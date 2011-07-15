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Microsoft, Nokia ile yılda 100M Windows Phone'lu cihaz satmayı amaçlıyor

7 yıl
13b
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40
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Windows Phone 7'yi kullanıcılara sunduğu Kasım ayından bu yana Amerika'daki pazar payı %35 düşen Microsoft, her ne kadar LG, Samsung ve HTC gibi büyük isimlerle çalışıyor olsa da Nokia ile gerçekleştirdiği anlaşma ile birlikte Windows Phone platformunun büyük bir ivme kazanacağını düşünüyor.

Microsoft Dünya İş Ortakları Konferansı'nda konuşan Microsoft'un Operasyonlardan Sorumlu üst düzey yöneticisi Kevin Turner "Yaptığımız anlaşmayla yılda 100 milyon birim cihaz satışı gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz." diyerek Steve Ballmer'ın "satışlar hala düşük" dediği Windows Phone platformuna Nokia'nın yapacağı büyük katkıya dikkat çekti.

LG, Samsung ve HTC gibi firmaların Windows Phone cihazları bulunuyor olmasına rağmen, bu üreticilerin daha çok Android'e yönelmiş olduğu gerçeği yadsınamaz. Bu sebeple Microsoft'un Nokia gibi bir dev isimle çalışması platformun geleceği açısından çok büyük bir önem taşıdığı aşikar.


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AKI 7 yıl
20 milyon satarsa öpsün başına koysun o 20m müşterinin elini.
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Windows10 7 yıl
burada iki zorluk var. hem microsofta hem de nokiaya karşı ciddi bir önyargı var akıllı telefon piyasasında. eğer bu önyargılar kırılır ve firmalar bu yönde gayret gösterirlerse ciddi satış rakamlarına ulaşabilirler. ama bunun aksi olursa hüsrana uğrarlar.
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india_ipekyolu 7 yıl
100M nedir ya bu sefer uçmuş windows.
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ultiMance 7 yıl
Geçenlerde nokia çalışanları microsoftla anlaştı diye nokiaya karşı geldi ve işten ayrılma aşamasına geldi bazıları. Özellikle meego geliştiricilerinden büyük tepki geldi. Nokia kusura bakma ama biraz zor satarsın.
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anelka39 7 yıl
Yavaş satsınlar
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janparey 7 yıl
LordMayros
Orijinalden alıntı: tolga_casanovabu saatten sonra androidi hiçbirşey durduramaz. böyle stabil bi işletim sistemi yok..
Hic wp7 yada ios kullanmamisiniz demekki stabil kelimesi ve android :) enteresan

sende 528 MHZ de ,htc sense ile birlikte çalışan androidli htc wildfire görmemişsin ozaman,WP7 nin 1ghz sınırı koyduğunu düşünürsek,gerçekten hangisi daha stabil acaba
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mertekin 7 yıl

can_66

LordMayros

tolga_casanovabu saatten sonra androidi hiçbirşey durduramaz. böyle stabil bi işletim sistemi yok..
Hic wp7 yada ios kullanmamisiniz demekki stabil kelimesi ve android :) enteresan

sende 528 MHZ de ,htc sense ile birlikte çalışan androidli htc wildfire görmemişsin ozaman,WP7 nin 1ghz sınırı koyduğunu düşünürsek,gerçekten hangisi daha stabil acaba


Eğer stabiliteyi kullandıkları kaynaklar ile ölçecek olursak en stabili symbian oluyor o zaman.Çünkü 128 mb ram ve 400 mhz işlemci ile bile verimli çalışıyor.
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LordMayros 7 yıl janparey
can_66
LordMayros
Orijinalden alıntı: tolga_casanovabu saatten sonra androidi hiçbirşey durduramaz. böyle stabil bi işletim sistemi yok..
Hic wp7 yada ios kullanmamisiniz demekki stabil kelimesi ve android :) enteresan

sende 528 MHZ de ,htc sense ile birlikte çalışan androidli htc wildfire görmemişsin ozaman,WP7 nin 1ghz sınırı koyduğunu düşünürsek,gerçekten hangisi daha stabil acaba

Iphone 3g nin 400mhz oldugunu hatirlatirim bu arada turkcell de oldugum icin hemen her cihazi test imkanim oluyor galaxy s2 ve arc dada stabilite ve sarj sorununa kesin cozum bulunamamis
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silver021 7 yıl
nokia halen wp7 satıcak güya :D
samsung LG bu işe el attı bile çoktan.
nerdeyse çıkalı 1 sene oluyor.
vede eğer WP7 de bir ekran kullanılıcaksa oda süperamoled olmalıdır.
çünkü WP7 nin arayüzü çok siyah renklere kendini hapsetmiş durumda.
Siyahı en iyi yansıtabilicek ekran tipide süperamoled.
ve bunu omnia 7 de kullandı. bence nokia babayı alır bu saatten sonra. elinde patlıycak tüm cihazları görün bakın. :D
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mertekin 7 yıl
Her Nokia sayfası aynı zamanda Nokia'ya kin kusma sayfasına dönüşüyor.
Buraya gelip rekabet isteyeceklerine nerdeyse bir firmanın batmasını istiyorlar.
Dünya sizin fantazileriniz etrafında dönmüyor.Doğmamış çocuğa don biçmeyin.
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Jaimine_RAJA 7 yıl
umarım bu sefer de kamyon dolusu model çıkarmazlar.onun dışında nokia tasarımı ve microsoft un yazılım ayağıyla bu ikiliyi kimse tutamaz tabi gerçekten hakkını verirlerse.örnek olarak stabil ve işlevsel bir office uygulamaları atağı rekabeti ateşleyen ilk kıvılcım olabilir ;))
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artcraft35 7 yıl
tamamen android değil de 2 - 3 segmentte ilerleyebilir bi yandan androidli modeller çıkarırken bi yandan symbianlı modeller çıkarsın bunlara wp7 de ilave edilebilir
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GhosTon 7 yıl
Nokia adam olsa bu kaliteyi koruyara fiyatları %20 indirse piyasayı %20-30 arası kazanır. Tabi Windows phone ile. Diğer yandan apple ın son atağı iphone 5 i 3 de 1 oranında küçültüp 200 dolara satma sıtratejisi ne yapar bilinmez.
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musti545 7 yıl
Bu nokia ne yapmaya çalışıyor anlamadım android gibi büyük bir market varken wp7 meago falan ne ugrasıyon zaten senin muşterin çok geç androide samsung galaxy s2 gibi çok iyi bir telefon yap ondan sonra bak keyfine gelsin paralar...
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AKI 7 yıl
şuan e7 sahibiyim. Bir sonraki cihazım ya ayfon5 ya da galaxy s3 olacak
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