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Microsoft, OneDrive kararı için geri adım attı

Microsoft, uzun süredir hizmet vermeye devam ettiği popüler bulut depolama servisi OneDrive için çok önemli değişiklikler gerçekleştirdi. Birçok kullanıcı bu durumda memnun olmayacak gibi duruyor.
3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft, OneDrive kararı için geri adım attı

Yazılım devi Microsoft, geçtiğimiz Kasım ayında detaylarına burada yer verdiğimiz oldukça tepki gören bir adım atarak OneDrive'ı ücretsiz olarak kullanan kesimin 15GB'lık bulut depolama alanını 5GB'a indirmiş ve aynı zamanda 15GB'lık kamera arşiv (Fotoğraf ve videolar için) hediyesini de iptal edilen paketler arasına dahil etmişti.  Şirketten bu konuda olumlu bir geri adım geldi.
OneDrive forumlarında ciddi tartışmalara yol açan bu gelişme, bir forum içeriğinin 72 bin oy olmasıyla da Microsoft'u konu hakkında bir düzenleme yapmak zorunda bıraktı. Servisi düzenli olarak kullanan kişilerden özür dileyen Microsoft grup program yöneticisi Douglas Pearce, OneDrive'ı ücretsiz olarak kullanan kişilerin 15GB'lık ücretsiz bulut alanı ve 15GB'lık kamera arşiv paketlerinden yararlanmaya devam edebileceklerini açıkladı.
Bulut alanını kullanabilmek için burada yer alan bağlantıyı ziyaret ederek hesap giriş yapmanız yeterli.


http://www.engadget.com/2015/12/11/microsoft-caves-and-gives-15gb-back-to-legacy-onedrive-users/ Yorum Yaz
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smart1978 3 yıl en beğenilen
Birsuru gigabyte lik filmleri paylaşmak için kullanan bir grup dengesizlerin sömürmesi yüzünden Microsoft başta bu kararı almıştı haklı olarak.
Bu adım mantıklı kullanıcılar için iyi oldu yoksa kurunun yanında yaş ta yanacakti.
Birsuru gigabyte lik filmleri paylaşmak için kullanan bir grup dengesizlerin sömürmesi yüzünden Microsoft başta bu kararı almıştı haklı olarak.Bu adım man...
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Kef14 3 yıl
Bunun en güzel yanıda, mobil uygulamasında otomatik upload oluşu, mega'da var mı öyle bir özellik, bende mega'ya gideyim bari, 50GB ücretsiz alan veriyor...
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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Kef14 3 yıl
Bağlantıyı tıklayınca böyle bi sayfa açılıyor, Lenarn more'ye tıklıyorum, onedrive'a gidiyor, depolama alanımda bir değişiklik yok, son kullanma tarihi değişmiyor yani...

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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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alemburda34 3 yıl
Vay caktirmadan dusuruyorlar su alani fulleyeyim hemen
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Prequel 3 yıl
mmnder16
sefa5dropbox a geçiş yaptım artık çok geç microsoft
dropboxu da kullandım, googledriveı da kullandım ve şimdi uzun zamandır onedrive kullanıyorum (yaklaşık 4 aydır). bunların içerisinde en kabiliyetsiz olanı bence dropboxdur. uzun zaman oluyor kullanmayalı ancak değiştiğini pek de düşünmüyorum :(. googledrie depolama alanı olarak ve düzen olarak gayet güzel ve kullanışlı ancak ofis belgeleri ile uyuşmazlıkları var. ofis belgeleriyle en uyumlu onedrive olduğu için one drive kullanıyorum. sadece tek office belgelerimi upload edip telefonumdan görüntüleyip yeri geldiğinde okulumdaki pcimden ihtiyaç duyduğum metinleri indiriyorum. ve gayet memnunum.

Onemli seyleriniz icin Dropbox kullanmayin. Bulut hizmetlerinin hicbiri guvenli degil ama Dropbox guvenlik konusunda tehlikeli sayilabilecek servislerden. Hem hack olayi vardi hem de yanlis hatirlamiyorsam hizmet kosullari biraz saibeli, kendi elemanlari verilerinize ulasabilir. Microsoft ve Google biraz daha basarili bu konuda her ne kadar onlara da fazla guvenmek mumkun olmasa da.
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sirmehmet 3 yıl
İsabetli bir karar olmuş.
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DH Misafiri 3 yıl
Öncelikle OneDrive Windows 10a entegre olmamalı, kaldırmak için 3. parti yazılım gerekiyor, hele Office 2016'daki Skype, OneNote vb.. adamı deli ediyor. Üstelik eski office gibi kaldıramıyorsun.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
insan psikolojisinden hakkını sonuna kadar kullanma sendromu diye bir durum var, bu açıdan bu anti-psikoloji yaratma reklamı ile insanlar google a yüklediklerinden daha fazla kişisel veriyi MS a kendi elleriyle verecekler !
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ipli jeton 3 yıl SEO-Uzmanı
Google ın MS dan aşağı kalır yanı yok. Hatta MS dan daha beter diyebiliriz.

Google ın herhangi bir uygulamasını yuklediğinde arkaplanda googleupdater.exe diye bir şey yükleniyor. Her ne haltsa bu sürekli arka planda bir yerlere bağlanıp duruyor.
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Patren 3 yıl
yerinde karar olmuş
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LORDTEK 3 yıl
Ben anlamadım. OneDrive'a girdiğimde zaten 15+15 GB görülüyor. Neden previewBONUS adresinden birşeyleri onaylamam gerekiyor? Geri adım atması mevcut değişmeyecek değil mi? Ayrıca birşeylere izin vermek neden?
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ylmzsngl 3 yıl
alemburda34
beyler bağlantıdan etkinleştirin hesaplarınızı. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra izin ver dediğinizde iş bitmiş oluyor.https://preview.onedrive.com/bonus/

Bilgilendirme için teşekkürler hocam.
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