Microsoft: Lumia 920'nin düşük ışık kamera performansı iPhone 5 ve Galaxy SIII'ten daha iyi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Microsoft hazırladığı yeni videoda, Windows Phone 8 işletim sistemini kullanan Lumia 920’nin düşük ışıktaki kamera performansını iPhone 5 ve Galaxy SIII ile karşılaştırıyor. Özel olarak hazırlanan tripod platformu üzerinde üç telefonun yanyana dizilierek aynı sahnenin kaydedildiği Microsoft çalışmasında, düşük ışıkta en iyi sonucu Lumia 920’nin verdiği ifade ediliyor. Sahip olduğu kamera teknolojileri ile gün ışığında en iyi çekim performansına sahip olmasa da düşük ışıkta sınıfındaki en yüksek görüntü kalitesine sahip akıllı telefonladan biri olan Lumia 920’nin bu iddiası, Haziran’da çıkacak 6 katmanlı lense ve yeni görüntü işleme algoritmalara sahip Lumia 925 ile bir adım daha öteye taşınacak.
Windows Phone 8 işletim sistemine sahip telefonlar arasında dünya çapında en fazla satan cihaz olarak Lumia 920’nin pazarlamasına ayrı önem veren Microsoft cephesinde, pek çok şirket çalışanın da Lumia 920 kullandığı biliniyor. GDR2 işletim sistemi güncellemesi ile birlikte hem FM Radyo desteğine kavuşacak hem de Lumia 925 ile tanıtılan yeni kamera özellikleri tanışacak olan Lumia 920, yazılım ve donanım olarak olmasa da, kamera performansıyla uzun süre daha gündemdeki yerini koruyacak gibi görünüyor.
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youtu.be/...
o daha video çekme testini geçemedi ondan
Yani bunu da duydum ya daha ne diyeyim?
Su an android kullanıyorum,arkadasımdan bir haftalığına wp lu cihaz aldım,dedim dünya varmış.hiz,stabilite ne demekmiş gidip elektronik marketlere kullansınlar,daha iyi anlarlar.
Birkaç ufak eksik dısında kesinlikle wp, ki asırı derecede telefonu kurcalama hastası degilseniz zaten wp.
Orta sınıf cihazların ekranı bile güneş altında iyi wp nin,tüm üst sınıf androidlerin ekranları zaten malum.
Bir sene once 1800 e alınan üst sınıf android bu sene pert,şişer,donar,uygulama hatası verir sonra da 8 çekirdek koyalım,2 gb ram koyalım.adamlar uyanık pazar hazır,müşteri de bol,sür piyasaya bol rakamı ürünleri,bak nasil satılıyor,hele ki bizim gibi 3.sinif dünya ülkelerinde.
Zaten ben bu seneki üst sinif cihazları da görecem seneye,şimdiden takılan cihaz seneye neler neler yapar.2000 lira vermeye devam arkadaslar,8 çekirdek keser sizi...
Lumia 920 kiçin şunları söyledin ya yuh!