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Microsoft Office 2010 Service Pack 1 yolda

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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 Microsoft'un piyasaya sürdüğü son ofis yazılımı paketi olan Office 2010, çıktığı günden bu yana saniyede 1 adet satarak firmanın yüzünü güldürmüştü. Bu bakımdan Microsoft Office  tarihinin en hızlı satan versiyonu olarak tarihe geçmişti. Ayrıca ABD'de en çok perakende satan yazılım ürünü olmayı da başarmıştı. Windows 7 ve Office 2010 yazılımları Microsoft'a 2010 yılı için 18 milyar dolar net kar getirmişti.
Gelen haberler Microsoft'un gözde ofis yazılım paketini güncelleyeceği yönünde. WinRumors sitesinin verdiği bilgilere göre Microsoft, yeni ofis yazılım paketi olan Office 365'i resmi olarak satışa sunacağı 28 Haziran yani bugünkü etkinlikte Office 2010 için de Service Pack 1 yamasını kamuoyuyla paylaşacak. 
Office 365, eski paketlerde standart olarak bulunan Word, Outlook, Excel ve diğer uygulamaların yanı sıra, pek çok sunucu yazılımları içeriyor. Bu yazılımlar arasında mesajlaşma için Exchange, ortak çalışma için SharePoint ve konferans ile iletişim için Lync bulunuyor. Ayrıca bulut bilişimin gücü de ağırlıklı olarak hissediliyor. Office 365 sürümünün 28 Haziran tarihinde bir etkinlikle satışa sunulacağı belirtilmişti.
Microsoft Office Service Pack 1 yamasının en geç ay sonunda dağıtılmaya başlanması bekleniyor. Çünkü Microsoft Temmuz ayından önce yamanın yayınlanacağı sözünü vermişti. Yeni yama Office 2010 için görsel anlamda çok fazla değişiklik getirmiyor. Tüm yenilikler yazılımın daha hızlı ve daha stabil çalışmasına yönelik olacak.
Bu güncelleme ile Microsoft özellikle Microsoft Office 2007'den 2010'a geçişte tereddüt eden büyük işletmeleri hedefliyor.

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séquestre 8 yıl
Bekliyoruz..
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ByAdmin 8 yıl
Yoldamı, update düşmüş bile yükledim bende.

Ahanda link.

microsoft.com/...
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e1ektronick 8 yıl
orj. office 2010 Türkçe.iso'sunu zor buldum, simdi k.i.r.i.k bir sekilde kullaniyorum. birde bu sp1 entegreli olan *.iso'yu aramayamam. zor isler bunlar.
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swordfish666 8 yıl
Hizmet Paketsiz bir Microsoft ürünü düşünülemez.
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