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Microsoft, R2 Studios'u satın aldığını duyurdu

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Microsoft, ev otomasyon teknolojileri üzerinde çalışan R2 Studios'u satın aldığını resmen duyurdu. Satın alma işlemiyle ilgili şartlar ve anlaşma dahilinde ödenen miktar şu an için paylaşılmadı.

Bu alımla birlikte R2 Studios'un kurucusu Blake Krikorian'ın Microsoft'un İnteraktif Eğlence biriminin başına getirildiği de açıklandı. Söz konusu birim Xbox, Xbox Live ve Zune Marketplace gibi eğlence odaklı ürünlerden sorumlu olduğunu da belirtelim. 

Microsoft'un R2 Studios'u alımı ve Blake Krikorian'ı İnteraktif Eğlence biriminin başına getirmesiyle birlikte ne gibi gelişmelerle karşılaşacağımızı ilerleyen dönemlerde göreceğiz. 

http://www.prnewswire.com/news-releases/microsoft-names-longtime-technology-entrepreneur-blake-krikorian-corporate-vice-president-in-its-interactive-entertainment-business-186303821.html Yorum Yaz
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Normandia_06 6 yıl
seneye kapanır :D
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Public_Enemy 6 yıl
ooo yooooooooooooooooooooooo !!! ev otomasyonunda windowz düşünemiyorummmmmm !!
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