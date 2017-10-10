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Microsoft Rusya kaynaklı reklamlar için inceleme başlattı

Facebook ve Google'ın ABD seçimlerini hedef alan Rusya kaynaklı reklamları tespit etmelerinin ardından Microsoft da benzer reklamların herhangi bir Microsoft platformunda yer alıp almadığını inceliyor
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Microsoft Rusya kaynaklı reklamlar için inceleme başlattı
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Rusya'nın sosyal ağlardaki reklam faaliyetleri ile ABD'deki başkanlık seçimini etkilediği iddiası Facebook, Google ve Twitter üzerinde yoğunlaşmıştı. Facebook'un geçtiğimiz ay Rusya kaynaklı politik/bölücü nitelikli reklamları ortaya çıkarmasıyla birlikte ABD Kongresi üç şirketi ifade vermeye davet etmiş ve Google da reklam faaliyetleri hakkında inceleme başlatmıştı. Google henüz incelemeyle ilgili resmi bir açıklama yapmış değil ancak Washington Post'un dünkü haberinde Google'ın; Gmail, YouTube, arama motoru ve diğer platformlarında Rus kaynaklı politik reklamlar bulduğu iddia edildi. 


Microsoft da İnceleme Başlattı 

Google'ın arama motorunda Rus kaynaklı politik reklamların bulunduğu haberinin yayılmasıyla birlikte Microsoft da kendi ürün ve hizmetlerindeki reklam faaliyetleri hakkında detaylı inceleme başlattı. Şirket başkanlık seçimi sürecinde, şirketin arama motoru olan Bing veya diğer platformlarında Rusya kaynaklı reklamların yayınlanıp yayınlanmadığını tespit etmek için satış kayıtlarını incelemeye başladığını duyurdu. Microsoft sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, platformların kötüye kullanımına ilişkin çok sayıda mesaj aldı ve bu iddiaları değerlendirip (varsa) uygunsuz faaliyetleri önlemek adına süreci başlattı. 


ABD Temsilciler Meclisi'nde yer alan grupların (Cumhuriyetçiler ve Demokratlar) ikisi de Rusya'nın, başkanlık seçimlerine müdahale için sosyal ağları etkili bir şekilde kullandığını iddia ediyordu. Bu iddia ilk etapta hem Rus yetkililer hem de Twitter, Facebook ve Google tarafından yalanlansa da Facebook geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada platformda Rusya kaynaklı 3000 adet bölücü reklama yer verildiğini ve bu reklamlar için 100.000$ ödeme aldığını açıklamıştı. Facebook'un yanı sıra Rus ajanlarının, Google üzerinde de on binlerce dolar ödeme yaptığı ve Rusya'nın propaganda faaliyetlerini yürüttüğü iddia ediliyor.


https://www.recode.net/2017/10/9/16450320/microsoft-2016-presidential-election-russia-bing-investigation Yorum Yaz
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435 1 yıl en beğenilen
Amerikan halkı 100bin dolarlık reklamla başkan seçiyorsa 100 gram beyinleri yok demektir. Bunların derdi Ruslarla uğraşmak, gerisi bahane.
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pspoor 1 yıl
Yine sapik bir propaganda ile karsi karsiyayiz, yine bir kopyala yapistir haber. Facebook, google ve microsoft gibi sirketler sizin dostunuz degil, bilakis düsmaninizdir. Bu sapik sirketlere itibar etmekten vazgecin.
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HesapsızKitapsız 1 yıl
Facebook'un geçtiğimiz ay Rusya kaynaklı politik/bölücü nitelikli reklamları ortaya çıkarmasıyla birlikte.... Facebook ne zaman yargı organı oldu da bir şeylerin bölücülük olduğuna karar verebiliyor. Her anlaşmazlığı kendinize göre bölücülük diye damgalayabilirsiniz.
Sürekli Amerikalı sağ kanat muhalifleri okuyorum. Amerikan toplumunda derin uzlaşmazlıklar var. Ruslar fitne icat etmiş değil. Ayrıca Rusya'nın da kendince propaganda yapmaya toplumları kendi lehine yönlendirmeye çabalaması suç mudur?
ABD nihayetinde işine gelmeyen hükümetleri darbelerle deviren, haksız temelsiz ekonomik yaptırımlar uygulayan, devlet başkanlarına suikast planladığı bile ortaya çıkmış bir devlet. Propagandadan şikayet etmeye hakkı yok.
Ben de donanım haberi şikayet etmeyi düşünüyorum. Sürekli Amerikan yanlısı bölücü propaganda yapıyorsunuz. Akla ziyan Amerikan propagandalarını papağan gibi tekrarlamaktan vazgeçin. Amerikalılar bile yutmuyor bunları.
@Mr.Humble @Gun
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SEO-Uzmanı 1 yıl
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435 1 yıl en beğenilen
Amerikan halkı 100bin dolarlık reklamla başkan seçiyorsa 100 gram beyinleri yok demektir. Bunların derdi Ruslarla uğraşmak, gerisi bahane.
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Tugrul_512bit 1 yıl
Bende böyle reklamlar yok? Hep mikroçip reklamları var. Çoğu amerikada üretilen şeyler. Şimdi amerika da bizim seçimlere mi müdahele etti?
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