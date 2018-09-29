Microsoft, Skype Classic desteğini sonlandıracağını açıkladı

Microsoft'un en çok tercih edilen iletişim platformlarından biri olan Skype, şirket tarafından her geçen gün geliştiriliyor ve durum böyleyken de eski sürümlere desteği sürdürmek de ek bir mesai gerektiriyor. Yazılım devi bugüne kadar destek verdiği eski sürüm olan Skype Classic'i (Skype 7) Kasım ayında sona erdireceğini açıkladı.

Microsoft, Skype'ı geliştirmeye devam ediyor

Şirketin blog sayfasında Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Skype Classic, 1 Kasım 2018 tarihinde masaüstü cihazlarda, 15 Kasım 2018 tarihinde ise mobil ve tablet cihazlarda sona erecek. Dolayısı ile bu sürümü kullanan Skype kullanıcılarının platformu kullanabilmeye devam etmeleri için yeni versiyona geçmeleri gerekecek.

Microsoft Eylül ayının başlarında Skype'ın hem mobil hem de masaüstü arayüzünü yeniden tasarlayarak, sesli arama, görüntülü sohbet ve mesajlaşma özelliklerini basitleştirmişti. Ayrıca çağrı kayıt özelliği de eklenen uygulamanın, platformdaki özel konuşmalar için uçtan uca şifreleme ile güvenlik altına alınarak adeta yeniden yaratıldığını söyleyebiliriz.