Microsoft, Nokia ile yılda 100M Windows Phone'lu cihaz satmayı amaçlıyor

Windows Phone 7'yi kullanıcılara sunduğu Kasım ayından bu yana Amerika'daki pazar payı %35 düşen Microsoft, her ne kadar LG, Samsung ve HTC gibi büyük isimlerle çalışıyor olsa da Nokia ile gerçekleştirdiği anlaşma ile birlikte Windows Phone platformunun büyük bir ivme kazanacağını düşünüyor.

Microsoft Dünya İş Ortakları Konferansı'nda konuşan Microsoft'un Operasyonlardan Sorumlu üst düzey yöneticisi Kevin Turner "Yaptığımız anlaşmayla yılda 100 milyon birim cihaz satışı gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz." diyerek Steve Ballmer'ın "satışlar hala düşük" dediği Windows Phone platformuna Nokia'nın yapacağı büyük katkıya dikkat çekti.

LG, Samsung ve HTC gibi firmaların Windows Phone cihazları bulunuyor olmasına rağmen, bu üreticilerin daha çok Android'e yönelmiş olduğu gerçeği yadsınamaz. Bu sebeple Microsoft'un Nokia gibi bir dev isimle çalışması platformun geleceği açısından çok büyük bir önem taşıdığı aşikar.