Microsoft: Lumia 920'nin düşük ışık kamera performansı iPhone 5 ve Galaxy SIII'ten daha iyi

Microsoft hazırladığı yeni videoda, Windows Phone 8 işletim sistemini kullanan Lumia 920’nin düşük ışıktaki kamera performansını iPhone 5 ve Galaxy SIII ile karşılaştırıyor. Özel olarak hazırlanan tripod platformu üzerinde üç telefonun yanyana dizilierek aynı sahnenin kaydedildiği Microsoft çalışmasında, düşük ışıkta en iyi sonucu Lumia 920’nin verdiği ifade ediliyor. Sahip olduğu kamera teknolojileri ile gün ışığında en iyi çekim performansına sahip olmasa da düşük ışıkta sınıfındaki en yüksek görüntü kalitesine sahip akıllı telefonladan biri olan Lumia 920’nin bu iddiası, Haziran’da çıkacak 6 katmanlı lense ve yeni görüntü işleme algoritmalara sahip Lumia 925 ile bir adım daha öteye taşınacak.

Windows Phone 8 işletim sistemine sahip telefonlar arasında dünya çapında en fazla satan cihaz olarak Lumia 920’nin pazarlamasına ayrı önem veren Microsoft cephesinde, pek çok şirket çalışanın da Lumia 920 kullandığı biliniyor. GDR2 işletim sistemi güncellemesi ile birlikte hem FM Radyo desteğine kavuşacak hem de Lumia 925 ile tanıtılan yeni kamera özellikleri tanışacak olan Lumia 920, yazılım ve donanım olarak olmasa da, kamera performansıyla uzun süre daha gündemdeki yerini koruyacak gibi görünüyor.