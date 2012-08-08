Microsoft, Surface 2 üzerinde çalışmaya başlamış olabilir

Surface adlı modelleriyle yıl sonuna doğru boy göstermeye hazırlanan Microsoft, donanım ortaklarından gelen tepkilere rağmen görünüşe göre ikinci nesil Surface modelleri üzerinde çalışıyor olabilir.





Microsoft kariyer ilanlarındaki pozisyonlara göre, Windows vizyonunu tam olarak ifade edecek cihazların yeni neslini geliştirecek elemanlar aranıyor. Haziran ve Ağustos ayları arasında geçerli ilan için yaklaşık 12 pozisyon bulunuyor.





Pozisyonun birisinin tanımında dokunmatik ekran mimarisinden anlamak ve büyük dokunmatik ekranların elektronik ürünlere mekanik entegrasyonunu sağlamak belirtiliyor. Görüşler ekibin yeni nesil Surface tabletlerin geliştirilmesi için arayışların olduğu yönünde. Eski adı Surface olan 80 inçlik dokunmatik cihazın yeni nesli üzerinde çalışıldığı dile getirilse de Microsoft, tüm ekibi Surface tabletlerin üretilmesi için görevlendirmişti.





Pozisyonların kapsamına bakıldığında Microsoft, sadece işlemci iyileştirmeleri değil, tam bir ürün tasarımı ve yenilik üretecek geliştirme takımı arıyor. Görev alacak elemanlar hızlı gelişen ürün geliştirme döngülerine ayak uyduracak.





Apple'ın her yıl iPad ailesini genişletmesi gibi Microsoft'un da Surface modellerini devamlı güncellemesi ihtimal dahilinde.