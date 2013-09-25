Microsoft Office dosyalarını düzenlenmesine imkan veren Documents To Go® Premium uygulaması iOS 7 desteğine kavuştu

iPhone ve iPad modelleri ile evrensel yapıda çalışabilen ve kullanıcılara Microsoft Office dosyaları için düzenleme desteği veren Documents To Go® Premium uygulaması, yapılan güncelleme sonrası iOS 7 desteğine kavuştu.

Yazılım devi Microsoft'un çok uzun yıllardır piyasada aktif olarak kullanılan Office paketinin dosyalarının görüntülenmesi, düzenlemesi ve sıfırdan oluşturulması için faydalı özellikler sunabilen ve iCloud, Google Drive, Dropbox, SugarSync ya da Box.net gibi servisler ile bağlantı kurabilen Documents To Go® Premium uygulaması, yayınlanan 5.0 güncellemesi ile öncelikle iOS 7 desteğine kavuştu. Beklentilere paralel olarak tasarımsal olarak da yeniden hazırlanan uygulama, ayrıca PowerPoint dosyalarının direkt olarak slayt içerisinde düzenlenmesi desteğini de kullanıcılarına sunabiliyor. Yeni tasarım yapısı aynı zamanda iPad üzerinde çok daha etkili bir deneyim vaat ediyor.

30,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Documents To Go® Premium uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id317107309?mt=8