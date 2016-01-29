Microsoft, Surface serisini yamaladı ancak büyük sorunları gideremedi

Microsoft'un Surface serisi satış cephesinde iyi bir çıkış yakalasa da cihazlaradaki sorunlar iç karartıcı şekilde uzun bir liste oluşturmuş durumda. Redmond merkezli şirket bunların çoğunu ortadan kaldırmayı hedefleyen büyük bir firmware güncellemesi yayınladı ancak ne yazık ki yayınlanan güncellemenin Surface Book ve Surface Pro cihazlardaki önemli sorunları gideremediği belirtiliyor.

Ne yazık ki firmware güncellemesi cihazların pil tüketimine neden olan uyku modu konusundaki hatayı da gidermiş değil. Thurrot bunu "kısmi" bir güncelleme olarak gördüğünü ve Skylake güç yönetim durumu ile ilgili tek büyük sorunu ortadan kaldırmayı başaramadığını belirtiyor. Ocak firmware güncellemesi Windows Update aracılığıyla otomatik olarak indirilebilir durumda. Kullanıcılar uyku sorununun çözümü için en azından önümüzdeki aya kadar beklemek zorunda kalacak gibi görünüyor.

https://www.thurrott.com/mobile/microsoft-surface/64224/microsoft-issues-long-overdue-surface-book-firmware-update

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En saygın Microsoft blog yazarlarından biri olan Paul Thurrot, yeni firmware güncellemesinin Skylake işlemcilerle ilgili güç yönetimi sorunlarını düzeltmeyi başaramadığını ve bu büyük hataların hala devam ettiğini söylüyor. Ocak 2016 güncellemesi batarya şarjı, termal ayarlama, kablosuz erişim noktası uyumluluğu ve Wi-Fi iyileştirmeleri sunuyor. Surface Book için klavye algılama sorunlar da giderilmiş ve özel Nvidia ekran kartı modellerinin daha kararlı çalışması sağlanmış durumda. Paket ayrıca Surface Pro 4'de yer alan parmak izi sensörünün doğruluğunu geliştirmek için bir sürücü güncellemesi de sunuyor.