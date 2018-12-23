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Microsoft Surface Studio 2'nin kısa bir incelemesi

Microsoft, serinin ilk ürününe kıyasla daha vaatkar bir sistemle karşımızda. Ürün, hızlı SSD'si ve menteşeli şık ekranıyla dikkat çekiyor. Fakat özellikle de fiyat konusunda daha iyi olabilirdi.
4 ay
7,6b
1
9
Diğer Bilim ve Teknoloji
Mertcan Erice
Yazar
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Microsoft, serinin ikinci üyesinde yine hepsi bir arada bir bilgisayar sunuyor. Menteşesi sayesinde ekranı, çalışma ortamınızla uyumlu konuma getirebiliyorsunuz. Surface Studio 2, ilk ürüne göre daha hızlı depolama birimi, daha yeni bir işlemci kullanıyor ve NVIDIA 10 serisine mensup iki ekran kartı seçeneğine sahip.

Özellikler

* Gri magnezyum kasa
* İnce, 28 inçlik menteşeli ekran
* NVIDIA GTX 1060 veya 1070 kart seçenekleri (Engadget'in yaptığı incelemede GTX 1070 modelinde 1440p'de 90-150 arasında FPS değerlerine ulaşıldı)
* 7. Nesil Intel Core I7 7820HQ işlemci
* 4 adet USB 3.0 bağlantı noktası
* 1 adet SD kart okuyucu, USB-C ve kulaklık girişi
* Konforlu bir ekran kalemi
* Yükek hızlı 1 TB ve 2 TB SSD seçenekleri
* Fiyatı 3499 dolardan başlıyor. 2 TB SSD'li versiyonu ise 4799 dolar.

Artıları

* Ekran kartı seçenekleri önceki versiyondan daha iyi
* Yüksek kaliteli ekran ve ekran menteşesi
* Yüksek hızlı SSD

Eksileri

* Daha iyi bir işlemci kullanılabilirdi
* Harici ekran kartları için Thunderbolt 3 desteği yok
* Yüksek fiyat 
 

Özet

Surface Studio 2, menteşeli ince ekranı ve yüksek hızlı SSD'si ile ön plana çıkıyor. Microsoft'un bu ürünle, nispeten uygun fiyatlı iMac ile 5000 dolardan başlayan pahalı iMac Pro arasındaki boşluğu doldurmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Güçlü bir hepsi bir arada bilgisayar fikri ilginizi çekiyorsa ancak bu kadar para vermek istemiyorsanız Dell'in XPS 27 modeli uygun bir alternatif olabilir (1400 dolardan başlıyor).

https://www.engadget.com/2018/12/21/surface-studio-2-review/ Yorum Yaz
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Infinitum 4 ay en beğenilen
Bir dakika yanlış anlamadım değil mi? Elinizde olmayan ürünü kısa inceleme adı altında yabancı kaynaktan özet geçerek yayınladınız.
Mükemmel.
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murata42 4 ay
Hocam kaynakta ne güzel her şeyiyle incelemişler, neden bizim editörümüz kısa bir inceleme olarak böyle bir haber yapmış? Hayır anlamıyorum yani o zmaan ben bu siteden niye takip edeyim ki bu haberi bir şey yazmıyor neredeyse yazıda zaten sözde inceleme olmuş. Bu sizin işiniz, üşenip özetlemek bence doğru bir davranış olmamış.
Hocam kaynakta ne güzel her şeyiyle incelemişler, neden bizim editörümüz kısa bir inceleme olarak böyle bir haber yapmış? Hayır anlamıyorum yani o zmaan ben bu ...
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inifiesta 4 ay
Sayın editör, bu sitedeki çoğunluk sizi "evrim" haberlerinizle sevmişti. Maalesef bu tarz bir inceleme olmadı.
A Haber tadında alttaki haberinize benzer haberler yapmaya devam edin bence.
donanimhaber.com/...
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ouzqan 4 ay
Beğenmedim.
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DH Misafiri 4 ay
Haberi twitterda görünce hemen daldım ve sonuç hüsran oldu bu cihaz graphic tablet özellikleri sebebiyle böyle ayarlanabilen bir ayak sistemine sahip ayrıca fiyatı bu özelliği sebebiyle pahalı hatta pahalı değil özellikle wacom cihazlar karşısında yani demem o ki bu sıradan bir all in one değil yani dell ile alakası yok
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Led Zeppelin 4 ay
Gözüme kestirdiğim bir ürün, Allah razı olsun yabancı sitelerde gayet güzel incelemeleri var; DH ye diyecek bir şey yok, Dünya'yı bir yıl geriden takip ediyorlar. Önceden kullanıcılar bu açığı kapatıyordu, artık onları da küstürdüler tık merakı yüzünden...
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pUnduli 4 ay
Hayır birde Türkiye'de Surface ürünleri satılıyor mu?
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qrolica 4 ay
Türkiyede Donanımhaber'in seviyesi bile liseli amatör bloggerlara kadar düşmüş. Neye niyet neye kismet. Haberleri artık yabancı kaynaklardan okumanın vakti gelmişti zaten.
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DarkHellKnightX 4 ay
Netflix içerikleri gibi DH tarafından üretilen içeriklere logo eklensin bence. Buraya gelme amacım orijinal içerik. Engadget gibi sitelerdeki içerikleri takip edip burada da Türkçe versiyonunu görmek değil.
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Infinitum 4 ay en beğenilen
Bir dakika yanlış anlamadım değil mi? Elinizde olmayan ürünü kısa inceleme adı altında yabancı kaynaktan özet geçerek yayınladınız.
Mükemmel.
Yanıtla +22
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murata42 4 ay
Hocam kaynakta ne güzel her şeyiyle incelemişler, neden bizim editörümüz kısa bir inceleme olarak böyle bir haber yapmış? Hayır anlamıyorum yani o zmaan ben bu siteden niye takip edeyim ki bu haberi bir şey yazmıyor neredeyse yazıda zaten sözde inceleme olmuş. Bu sizin işiniz, üşenip özetlemek bence doğru bir davranış olmamış.
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