Microsoft Surface Studio 2'nin kısa bir incelemesi

Microsoft, serinin ikinci üyesinde yine hepsi bir arada bir bilgisayar sunuyor. Menteşesi sayesinde ekranı, çalışma ortamınızla uyumlu konuma getirebiliyorsunuz. Surface Studio 2, ilk ürüne göre daha hızlı depolama birimi, daha yeni bir işlemci kullanıyor ve NVIDIA 10 serisine mensup iki ekran kartı seçeneğine sahip.

Özellikler

* Fiyatı 3499 dolardan başlıyor. 2 TB SSD'li versiyonu ise 4799 dolar.

Artıları

* Yüksek hızlı SSD

Eksileri

* Yüksek fiyat

Özet

XPS 27 modeli uygun bir alternatif olabilir (1400 dolardan başlıyor). Surface Studio 2 , menteşeli ince ekranı ve yüksek hızlı SSD'si ile ön plana çıkıyor. Microsoft'un bu ürünle, nispeten uygun fiyatlı iMac ile 5000 dolardan başlayan pahalı iMac Pro arasındaki boşluğu doldurmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Güçlü bir hepsi bir arada bilgisayar fikri ilginizi çekiyorsa ancak bu kadar para vermek istemiyorsanız Dell'inmodeli uygun bir alternatif olabilir (1400 dolardan başlıyor).

https://www.engadget.com/2018/12/21/surface-studio-2-review/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Gri magnezyum kasaİnce,lik menteşeli ekranNVIDIAveyakart seçenekleri (Engadget'in yaptığı incelemede GTX 1070 modelinde 1440p'de 90-150 arasında FPS değerlerine ulaşıldı)7. Nesil Intel Coreişlemci4 adet USB 3.0 bağlantı noktası1 adet SD kart okuyucu, USB-C ve kulaklık girişiKonforlu bir ekran kalemiYükek hızlı 1 TB ve 2 TB SSD seçenekleriEkran kartı seçenekleri önceki versiyondan daha iyiYüksek kaliteli ekran ve ekran menteşesiDaha iyi bir işlemci kullanılabilirdiHarici ekran kartları için Thunderbolt 3 desteği yok