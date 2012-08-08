Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, Surface 2 üzerinde çalışmaya başlamış olabilir

6 yıl
2,1b
1
9
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Surface adlı modelleriyle yıl sonuna doğru boy göstermeye hazırlanan Microsoft, donanım ortaklarından gelen tepkilere rağmen görünüşe göre ikinci nesil Surface modelleri üzerinde çalışıyor olabilir.

Microsoft kariyer ilanlarındaki pozisyonlara göre, Windows vizyonunu tam olarak ifade edecek cihazların yeni neslini geliştirecek elemanlar aranıyor. Haziran ve Ağustos ayları arasında geçerli ilan için yaklaşık 12 pozisyon bulunuyor.

Pozisyonun birisinin tanımında dokunmatik ekran mimarisinden anlamak ve büyük dokunmatik ekranların elektronik ürünlere mekanik entegrasyonunu sağlamak belirtiliyor. Görüşler ekibin yeni nesil Surface tabletlerin geliştirilmesi için arayışların olduğu yönünde. Eski adı Surface olan 80 inçlik dokunmatik cihazın yeni nesli üzerinde çalışıldığı dile getirilse de Microsoft, tüm ekibi Surface tabletlerin üretilmesi için görevlendirmişti.

Pozisyonların kapsamına bakıldığında Microsoft, sadece işlemci iyileştirmeleri değil, tam bir ürün tasarımı ve yenilik üretecek geliştirme takımı arıyor. Görev alacak elemanlar hızlı gelişen ürün geliştirme döngülerine ayak uyduracak.

Apple'ın her yıl iPad ailesini genişletmesi gibi Microsoft'un da Surface modellerini devamlı güncellemesi ihtimal dahilinde.

http://www.techradar.com/news/mobile-computing/tablets/microsoft-is-already-working-on-surface-2-tablets-1091358 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Baktılar bu sefil kilitlenen haliyse ipadden tokat yiecekler paçaları tutuştu... apple almış başını gidiyor çok geç artık...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
caferc 6 yıl
surface satış rakamları tartışmasız alıp başını gider ki bende alcam . microsoft yazılımı diğer üreticilere donanım sınırı var diye fazlasını koyarsan windowsu koyaman gibi bi kuralı var yeni bişey değil şirket tekel ne çıkarsa alacaz kullancaz kimse linux fantezisi demesin 1 çıkmadan 2 planını yapar tabe tekelini biliyo .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 6 yıl
Şimdiden geliştirmeye başlamaları iyi en verimli halde pazara çıkacakdır.. Ama Surface'ın başarısı dah atam anlamıyl aortada değilken birazda dereyi görmeden paçayı sıvamak gibi olmuş bu durum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 6 yıl
Güzel gelişme böylece heryıl bir yeni model çıkartılacak...
Tasarıma kafa yormaları çok iyi ilk Surface tabletlerde bunu gördük...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sacrificeson 6 yıl
Haber doğru yapımına çoktan başlandı.
Surface malesefki türkiyede satılmayacak.
Ancak release tarihinde türkiyeye 30 a yakın marka-model win8 tablet giricek.
Şansen surface terciğim olucak gibi şuanda. Yurtdışından alıcam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orientem 6 yıl
olum iyice psikopata bağladınız olayı daha birincisi piyasaya çıkmadı ikincisinin haberini yapıyonuz :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 6 yıl
Surface 2 degil 3 uzerinde calismalara baslamis olabilirler demek daha mantikli olur cunku bir urun piyasaya cikmadan seneler oncesinde prototipleri yapilir ve gelistiricilere dagitilir en son halini aldiginda gerekli testler yapilarak piyasaya surulur yani su an microsoftun elinde surface2 vardir ve gelistiriliyordur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wustti 6 yıl
sürekli model çıkarırlarsa işleri zor. örneğin surface pro çıktı diyelim. bir de arm si olur. yani ucuz versiyon. bununla en az bir yıl 1,5 yıl piyasada kalırsınız. yeni modeli sonra çıkarırsınız. ama ben surface ı aldıktan 3 ay sonra üst modeli çıkacaksa gidip almam kolay kolay.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rainblackk 6 yıl
Surface in başarısını gördükten sonra 7-8 tane daha çıkarırlar.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Panasonic Lumix DMC-GF5 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim