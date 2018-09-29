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Microsoft, Skype Classic desteğini sonlandıracağını açıkladı

Yazılım devi Microsoft, Skype 8'e odaklanacağı gerekçesiyle, önümüzdeki Kasım ayı içerisinde Skype Classic (Skype 7) desteğini sonlandıracağını açıkladı. Detaylar haberimizde...
7 ay
7,1b
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6
Diğer Yazılım
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft'un en çok tercih edilen iletişim platformlarından biri olan Skype, şirket tarafından her geçen gün geliştiriliyor ve durum böyleyken de eski sürümlere desteği sürdürmek de ek bir mesai gerektiriyor. Yazılım devi bugüne kadar destek verdiği eski sürüm olan Skype Classic'i (Skype 7) Kasım ayında sona erdireceğini açıkladı.

Microsoft, Skype'ı geliştirmeye devam ediyor

Şirketin blog sayfasında Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Skype Classic, 1 Kasım 2018 tarihinde masaüstü cihazlarda, 15 Kasım 2018 tarihinde ise mobil ve tablet cihazlarda sona erecek. Dolayısı ile bu sürümü kullanan Skype kullanıcılarının platformu kullanabilmeye devam etmeleri için yeni versiyona geçmeleri gerekecek.
Microsoft Eylül ayının başlarında Skype'ın hem mobil hem de masaüstü arayüzünü yeniden tasarlayarak, sesli arama, görüntülü sohbet ve mesajlaşma özelliklerini basitleştirmişti. Ayrıca çağrı kayıt özelliği de eklenen uygulamanın, platformdaki özel konuşmalar için uçtan uca şifreleme ile güvenlik altına alınarak adeta yeniden yaratıldığını söyleyebiliriz.

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OverClocK1ng 7 ay en beğenilen
Neyi satın alsalar içine ettiler. Bunu almasalar, MSN ne güzeldi hepimiz kullanıyorduk...
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darkaura 7 ay
rekabetin oldugu bir alanda bir urunu batirmak istiyorsan yonetimini microsofta ver, sonrasinda nasil batiriyorlar otur izle.
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Infinitum 7 ay
Satın aldılar ve batırdılar maalesef. Eski versiyonunun (satılmadan önceki) bende MSN kadar anısı var neredeyse. Çok güzel programdı. Eski Skype telefonları bile hala duruyor.
Yine de bir süre kullanmakta ısrarcıydım ama Discord vs. var bir de millet öğrenmiş Whatsapp'ı başka mecraya gelmiyor artık.
Satın aldılar ve batırdılar maalesef. Eski versiyonunun (satılmadan önceki) bende MSN kadar anısı var neredeyse. Çok güzel programdı. Eski Skype telefonları bil...
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mavizaman 7 ay
skype 8 bok gibi olmuş uygulama mantığında, 7 kullanıyorum .
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darkaura 7 ay
rekabetin oldugu bir alanda bir urunu batirmak istiyorsan yonetimini microsofta ver, sonrasinda nasil batiriyorlar otur izle.
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OverClocK1ng 7 ay en beğenilen
Neyi satın alsalar içine ettiler. Bunu almasalar, MSN ne güzeldi hepimiz kullanıyorduk...
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Infinitum 7 ay
Satın aldılar ve batırdılar maalesef. Eski versiyonunun (satılmadan önceki) bende MSN kadar anısı var neredeyse. Çok güzel programdı. Eski Skype telefonları bile hala duruyor.
Yine de bir süre kullanmakta ısrarcıydım ama Discord vs. var bir de millet öğrenmiş Whatsapp'ı başka mecraya gelmiyor artık.
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MKaan98 7 ay
skype nin mobildeki son hali kullanılmaz halde. Elimde sony xz var (işlemci Snapdragon 820) ve buna rağmen acayip hantal çalışıyor, steam in mobil uygulamasındaki chat bile daha iyi çalışıyor. pc deki versiyonu da bug doluydu bıraktığım zaman , zaten bu saatten sonra discort varken kullanmamda.
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pseudofate 7 ay
İlk alternatif ile bırakırım o zaman. Salak bu MS başındakiler....
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