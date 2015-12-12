Microsoft, OneDrive kararı için geri adım attı

Yazılım devi Microsoft, geçtiğimiz Kasım ayında detaylarına burada yer verdiğimiz oldukça tepki gören bir adım atarak OneDrive'ı ücretsiz olarak kullanan kesimin 15GB'lık bulut depolama alanını 5GB'a indirmiş ve aynı zamanda 15GB'lık kamera arşiv (Fotoğraf ve videolar için) hediyesini de iptal edilen paketler arasına dahil etmişti. Şirketten bu konuda olumlu bir geri adım geldi.

OneDrive forumlarında ciddi tartışmalara yol açan bu gelişme, bir forum içeriğinin 72 bin oy olmasıyla da Microsoft'u konu hakkında bir düzenleme yapmak zorunda bıraktı. Servisi düzenli olarak kullanan kişilerden özür dileyen Microsoft grup program yöneticisi Douglas Pearce, OneDrive'ı ücretsiz olarak kullanan kişilerin 15GB'lık ücretsiz bulut alanı ve 15GB'lık kamera arşiv paketlerinden yararlanmaya devam edebileceklerini açıkladı.

Bulut alanını kullanabilmek için burada yer alan bağlantıyı ziyaret ederek hesap giriş yapmanız yeterli.





http://www.engadget.com/2015/12/11/microsoft-caves-and-gives-15gb-back-to-legacy-onedrive-users/