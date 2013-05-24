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Microsoft: Lumia 920'nin düşük ışık kamera performansı iPhone 5 ve Galaxy SIII'ten daha iyi

6 yıl
1,6b
1
79
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft: Lumia 920'nin düşük ışık kamera performansı iPhone 5 ve Galaxy SIII'ten daha iyi
Microsoft hazırladığı yeni videoda, Windows Phone 8 işletim sistemini kullanan Lumia 920’nin düşük ışıktaki kamera performansını iPhone 5 ve Galaxy SIII ile karşılaştırıyor. Özel olarak hazırlanan tripod platformu üzerinde üç telefonun yanyana dizilierek aynı sahnenin kaydedildiği Microsoft çalışmasında, düşük ışıkta en iyi sonucu Lumia 920’nin verdiği ifade ediliyor. Sahip olduğu kamera teknolojileri ile gün ışığında en iyi çekim performansına sahip olmasa da düşük ışıkta sınıfındaki en yüksek görüntü kalitesine sahip akıllı telefonladan biri olan Lumia 920’nin bu iddiası, Haziran’da çıkacak 6 katmanlı lense ve yeni görüntü işleme algoritmalara sahip Lumia 925 ile bir adım daha öteye taşınacak.
Windows Phone 8 işletim sistemine sahip telefonlar arasında dünya çapında en fazla satan cihaz olarak Lumia 920’nin pazarlamasına ayrı önem veren Microsoft cephesinde, pek çok şirket çalışanın da Lumia 920 kullandığı biliniyor. GDR2 işletim sistemi güncellemesi ile birlikte hem FM Radyo desteğine kavuşacak hem de Lumia 925 ile tanıtılan yeni kamera özellikleri tanışacak olan Lumia 920, yazılım ve donanım olarak olmasa da, kamera performansıyla uzun süre daha gündemdeki yerini koruyacak gibi görünüyor. 

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hawloo 6 yıl en beğenilen
digimon52
neden s4 ile degil ?

youtu.be/...
o daha video çekme testini geçemedi ondan
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mdgntkn 6 yıl
Androidci arkadaslar stabilite mı dedi?
Yani bunu da duydum ya daha ne diyeyim?
Su an android kullanıyorum,arkadasımdan bir haftalığına wp lu cihaz aldım,dedim dünya varmış.hiz,stabilite ne demekmiş gidip elektronik marketlere kullansınlar,daha iyi anlarlar.
Birkaç ufak eksik dısında kesinlikle wp, ki asırı derecede telefonu kurcalama hastası degilseniz zaten wp.
Orta sınıf cihazların ekranı bile güneş altında iyi wp nin,tüm üst sınıf androidlerin ekranları zaten malum.
Bir sene once 1800 e alınan üst sınıf android bu sene pert,şişer,donar,uygulama hatası verir sonra da 8 çekirdek koyalım,2 gb ram koyalım.adamlar uyanık pazar hazır,müşteri de bol,sür piyasaya bol rakamı ürünleri,bak nasil satılıyor,hele ki bizim gibi 3.sinif dünya ülkelerinde.
Zaten ben bu seneki üst sinif cihazları da görecem seneye,şimdiden takılan cihaz seneye neler neler yapar.2000 lira vermeye devam arkadaslar,8 çekirdek keser sizi...
Androidci arkadaslar stabilite mı dedi?Yani bunu da duydum ya daha ne diyeyim?Su an android kullanıyorum,arkadasımdan bir haftalığına wp lu cihaz ald...
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cagataykoroglu 6 yıl
lordrdley
ben zaten telefonumu her dakika fotograf çekebileyim diye alıyorum canım. ergonomi, tasarım, performans, işletim sistemi, materyal kalitesi, stabilite benim için hiç önemli değil. Varsa yoksa fotoğraf. Bence Nokia çıksın telefon pazarından. Canon ve Nikona rakip olsun.

Lumia 920 kiçin şunları söyledin ya yuh!
lordrdleyben zaten telefonumu her dakika fotograf çekebileyim diye alıyorum canım. ergonomi, tasarım, performans, işletim sistemi, materyal kal...
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Efe S. 5 yıl
Kamera konusunda asla eleştirilemeyecek bir telefon olduğu şüphesiz. Market konusunda direten arkadaşlara şaşırıyorum doğrusu. Bu kadar akıcı bir işletim sistemini doğrusu Microsoft'tan beklemezdim. Android'in geçişlerde yaşattığı sıkıntıyı bu cihazda asla yaşamadım. Lumia 920 gerçekten de her yönüyle başarılı bir telefon. Android ile WP8'i karşılaştıracak olursak marketi dışında Android tek bir madde de dahi öne geçemez. Marka vesaire takıntısı olmayan bir insan olarak bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. iOS'u uzun süre kullanmadığım için bir şey diyemem fakat kullandığım kadarıyla iOS'un stabil çalışmasına hayran kaldığımı söyleyebilrim.

