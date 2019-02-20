Google, sahte haberlerle nasıl mücadele ettiğini açıkladı

,Büyüyen "sahte haber" tehdidi, Google , Facebook ve diğer internet devlerinin son birkaç yılda en çok eleştirildiği şey. Bu platformlar farkındalık da dahil olmak üzere birçok önlemle bu durumu kontrol etmeye çalışıyorlar. Arama devi Google, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda bu konuyu ele alan bir bildiri sundu.

Öncelikle, arama devi Google bu dezenformasyonu, "açık ağın hızını, ölçeğini ve teknolojilerini kullanarak aldatma ve yanıltma çabaları" olarak tanımlıyor. Şirket neredeyse imkansız olduğu için platformda yanlış bilgi ile mücadele etmenin zor olduğunu kabul ediyor ve içeriğin arkasındaki amacın belirlenmesine dikkati çekiyor:

"Dezenformasyonla uğraşan kişilerin çok çeşitli hedefleri var. Bazıları kar amacı gütmek amacıyla dezenformasyon faaliyetlerinde bulunan gruplardır. Diğerleri, siyasi süreçler üzerinde nüfuz sahibi olmak veya toplumları kutuplaştırmak ve kırmak amacıyla, nüfus içinde belirli bakış açılarını teşvik etmek için motive olmuş durumdalar. Bunların dışındakiler ise zorbalık içeren, genellikle troller olarak adlandırılan ve kendi eğlenceleri için dezenformasyon yapan kişlerdir."

Google'ın sahte haberle mücadele stratejisi

Bu zorluğun üstesinden gelmek için Google, her ürün için uyarlanmış üç strateji içeren bir çerçeve tasarladı. İlk olarak "Kalite Sayımı Yap" stratejisi, içeriği oluşturan veya denetleyen kişilerin ideolojik bakış açılarını yansıtmadan sıralama algoritmaları kullanarak içeriği düzenliyor ve görünür hale getiriyor.

İkinci strateji "Kötü Amaçlı Aktörlerle Mücadele"dir. Daha fazla görünürlük elde etmek için sıralama sistemini aldatmayı başaran içerik oluşturucularına bakar. Google, bir algoritmanın tek başına bir içerik parçasının doğruluğunu onaylayamayacağına inanmaktadır, bu nedenle spam davranışlarını azaltabilecek sistemlere yatırım yaptı. Aynı zamanda insan incelemelerine de güveniyor.

Üçüncü ve son strateji "Kullanıcılara Daha Fazla Bağlam Ver" şeklindedir. Google'a göre, kullanıcılara kendi görüşlerini oluşturmaları için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamanın anahtarı olan çeşitli bakış açıları kümesidir. Mekanizma bilgi panelleri, olgu kontrol etiketleri, Google Haberler'de tam kapsama alanını içeriyor. YouTube'daki son dakika haberi, Google'daki 'Neden Bu Reklam" paneli ve arama, YouTube ve reklam ürünlerindeki geri bildirim düğmeleri gibi.

Bunların dışında, Google, uzmanların ve araştırmacıların dışındaki News Initiative ile kaliteli gazeteciliği destekleme sözü verdi. Google, Arama ve Haber'in spame karşı aynı savunma politikalarını izlediklerini, ancak aynı sıralama sistemlerini ve içerik politikalarını kullanmadıklarını belirtiyor. Google Haberler daha kısıtlayıcı olsa da, Google Arama çok sınırlı durumlar dışında içeriği kaldırmaz. İlginç bir şekilde, şirket kullanıcıların çıkarlarına veya arama geçmişine göre arama sonuçlarında çok az kişiselleştirme olduğunu iddia ediyor.

https://9to5google.com/2019/02/18/how-google-fights-fake-news/

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Google ayrıca "" (AI tarafından oluşturulan) alanında hızlı hareket ettiğini ve yakın gelecekte neler olabileceğini tahmin etmenin zor olduğununa da dikkati çekiyor. Şirket bu tür bir durumaolmak için yapay zeka araştırmalarına dayaptığını açıkladı.