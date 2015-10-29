Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft Surface Book'da ekran sorunu

Microsoft'un en yeni bilgisayar modellerinden Surface Book, satışa çıkmasından kısa süre sonra ilk defa olumsuz bir haber ile gündeme geldi. Cihazda bazı ekran problemleri baş gösterdi.
3 yıl
4,9b
1
11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft Surface Book'da ekran sorunu

Microsoft'un tüm detaylarına burada yer verdiğimiz ilginç menteşeli hibrit bilgisayarı Surface Book, bazı ekran problemleri ile gündeme geldi.
Daha önce benzerine pek rastlamadığımız menteşe yapısıyla ekran ile klavye bölümü birbirinden ayrılan ve böylece hem tablet hem de dizüstü bilgisayar formunda kullanılabilen Microsoft Surface Book, daha yeni satışa sunulmasına rağmen ekran kaynaklı bir problem oluşturmaya başladı. Bu sorun ekranın çok kötü bir şekilde yanıp sönmeye başlaması şeklinde gerçekleşiyor ve her iki kullanım modunda da meydana geliyor.
Konunun güzel yanı ise soruna şimdilik küçük bir kullanıcı grubunda rastlanması ve Microsoft'un hatayı çözmek adına çalışmalara başlamış olması. Problemin kesim olmasa da donanım kaynaklı olmadığı, Hyper-V'yi kapatmanın bazı kullanıcıların sorunu ortadan kaldırdığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Günümüz üretim sistemleri ve denetimlere rağmen bu tarz sorunlar sürekli olabiliyor. Özellikle Apple'ın bu konuda birçok geri çağırma işlemi bulunuyor.

http://bgr.com/2015/10/28/surface-book-flickering-screen-drivers-problem/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
1BilimAdamı 3 yıl en beğenilen
Dizaynı süper olmuş,yıllardır windows laptop klasmanında gördüğüm en iyi model
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xtrud 3 yıl
Hayallerimi süslüyor ama çok pahalı ve muhtemelen Türkiyede resmi satışı olmayacak... :/
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
EnemyDestroyeD 3 yıl
.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Qonrul 3 yıl
tasarım şık güzel ancak tutulmuyor sanırım. zaten fiyatları da uçuk
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chtsydn 3 yıl
Aynen tutulmuyor, ön siparişleri tükenmişti hemde en yüksek modelin dahi


@Erik Lehnsherr Sanki üzerine bastırınca kırılacakmış gibi bi his oluşuyor içimde sonra "laptopunun üzerine şimdiye kadar kaç kere bastırdın" diyorum kendi kendime ve geçiyor o his
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chtsydn 3 yıl Erik Lehnsherr
Aynen tutulmuyor, ön siparişleri tükenmişti hemde en yüksek modelin dahi


@Erik Lehnsherr Sanki üzerine bastırınca kırılacakmış gibi bi his oluşuyor içimde sonra "laptopunun üzerine şimdiye kadar kaç kere bastırdın" diyorum kendi kendime ve geçiyor o his
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eric13 3 yıl
Olu dogmus bir deney urunu zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
ucuz modelleride çıksa güzel olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-1E8C38219 3 yıl
Şöyle ucuz olsa da alsak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erik Lehnsherr 3 yıl
Tasarimi ozellikleri cok guzel ama hem cok pahali hemde bu akordion seklindeki yeni mentese ile ekran tam olarak kapanmiyor bosluk kaliyor ya her gordugumde sinirim bozuluyor ufaktan
Duzen takintisi olan biri icin cok buyuk sorun
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xtrud 3 yıl
Hayallerimi süslüyor ama çok pahalı ve muhtemelen Türkiyede resmi satışı olmayacak... :/
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 3 yıl en beğenilen
Dizaynı süper olmuş,yıllardır windows laptop klasmanında gördüğüm en iyi model
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4866 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, surface ve
4 etiket daha surfacebook Taşınabilir Bilgisayarlar Taşınabilir Bilgisayar Can Tunçer
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Dijital Perde: 30 Ekim'de vizyona girecek filmler 3 yıl Playstation Paris Çıkarması "Playtation VR, GT Sports, Wild ve fazlası..." Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim