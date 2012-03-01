Microsoft Research, IllumiShare projesini tanıttı





Surface projesiyle önemli bir yeniliği teknoloji dünyasına kazandıran Microsoft Research ekibi bu kez farklı bir projeyle daha gündeme geldi.

Ekibin üyesi Craig Mundie'nin TechForum sitesinde paylaştığı deneme videosunda herhangi bir yüzey üzerinde herhangi bir fiziksel veya dijital nesneyi uzaktan paylaşmanıza izin veren IllumiShare projesinin tanıtımı yapılıyor.

Bütçesi fazla yüksek olmayan projede masa lambasına benzeyen bir çevre birimi belirli bir yüzeyi aydınlatarak paylaşılan bir alana dönüştürüyor. Projede iki adet bu cihazdan kullanılıyor. Cihaz üzerinde bulunan kamera yerel çalışma alanını kaydederek diğer cihaza gönderirken, projeksiyon cihazı ise diğer cihazdan gelen görüntüyü yerel çalışma alanına yansıtıyor. Bu sayede kullanıcılar gerçek kağıt ve yazılarla ortak bir çizim yapabiliyor.

Potansiyeli oldukça fazla olan IllumiShare ile konferanslarda ortak tahta kullanımı, mimarlık projelerinde aynı çizim üzerinde çalışabilme, farklı oyunlar oynayabilme veya çocukların gerçek oyuncaklarla oyun alanını paylaşması gibi imkanlar geliştirilebilir.

Henüz geliştirme aşamasında olan projede kameranın bir süre sonra yerel alanı kaydederek yine aynı yerel alana yansıtması gibi bir problem sıklıkla ortaya çıkıyor. Çalışma alanını kaydederek sonra yeniden aynı yerden devam etme veya tamamlanan bir çalışmanın çıktısını alabilme gibi fonksyonlar üzerinde de çalışmalar devam ediyor.





