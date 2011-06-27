Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, HTML5 desteğiyle daha hızlı Skydrive'ı kullanıma sundu

7 yıl
2,3b
1
6
Web Siteleri
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yazılım devi Microsoft, akıllı taşınabilir cihazların yaygınlaşmasıyla paralel olarak her geçen gün kullanımı artan bulut bilişim çözümlerinden SkyDrive'ın yeni versiyonunu kullanıma sundu. HTML5 desteğiyle öne çıkan Skydrive'ın yeni sürümü, kullanıcılara daha hızlı ve daha rahat bir kullanım olanağı sağlıyor.

100 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan Skydrive'ın yeni versiyonunun öne çıkan özellikleri arasında şunlar bulunuyor;

  • Ön bellekleme ve donanımsal hızlandırma ile Skydrive'daki klasörlerin, dosyaların arasındaki dolaşma süresi 6-9 saniyeden 100-300 milisaniyeye düşürüldü.
  • HTML5 desteği ile Skydrive, 100 MB'a kadar H.264 videolarının oynatımına uyumlu hale getirildi.
  • Windows 7 kullanıcıları, IE9 üzerinden Skydrive'ı görev çubuğunu sabitleyip, dosyalarına daha hızlı ulaşabilirler.
  • Eski sürümde farklı türdeki dosyaların farklı yerlerde konumlandırılmasından dolayı zorlaşan navigasyonu iyileştirebilmek için yeni versiyonda fotoğraflar, dökümanlar, sizinle paylaşılan dosyalar ve SkyDrive gruplarındaki dosyalarınız tek bir çatı altında toplandı.
  • Eklenen yeni bilgi paneli üzerinden kullanıcılar Word, Excel dosyalarını açmak ya da düzenleyebilmek gibi işlemlerini seçebilirler. Bilgilendirme panelinin yer aldığı bölümde, önceki versiyonlarda reklamlar yer aldığını belirtmekte fayda var.
  • Skydrive'ın açık olduğu pencerenin boyutu farketmeksizin, CSS3 geçişleri sayesinde, yüklediğiniz fotoğraflar otomatik olarak pencerenizin boyutuna göre sıralanıyor; pencere boyutunun değiştiği an ise Skydrive, yeni pencere boyutuna en uygun şekilde fotoğrafları sıralıyor.
  • Özellikle fazla fotoğrafların yer aldığı albümlerde, yeni versiyon Skydrive, pencerenizin görüntüleyebileceği kadar fotoğrafın görüntülenmesini sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar hem tüm fotoğrafların yüklenmesini beklemiyor, hem de sayfa içersinde gezinmenin verimi artıyor.
  • Mozaik düzeni ile fotoğraflarınızın küçük görüntülerinin (thumbnail) büyüklüğü, kendi orjinal görüntü boyutuna göre bağımsız olarak belirleniyor. Bu şekilde fotoğrafların orjinalliğinin, küçük görüntülerine de yansıtılması sağlanıyor.

Yukarıda bahsettiğimiz bazı özellikleri aşağıdaki videodan uygulamalı olarak izlemeniz mümkün ancak yeni versiyonun sağladığı tüm özelliklere göz atmak isterseniz yapmanız gereken tek şey Skydrive'ın giriş sayfasından, eğer varsa, Windows Live hesabınız ile giriş yapmak.




Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
resler 7 yıl
Bir kaç ay önce kullanmak zorunda kalmış ve bir ofis belgesini yazıcıya göndermek için defalarca tıklama yapmak zorunda kalmıştım. Acaba hala öylemi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 7 yıl
İlk kez az önce kullandım gayet güzel bir servismiş. Gayette hızlı çalışıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
séquestre 7 yıl
Güzel bir hizmet ama güvenesi gelmiyor insanın ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 7 yıl
sky drive iyidir bazı dosyalarım orada
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 7 yıl
şimdilerin modası BULUT hep...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim