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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, Surface serisini yamaladı ancak büyük sorunları gideremedi

Microsoft kısa bir süre önce Surface Book ve Surface Pro 4 için firmware güncellemeleri yayınladı ancak Skylake ile ilgili güç yönetimi sorunları dahil olmak üzere bazı sorunlar giderilememiş durumda.
3 yıl
4,8b
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13
Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, Surface serisini yamaladı ancak büyük sorunları gideremedi
Microsoft'un Surface serisi satış cephesinde iyi bir çıkış yakalasa da cihazlaradaki sorunlar iç karartıcı şekilde uzun bir liste oluşturmuş durumda. Redmond merkezli şirket bunların çoğunu ortadan kaldırmayı hedefleyen büyük bir firmware güncellemesi yayınladı ancak ne yazık ki yayınlanan güncellemenin Surface Book ve Surface Pro cihazlardaki önemli sorunları gideremediği belirtiliyor.

En saygın Microsoft blog yazarlarından biri olan Paul Thurrot, yeni firmware güncellemesinin Skylake işlemcilerle ilgili güç yönetimi sorunlarını düzeltmeyi başaramadığını ve bu büyük hataların hala devam ettiğini söylüyor. Ocak 2016 güncellemesi batarya şarjı, termal ayarlama, kablosuz erişim noktası uyumluluğu ve Wi-Fi iyileştirmeleri sunuyor. Surface Book için klavye algılama sorunlar da giderilmiş ve özel Nvidia ekran kartı modellerinin daha kararlı çalışması sağlanmış durumda. Paket ayrıca Surface Pro 4'de yer alan parmak izi sensörünün doğruluğunu geliştirmek için bir sürücü güncellemesi de sunuyor.

Ne yazık ki firmware güncellemesi cihazların pil tüketimine neden olan uyku modu konusundaki hatayı da gidermiş değil. Thurrot bunu "kısmi" bir güncelleme olarak gördüğünü ve Skylake güç yönetim durumu ile ilgili tek büyük sorunu ortadan kaldırmayı başaramadığını belirtiyor. Ocak firmware güncellemesi Windows Update aracılığıyla otomatik olarak indirilebilir durumda. Kullanıcılar uyku sorununun çözümü için en azından önümüzdeki aya kadar beklemek zorunda kalacak gibi görünüyor.

https://www.thurrott.com/mobile/microsoft-surface/64224/microsoft-issues-long-overdue-surface-book-firmware-update Yorum Yaz
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Biyturs_OnSr 3 yıl en beğenilen

Microsoft'un Surface serisi satış cephesinde iyi bir çıkış yakalasa da cihazlaradaki sorunlar iç karartıcı şekilde uzun bir liste oluşturmuş durumda. Redmond merkezli şirket bunların çoğunu ortadan kaldırmayı hedefleyen büyük bir firmware güncellemesi yayınladı. Ancak ne yazık ki Surface Book ve Surface Pro cihazlardaki sorunları düzeltmeye yönelik yayınlanan güncellemenin başarısız olduğu belirtiliyor.

>> Toyota, 2015 dahil 4 senedir birinciliği kimseye bırakmıyor

En saygın Microsoft blog yazarlarından biri olan Paul Thurrot, yeni firmware güncellemesinin


Hepsini geçtim de, Toyota ne alaka Microsoft haberinde ?
Microsoft'un Surface serisi satış cephesinde iyi bir çıkış yakalasa dacihazlaradakisorunlar iç karartıcı şekilde uzun bir liste oluşturmuş ...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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Sanki Bana Pele 3 yıl Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr

Microsoft'un Surface serisi satış cephesinde iyi bir çıkış yakalasa da cihazlaradaki sorunlar iç karartıcı şekilde uzun bir liste oluşturmuş durumda. Redmond merkezli şirket bunların çoğunu ortadan kaldırmayı hedefleyen büyük bir firmware güncellemesi yayınladı. Ancak ne yazık ki Surface Book ve Surface Pro cihazlardaki sorunları düzeltmeye yönelik yayınlanan güncellemenin başarısız olduğu belirtiliyor.

>> Toyota, 2015 dahil 4 senedir birinciliği kimseye bırakmıyor

En saygın Microsoft blog yazarlarından biri olan Paul Thurrot, yeni firmware güncellemesinin


Hepsini geçtim de, Toyota ne alaka Microsoft haberinde ?

