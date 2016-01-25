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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft Selfie uygulamasına paylaşma özelliği geldi

Yazılım dünyasının en önemli ismi Microsoft, mobil uygulama tarafında da boş durmuyor. Şirketin hazırladığı en yeni iOS uygulaması ise selfie yani özçekim fotoğraflara odaklanıyor.
3 yıl
2,8b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft Selfie uygulamasına paylaşma özelliği geldi
Microsoft'un geçtiğimiz yılın sonunda sadece iOS platformu için kullanıma sunduğu fotoğraf uygulaması Microsoft Selfie, son güncellemesi ile önemli bir eksiğini kapattı.
Microsoft tarafından Türkçe'ye özçekim olarak geçen selife çekimleri için hazırlanan Microsoft Selfie uygulaması, kişilerin ön kameralarıyla yaptıkları çekimleri çok daha güzel hale getirme noktasında görev yapıyor. Bu noktada pozlama değişiminden cilt temizlemeye hatta kumlama gidermeye kadar birçok manuel seçenek sunan uygulama, yazılım devinin açıklamasına göre bir fotoğraf üzerinde yapılan düzenlemeleri kayıt altına alabiliyor ve bunları otomatik olarak başka fotoğraflara aktarabiliyor.
Microsoft Selfie uygulaması aldığı 2.0 güncellemesiyle ise artık paylaşım sürecini devreye sokuyor. Yani artık kişiler çektikleri özçekimleri Facebook başta olmak üzere diğer sosyal ağlar ile uygulamalara aktarabiliyor. Bazı bilinen hatalarından da kurtulan uygulama, simgesi ve arayüzü için de ufak değişiklikler kazanıyor.
Ücretsiz olarak sunulan Microsoft Selfie uygulamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

http://www.engadget.com/2016/01/24/microsoft-selfie-app-sharing/ Yorum Yaz
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