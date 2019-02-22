Microsoft, HoloLens AR uygulamalarını iOS ve Android'e getiriyor

Microsoft bugün, kurumsal odaklı Dynamics 365 AR uygulamalarını önümüzdeki ay iOS ve Android cihazlara getireceğini açıkladı. AR uygulamaları zaten Microsoft HoloLens'te mevcut ancak şirket mobil platformlara da getirilerek bu uygulamalar ve ilgili hizmetlerin kullanılabilirliğini daha fazla müşteriye sunmayı amaçlıyor.

Önümüzdeki ay yayınlanacak

Tüm müşterilerin bir HoloLens cihazı satın almayı göze alamayacaklarını düşünürsek, bu mobil AR uygulamalarının, müşterilerin çok büyük miktarda AR donanımı yatırımı yapmadan iş akışlarını değiştirmelerine yardımcı olacağı açıklanıyor. İşte önümüzdeki ay kullanıma sunulacak uygulamaların detayları:

Dynamics 365 Product Visualize (iOS)

Adından da anlaşılacağı gibi, Product Visualize, satıcıların ürünleri gerçek ortamlarında sergilemelerine ve özelleştirmelerine yardımcı olacak bir AR görselleştirme uygulaması. Dynamics 365 for Sales kullanıcıları ürünleri müşterilere doğrudan iş akışlarında gösterebilecek.

Dynamics 365 Remote Assist (Android)

https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/2019/02/21/new-ai-mixed-reality-business-solutions-lead-the-way-for-microsoft-dynamics-365/

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Bu uygulama ile teknisyenlerişbirliği yapmak ve sorunları gidermek için Microsoft HoloLens veya bir Android mobil cihaz kullanabilecekler. Uygulamanın,desteği ve birçok ek özellikle geleceği de ifade ediliyor.