Site iyice mynete döndü. Haber arasına haber reklamları koymaya da başladılar.
Biyturs_OnSrMicrosoft'un Surface serisi satış cephesinde iyi bir çıkış yakalasa dacihazlaradakisorunlar iç karartıcı şek...
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ponchik 3 yıl
Surface book kullanıyorum Kesinlikle fiyatın karşılığını veriyor
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kadirirdem 3 yıl
microsoft haberinde Toyota ne alaka DH ?.... iyice değiştiniz ya hadi hayırlısı
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mmnder16 3 yıl
Fiyatı çok uçuk bir ürün. fiyatı daha da makul seviyede olmalıydı. neyse biraz daha bekleyelim bunlar da ultrabook gibi düşer fiyatı 2 seneye kadar :)
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Umutcan 3 yıl mmnder16
mmnder16

Fiyatı çok uçuk bir ürün. fiyatı daha da makul seviyede olmalıydı. neyse biraz daha bekleyelim bunlar da ultrabook gibi düşer fiyatı 2 seneye kadar :)

Diğer firmalarda Atom işlemcili ucuz alternatifler var. Microsoft'ta da Surface 3 var, pro olmayan.
i5, i7 işlemcili pro serisinin fiyatı düşmez çünkü donanım maliyeti fazla. İntel i xxxxU(ultrabook) serisi işlemciler ve board yüksek fiyata veriliyor.
Bu konuda elleri biraz intele bağlı. Ekran olarak da profesyoneller için en iyi teknolojiyi kullanıyor, profesyonel monitörlerdeki PLS tipi modülleri kullanıyor. Bunları da 9mm inceliğe sıkıştırmak haliyle fiyatı artırıyor. Kulvarında(pro tablet segmenti) en iyisi aslında şu anda.
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oktayakgoz 3 yıl
milletin de kuyruk acısı varmış Microsoft ile. kötü haber çıkınca ms hakkında hemen donanımhaber de yayınlanıyor.
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MuscleTower 3 yıl
Microsoft yine olmadı :D
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Patren 3 yıl
hiç yoksa telefonlarında daha iyi cihaz
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1BilimAdamı 3 yıl
2-3 sene daha geçsede surface pro3 satmaya devam edebilecek bir ürün.
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Biyturs_OnSr 3 yıl en beğenilen

Microsoft'un Surface serisi satış cephesinde iyi bir çıkış yakalasa da cihazlaradaki sorunlar iç karartıcı şekilde uzun bir liste oluşturmuş durumda. Redmond merkezli şirket bunların çoğunu ortadan kaldırmayı hedefleyen büyük bir firmware güncellemesi yayınladı. Ancak ne yazık ki Surface Book ve Surface Pro cihazlardaki sorunları düzeltmeye yönelik yayınlanan güncellemenin başarısız olduğu belirtiliyor.

>> Toyota, 2015 dahil 4 senedir birinciliği kimseye bırakmıyor

En saygın Microsoft blog yazarlarından biri olan Paul Thurrot, yeni firmware güncellemesinin


Hepsini geçtim de, Toyota ne alaka Microsoft haberinde ?
2 Yanıt Yanıtla +9
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Sanki Bana Pele 3 yıl Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr

Microsoft'un Surface serisi satış cephesinde iyi bir çıkış yakalasa da cihazlaradaki sorunlar iç karartıcı şekilde uzun bir liste oluşturmuş durumda. Redmond merkezli şirket bunların çoğunu ortadan kaldırmayı hedefleyen büyük bir firmware güncellemesi yayınladı. Ancak ne yazık ki Surface Book ve Surface Pro cihazlardaki sorunları düzeltmeye yönelik yayınlanan güncellemenin başarısız olduğu belirtiliyor.

>> Toyota, 2015 dahil 4 senedir birinciliği kimseye bırakmıyor

En saygın Microsoft blog yazarlarından biri olan Paul Thurrot, yeni firmware güncellemesinin


Hepsini geçtim de, Toyota ne alaka Microsoft haberinde ?

Site iyice mynete döndü. Haber arasına haber reklamları koymaya da başladılar.
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Umutcan 3 yıl Biyturs_OnSr
Orijinalden alinti: Biyturs_OnSr


Microsoft'un Surface serisi satis cephesinde iyi bir çikis yakalasa da cihazlaradaki sorunlar iç karartici sekilde uzun bir liste olusturmus durumda. Redmond merkezli sirket bunlarin çogunu ortadan kaldirmayi hedefleyen büyük bir firmware güncellemesi yayinladi. Ancak ne yazik ki Surface Book ve Surface Pro cihazlardaki sorunlari düzeltmeye yönelik yayinlanan güncellemenin basarisiz oldugu belirtiliyor.

>> Toyota, 2015 dahil 4 senedir birinciligi kimseye birakmiyor

En saygin Microsoft blog yazarlarindan biri olan Paul Thurrot, yeni firmware güncellemesinin


Hepsini geçtim de, Toyota ne alaka Microsoft haberinde ?

Cidden 3. synyf haber sitesi imajy veriyor, 2-3 fazla tyk için yapmayyn bunu.
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