar, sizinle paylaşılan dosyalar ve SkyDrive gruplarındaki dosyalarınız tek bir çatı altında toplandı.

Eklenen yeni bilgi paneli üzerinden kullanıcılar Word, Excel dosyalarını açmak ya da düzenleyebilmek gibi işlemlerini seçebilirler. Bilgilendirme panelinin yer aldığı bölümde, önceki versiyonlarda reklamlar yer aldığını belirtmekte fayda var.

Skydrive'ın açık olduğu pencerenin boyutu farketmeksizin, CSS3 geçişleri sayesinde, yüklediğiniz fotoğraflar otomatik olarak pencerenizin boyutuna göre sıralanıyor; pencere boyutunun değiştiği an ise Skydrive, yeni pencere boyutuna en uygun şekilde fotoğrafları sıralıyor.

Özellikle fazla fotoğrafların yer aldığı albümlerde, yeni versiyon Skydrive, pencerenizin görüntüleyebileceği kadar fotoğrafın görüntülenmesini sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar hem tüm fotoğrafların yüklenmesini beklemiyor, hem de sayfa içersinde gezinmenin verimi artıyor.

Mozaik düzeni ile fotoğraflarınızın küçük görüntülerinin (thumbnail) büyüklüğü, kendi orjinal görüntü boyutuna göre bağımsız olarak belirleniyor. Bu şekilde fotoğrafların orjinalliğinin, küçük görüntülerine de yansıtılması sağlanıyor.

Yukarıda bahsettiğimiz bazı özellikleri aşağıdaki videodan uygulamalı olarak izlemeniz mümkün ancak yeni versiyonun sağladığı tüm özelliklere göz atmak isterseniz yapmanız gereken tek şey Skydrive'ın giriş sayfasından, eğer varsa, Windows Live hesabınız ile giriş yapmak.