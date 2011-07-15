Microsoft, Nokia ile yılda 100M Windows Phone'lu cihaz satmayı amaçlıyor

Windows Phone 7'yi kullanıcılara sunduğu Kasım ayından bu yana Amerika'daki pazar payı %35 düşen Microsoft, her ne kadar LG, Samsung ve HTC gibi büyük isimlerle çalışıyor olsa da Nokia ile gerçekleştirdiği anlaşma ile birlikte Windows Phone platformunun büyük bir ivme kazanacağını düşünüyor.
Microsoft Dünya İş Ortakları Konferansı'nda konuşan Microsoft'un Operasyonlardan Sorumlu üst düzey yöneticisi Kevin Turner "Yaptığımız anlaşmayla yılda 100 milyon birim cihaz satışı gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz." diyerek Steve Ballmer'ın "satışlar hala düşük" dediği Windows Phone platformuna Nokia'nın yapacağı büyük katkıya dikkat çekti.
LG, Samsung ve HTC gibi firmaların Windows Phone cihazları bulunuyor olmasına rağmen, bu üreticilerin daha çok Android'e yönelmiş olduğu gerçeği yadsınamaz. Bu sebeple Microsoft'un Nokia gibi bir dev isimle çalışması platformun geleceği açısından çok büyük bir önem taşıdığı aşikar.
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sende 528 MHZ de ,htc sense ile birlikte çalışan androidli htc wildfire görmemişsin ozaman,WP7 nin 1ghz sınırı koyduğunu düşünürsek,gerçekten hangisi daha stabil acaba
Eğer stabiliteyi kullandıkları kaynaklar ile ölçecek olursak en stabili symbian oluyor o zaman.Çünkü 128 mb ram ve 400 mhz işlemci ile bile verimli çalışıyor.
Iphone 3g nin 400mhz oldugunu hatirlatirim bu arada turkcell de oldugum icin hemen her cihazi test imkanim oluyor galaxy s2 ve arc dada stabilite ve sarj sorununa kesin cozum bulunamamis
samsung LG bu işe el attı bile çoktan.
nerdeyse çıkalı 1 sene oluyor.
vede eğer WP7 de bir ekran kullanılıcaksa oda süperamoled olmalıdır.
çünkü WP7 nin arayüzü çok siyah renklere kendini hapsetmiş durumda.
Siyahı en iyi yansıtabilicek ekran tipide süperamoled.
ve bunu omnia 7 de kullandı. bence nokia babayı alır bu saatten sonra. elinde patlıycak tüm cihazları görün bakın. :D
Buraya gelip rekabet isteyeceklerine nerdeyse bir firmanın batmasını istiyorlar.
Dünya sizin fantazileriniz etrafında dönmüyor.Doğmamış çocuğa don biçmeyin.