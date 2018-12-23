Microsoft Surface Studio 2'nin kısa bir incelemesi

Microsoft, serinin ikinci üyesinde yine hepsi bir arada bir bilgisayar sunuyor. Menteşesi sayesinde ekranı, çalışma ortamınızla uyumlu konuma getirebiliyorsunuz. Surface Studio 2, ilk ürüne göre daha hızlı depolama birimi, daha yeni bir işlemci kullanıyor ve NVIDIA 10 serisine mensup iki ekran kartı seçeneğine sahip.
Özellikler* Gri magnezyum kasa
* İnce, 28 inçlik menteşeli ekran
* NVIDIA GTX 1060 veya 1070 kart seçenekleri (Engadget'in yaptığı incelemede GTX 1070 modelinde 1440p'de 90-150 arasında FPS değerlerine ulaşıldı)
* 7. Nesil Intel Core I7 7820HQ işlemci
* 4 adet USB 3.0 bağlantı noktası
* 1 adet SD kart okuyucu, USB-C ve kulaklık girişi
* Konforlu bir ekran kalemi
* Yükek hızlı 1 TB ve 2 TB SSD seçenekleri
* Fiyatı 3499 dolardan başlıyor. 2 TB SSD'li versiyonu ise 4799 dolar.
Artıları
* Yüksek kaliteli ekran ve ekran menteşesi
* Yüksek hızlı SSD
Eksileri
* Harici ekran kartları için Thunderbolt 3 desteği yok
* Yüksek fiyat
Özet
Surface Studio 2, menteşeli ince ekranı ve yüksek hızlı SSD'si ile ön plana çıkıyor. Microsoft'un bu ürünle, nispeten uygun fiyatlı iMac ile 5000 dolardan başlayan pahalı iMac Pro arasındaki boşluğu doldurmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Güçlü bir hepsi bir arada bilgisayar fikri ilginizi çekiyorsa ancak bu kadar para vermek istemiyorsanız Dell'in XPS 27 modeli uygun bir alternatif olabilir (1400 dolardan başlıyor).
https://www.engadget.com/2018/12/21/surface-studio-2-review/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mükemmel.