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Microsoft Research, IllumiShare projesini tanıttı

7 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Surface projesiyle önemli bir yeniliği teknoloji dünyasına kazandıran Microsoft Research ekibi bu kez farklı bir projeyle daha gündeme geldi.
Ekibin üyesi Craig Mundie'nin TechForum sitesinde paylaştığı deneme videosunda herhangi bir yüzey üzerinde herhangi bir fiziksel veya dijital nesneyi uzaktan paylaşmanıza izin veren IllumiShare projesinin tanıtımı yapılıyor.
Bütçesi fazla yüksek olmayan projede masa lambasına benzeyen bir çevre birimi belirli bir yüzeyi aydınlatarak paylaşılan bir alana dönüştürüyor. Projede iki adet bu cihazdan kullanılıyor. Cihaz üzerinde bulunan kamera yerel çalışma alanını kaydederek diğer cihaza gönderirken, projeksiyon cihazı ise diğer cihazdan gelen görüntüyü yerel çalışma alanına yansıtıyor. Bu sayede kullanıcılar gerçek kağıt ve yazılarla ortak bir çizim yapabiliyor.
Potansiyeli oldukça fazla olan IllumiShare ile konferanslarda ortak tahta kullanımı, mimarlık projelerinde aynı çizim üzerinde çalışabilme, farklı oyunlar oynayabilme veya çocukların gerçek oyuncaklarla oyun alanını paylaşması gibi imkanlar geliştirilebilir.
Henüz geliştirme aşamasında olan projede kameranın bir süre sonra yerel alanı kaydederek yine aynı yerel alana yansıtması gibi bir problem sıklıkla ortaya çıkıyor. Çalışma alanını kaydederek sonra yeniden aynı yerden devam etme veya tamamlanan bir çalışmanın çıktısını alabilme gibi fonksyonlar üzerinde de çalışmalar devam ediyor.



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Virtual Reality 7 yıl
Çok güzel ve yerinde bir teknoloji
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söny 7 yıl
Kinect le bi devir açtı şimdide böyle teknolajiler yaratması microsoftun ilerki zamanlarda piyasada bombalar düşürceğini belirtisi bi 20yıl sonra microsoft robotlarını görmesek iyidir veyahut insanların yokolusunu
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E_Aydin35 7 yıl
Ya çok iyi düşünülmüş, harika bir fikir ve'de ilerleyen teknolojimize uygun bir çalışma geliştirilip neler yapabileceğini düşünmek bile harika..:)
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Lars Ulrich 7 yıl
Güzel ödev yapılır böyle :D
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Illuminn 7 yıl
Illuminn projesinin ürünüyüm bende. Kardeş geliyor.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
HD kalitesinde seyretmek zorundamıyam, zorundamıyam !? :(
1mb bağlantım varken, zorundamıyam :)
www.youtube.com/watch?v=ewmw8fUTa0Y
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ShoyoHinata 7 yıl
Illuminati = Aydınlanmak aydınlanmış topluluk
IllumiShare = Aydınlık paylaşım gibi birşey ortaya çıkıyor.
Eğer bu yapılırsa çok işimize yarayacak.
Elinize sağlık...
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Ethnicity 7 yıl
Sadettin Teksoy
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Shape Of My Heart 7 yıl
Her eve lazım
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Rainbow6 7 yıl
tam ajan kalemi :) ileride gelistirip ucuzlarsa talebelerde bunu kopya cekmek icin kullanabilir cok inekleyen bi arkadasa rusvet verirler, o sorulari cevaplarken herkesin cep telefonuna cevaplar duser, faydali bi urun
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magicool 7 yıl
cok güzel bir teknoloji ileride cok iş yapabilir umarım hayatımıza pratik ve maliyet olarak bir an önce dahil oldugunu görebiliriz
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escapethelife 7 yıl
Büyük potansiyeli var umarım hızlı bir şekilde geliştirirler.
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Cidelee 7 yıl
Açıkçası bu aralar Microsoft'un yaptığı işler çok hoşuma gidiyor. Yakın gelecekte çok büyük işlere imza atacaklarına inanıyorum
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cagataykoroglu 7 yıl
Çok güzel bir çalışma. Kullanım alanı çok fazla.
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Klack 7 yıl
Illuminati geldi aklıma. Konu dışından girince insan haberlere çok farklı bakabiliyor.
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