WP8'in tasarımı olsun, akışkanlığı olsun, stabil çalışması olsun gerçekten de beni hayran bıraktı. 3 aydır cihazı kullanmaktayım bir kez bile donma sorunu yaşamadım. Marketi de zamanla gelişiyor ki zaten aşırı market meraklısı bir adam değilim :)
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MrRain 6 yıl
DH Misafiri
bende var lumia820 lanet olsun başka söze gerekyok 15cm den masaya düştü elimden ekran kırıldı 280,00 TL sonra başkalarındanda duydum ekran vakaları çok yazık değilmi kolaymı kazanılıyor para emeği geçen herkese haram olsun

Bunun sorumlusu Gorilla Glass' tır. Telefon üreticisi (kim olursa olsun) elinden geleni yapmış.
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K.can.tas 5 yıl
Kimse kendi malına kötü demez zaten
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DH Misafiri 6 yıl
bende var lumia820 lanet olsun başka söze gerekyok 15cm den masaya düştü elimden ekran kırıldı 280,00 TL sonra başkalarındanda duydum ekran vakaları çok yazık değilmi kolaymı kazanılıyor para emeği geçen herkese haram olsun
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rorschach_ 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
bende var lumia820 lanet olsun başka söze gerekyok 15cm den masaya düştü elimden ekran kırıldı 280,00 TL sonra başkalarındanda duydum ekran vakaları çok yazık değilmi kolaymı kazanılıyor para emeği geçen herkese haram olsun

80 milyara bmw alıp kaza yapsan ne dersin merak ediyorum doğrusu. Ureticiye mi laf atacaksın?
Kazayla düşüyor elinden ve kırılıyor yamuluyor vs. Cep telefonu yani hangi materyalden yapilmasi gerekiyorki bunun? Illaki düşünce catlayacak yamulacak. Arabayı vurunca dağıldığı gibi.
Gitgide inceliyor telefonlar. Daha narin cihazlar haline geliyor. Kaç cm den düştüğü onemli degil hassas noktasina denk geldiyse isterse 3cm den düşsün.
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serkaneker 6 yıl
Meego'dan vazgeçmek Nokia için çok büyük bir hataydı bence.
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mdgntkn 6 yıl
m.youtube.com/...
Bu da çekilmiş bir video...

m.youtube.com/...
Bu ise ois nedir,ne ise yarar bilmeyenlere gelsin.
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Roark 6 yıl
Androidde kullanmadigim telefon kalmadi, ama sisme yapmadan teklemeden akicilik sunan sadece One modelini gördüm. Bunun disinda ios ve wp daha basarili stabilizasyonda.
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302sino 6 yıl
Her şey işletim sistemi uygulamalar olmuşken Nokia'nın şansı çok az bence.Nokia zaten bundan önce de her zaman dönemin en iyi cihazlarını piyasaya çıkardı.Örneğin 3 yıl önce çıkardığı n9 gerek kamera kalitesi,işlemci hızı,depolama seçenekleri,stabilite gerekse ekran kalitesi olarak zamanının en üstün telefonuydu.Ayrıca şık ve kibardı.Ancak nokia her zaman olduğu gibi işletim sisteminden kaybetti ve bunu yapmaya devam ediyor.Android'e direnmek bence çok gereksiz.
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dirty_dancer 6 yıl
mdgntkn
Androidci arkadaslar stabilite mı dedi? Yani bunu da duydum ya daha ne diyeyim? Su an android kullanıyorum,arkadasımdan bir haftalığına wp lu cihaz aldım,dedim dünya varmış.hiz,stabilite ne demekmiş gidip elektronik marketlere kullansınlar,daha iyi anlarlar. Birkaç ufak eksik dısında kesinlikle wp, ki asırı derecede telefonu kurcalama hastası degilseniz zaten wp. Orta sınıf cihazların ekranı bile güneş altında iyi wp nin,tüm üst sınıf androidlerin ekranları zaten malum. Bir sene once 1800 e alınan üst sınıf android bu sene pert,şişer,donar,uygulama hatası verir sonra da 8 çekirdek koyalım,2 gb ram koyalım.adamlar uyanık pazar hazır,müşteri de bol,sür piyasaya bol rakamı ürünleri,bak nasil satılıyor,hele ki bizim gibi 3.sinif dünya ülkelerinde. Zaten ben bu seneki üst sinif cihazları da görecem seneye,şimdiden takılan cihaz seneye neler neler yapar.2000 lira vermeye devam arkadaslar,8 çekirdek keser sizi...

