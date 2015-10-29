Microsoft Surface Book'da ekran sorunu

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Microsoft'un tüm detaylarına burada yer verdiğimiz ilginç menteşeli hibrit bilgisayarı Surface Book, bazı ekran problemleri ile gündeme geldi.
Daha önce benzerine pek rastlamadığımız menteşe yapısıyla ekran ile klavye bölümü birbirinden ayrılan ve böylece hem tablet hem de dizüstü bilgisayar formunda kullanılabilen Microsoft Surface Book, daha yeni satışa sunulmasına rağmen ekran kaynaklı bir problem oluşturmaya başladı. Bu sorun ekranın çok kötü bir şekilde yanıp sönmeye başlaması şeklinde gerçekleşiyor ve her iki kullanım modunda da meydana geliyor.
Konunun güzel yanı ise soruna şimdilik küçük bir kullanıcı grubunda rastlanması ve Microsoft'un hatayı çözmek adına çalışmalara başlamış olması. Problemin kesim olmasa da donanım kaynaklı olmadığı, Hyper-V'yi kapatmanın bazı kullanıcıların sorunu ortadan kaldırdığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Günümüz üretim sistemleri ve denetimlere rağmen bu tarz sorunlar sürekli olabiliyor. Özellikle Apple'ın bu konuda birçok geri çağırma işlemi bulunuyor.
http://bgr.com/2015/10/28/surface-book-flickering-screen-drivers-problem/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
@Erik Lehnsherr Sanki üzerine bastırınca kırılacakmış gibi bi his oluşuyor içimde sonra "laptopunun üzerine şimdiye kadar kaç kere bastırdın" diyorum kendi kendime ve geçiyor o his
@Erik Lehnsherr Sanki üzerine bastırınca kırılacakmış gibi bi his oluşuyor içimde sonra "laptopunun üzerine şimdiye kadar kaç kere bastırdın" diyorum kendi kendime ve geçiyor o his
Duzen takintisi olan biri icin cok buyuk sorun
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