Microsoft Rusya kaynaklı reklamlar için inceleme başlattı

Microsoft da İnceleme Başlattı
Google'ın arama motorunda Rus kaynaklı politik reklamların bulunduğu haberinin yayılmasıyla birlikte Microsoft da kendi ürün ve hizmetlerindeki reklam faaliyetleri hakkında detaylı inceleme başlattı. Şirket başkanlık seçimi sürecinde, şirketin arama motoru olan Bing veya diğer platformlarında Rusya kaynaklı reklamların yayınlanıp yayınlanmadığını tespit etmek için satış kayıtlarını incelemeye başladığını duyurdu. Microsoft sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, platformların kötüye kullanımına ilişkin çok sayıda mesaj aldı ve bu iddiaları değerlendirip (varsa) uygunsuz faaliyetleri önlemek adına süreci başlattı.
ABD Temsilciler Meclisi'nde yer alan grupların (Cumhuriyetçiler ve Demokratlar) ikisi de Rusya'nın, başkanlık seçimlerine müdahale için sosyal ağları etkili bir şekilde kullandığını iddia ediyordu. Bu iddia ilk etapta hem Rus yetkililer hem de Twitter, Facebook ve Google tarafından yalanlansa da Facebook geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada platformda Rusya kaynaklı 3000 adet bölücü reklama yer verildiğini ve bu reklamlar için 100.000$ ödeme aldığını açıklamıştı. Facebook'un yanı sıra Rus ajanlarının, Google üzerinde de on binlerce dolar ödeme yaptığı ve Rusya'nın propaganda faaliyetlerini yürüttüğü iddia ediliyor.
https://www.recode.net/2017/10/9/16450320/microsoft-2016-presidential-election-russia-bing-investigation Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sürekli Amerikalı sağ kanat muhalifleri okuyorum. Amerikan toplumunda derin uzlaşmazlıklar var. Ruslar fitne icat etmiş değil. Ayrıca Rusya'nın da kendince propaganda yapmaya toplumları kendi lehine yönlendirmeye çabalaması suç mudur?
ABD nihayetinde işine gelmeyen hükümetleri darbelerle deviren, haksız temelsiz ekonomik yaptırımlar uygulayan, devlet başkanlarına suikast planladığı bile ortaya çıkmış bir devlet. Propagandadan şikayet etmeye hakkı yok.
Ben de donanım haberi şikayet etmeyi düşünüyorum. Sürekli Amerikan yanlısı bölücü propaganda yapıyorsunuz. Akla ziyan Amerikan propagandalarını papağan gibi tekrarlamaktan vazgeçin. Amerikalılar bile yutmuyor bunları.
@Mr.Humble @Gun