Hiç birşey yapamadığın, hiç bi özelliği olmayan telefon tabiki de stabil olur.
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hollowman_ 6 yıl
mdgntkn
Androidci arkadaslar stabilite mı dedi? Yani bunu da duydum ya daha ne diyeyim? Su an android kullanıyorum,arkadasımdan bir haftalığına wp lu cihaz aldım,dedim dünya varmış.hiz,stabilite ne demekmiş gidip elektronik marketlere kullansınlar,daha iyi anlarlar. Birkaç ufak eksik dısında kesinlikle wp, ki asırı derecede telefonu kurcalama hastası degilseniz zaten wp. Orta sınıf cihazların ekranı bile güneş altında iyi wp nin,tüm üst sınıf androidlerin ekranları zaten malum. Bir sene once 1800 e alınan üst sınıf android bu sene pert,şişer,donar,uygulama hatası verir sonra da 8 çekirdek koyalım,2 gb ram koyalım.adamlar uyanık pazar hazır,müşteri de bol,sür piyasaya bol rakamı ürünleri,bak nasil satılıyor,hele ki bizim gibi 3.sinif dünya ülkelerinde. Zaten ben bu seneki üst sinif cihazları da görecem seneye,şimdiden takılan cihaz seneye neler neler yapar.2000 lira vermeye devam arkadaslar,8 çekirdek keser sizi...

bir nexus cihaz, özelliklede nexus 4 kullan ondan sonra gel bana androidin stabilitesini anlat. custom arayüzlerde karşılaştığın hataları androidden kaynaklı sanıyorsan yanılıyorsun. Ha stabiliteyi geçtim, android wp ye göre en az 5 beden büyük gelir. basit ötesi bir arayüz, yetersiz uygulama sayısı sana yeterli gelebilir ama bizi doyurmaz...
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mdgntkn 6 yıl hollowman_
hollowman_

mdgntkn

Androidci arkadaslar stabilite mı dedi? Yani bunu da duydum ya daha ne diyeyim? Su an android kullanıyorum,arkadasımdan bir haftalığına wp lu cihaz aldım,dedim dünya varmış.hiz,stabilite ne demekmiş gidip elektronik marketlere kullansınlar,daha iyi anlarlar. Birkaç ufak eksik dısında kesinlikle wp, ki asırı derecede telefonu kurcalama hastası degilseniz zaten wp. Orta sınıf cihazların ekranı bile güneş altında iyi wp nin,tüm üst sınıf androidlerin ekranları zaten malum. Bir sene once 1800 e alınan üst sınıf android bu sene pert,şişer,donar,uygulama hatası verir sonra da 8 çekirdek koyalım,2 gb ram koyalım.adamlar uyanık pazar hazır,müşteri de bol,sür piyasaya bol rakamı ürünleri,bak nasil satılıyor,hele ki bizim gibi 3.sinif dünya ülkelerinde. Zaten ben bu seneki üst sinif cihazları da görecem seneye,şimdiden takılan cihaz seneye neler neler yapar.2000 lira vermeye devam arkadaslar,8 çekirdek keser sizi...


bir nexus cihaz, özelliklede nexus 4 kullan ondan sonra gel bana androidin stabilitesini anlat. custom arayüzlerde karşılaştığın hataları androidden kaynaklı sanıyorsan yanılıyorsun. Ha stabiliteyi geçtim, android wp ye göre en az 5 beden büyük gelir. basit ötesi bir arayüz, yetersiz uygulama sayısı sana yeterli gelebilir ama bizi doyurmaz...

Onu da kullandım ama sana tavsiyem nexus 4 forumunu okuman,sıkıntılar onda da mevcut.Custom arayüz diyorsun,peki samsung,htc,lg,Sony alanlar ne yapacak? Genel anlamda wp cok daha seri,kararlı ve hatasız,üstelik cok daha düşük sistem gereksinimleriyle..
Ayrıca iste bizi doyurmaz dediğin nokta da şirketlerin bol rakamli ram,ekran degeri gibi rakamları meydana çıkıyor ki, bunlar da bizim gibi üçüncü sinif dünya ülkelerinde paramizin cebinden daha çabuk cikmasi icin yeterli bir sebep?
Ornek, galaxy s3-4, iPhone 4s-5.
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goenitz117 6 yıl
Mahkemelik bir reklam videosu olmuş arada fark vardır tabi Nokia daha iyi ama o kadar da deil
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