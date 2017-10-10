Microsoft Rusya kaynaklı reklamlar için inceleme başlattı

Tam Boyutta Gör Rusya'nın sosyal ağlardaki reklam faaliyetleri ile ABD'deki başkanlık seçimini etkilediği iddiası Facebook, Google ve Twitter üzerinde yoğunlaşmıştı. Facebook'un geçtiğimiz ay Rusya kaynaklı politik/bölücü nitelikli reklamları ortaya çıkarmasıyla birlikte ABD Kongresi üç şirketi ifade vermeye davet etmiş ve Google da reklam faaliyetleri hakkında inceleme başlatmıştı. Google henüz incelemeyle ilgili resmi bir açıklama yapmış değil ancak Washington Post'un dünkü haberinde Google'ın; Gmail, YouTube, arama motoru ve diğer platformlarında Rus kaynaklı politik reklamlar bulduğu iddia edildi. Rusya'nın sosyal ağlardaki reklam faaliyetleri ile ABD'deki başkanlık seçimini etkilediği iddiasıüzerinde yoğunlaşmıştı. Facebook'un geçtiğimiz ay Rusya kaynaklı politik/bölücü nitelikli reklamları ortaya çıkarmasıyla birlikteve Google da reklam faaliyetleri hakkında inceleme başlatmıştı. Google henüz incelemeyle ilgili resmi bir açıklama yapmış değil ancak Washington Post'un dünkü haberinde Google'ın;Rus kaynaklı politik reklamlar bulduğu iddia edildi.





Microsoft da İnceleme Başlattı

Google'ın arama motorunda Rus kaynaklı politik reklamların bulunduğu haberinin yayılmasıyla birlikte Microsoft da kendi ürün ve hizmetlerindeki reklam faaliyetleri hakkında detaylı inceleme başlattı. Şirket başkanlık seçimi sürecinde, şirketin arama motoru olan Bing veya diğer platformlarında Rusya kaynaklı reklamların yayınlanıp yayınlanmadığını tespit etmek için satış kayıtlarını incelemeye başladığını duyurdu. Microsoft sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, platformların kötüye kullanımına ilişkin çok sayıda mesaj aldı ve bu iddiaları değerlendirip (varsa) uygunsuz faaliyetleri önlemek adına süreci başlattı.





ABD Temsilciler Meclisi'nde yer alan grupların (Cumhuriyetçiler ve Demokratlar) ikisi de Rusya'nın, başkanlık seçimlerine müdahale için sosyal ağları etkili bir şekilde kullandığını iddia ediyordu. Bu iddia ilk etapta hem Rus yetkililer hem de Twitter, Facebook ve Google tarafından yalanlansa da Facebook geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada platformda Rusya kaynaklı 3000 adet bölücü reklama yer verildiğini ve bu reklamlar için 100.000$ ödeme aldığını açıklamıştı. Facebook'un yanı sıra Rus ajanlarının, Google üzerinde de on binlerce dolar ödeme yaptığı ve Rusya'nın propaganda faaliyetlerini yürüttüğü iddia ediliyor.