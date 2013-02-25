Microsoft Türkiye, firmanın global anlamda üst üste en çok büyüyen ülkesi oldu





Bugüne kadar resmi olarak ülkemizde görme fırsatı bulamadığımız Windows Phone ve Xbox 360 platformlarını geçtiğimiz yıl resmi olarak yayınlayan Microsoft Türkiye, ülkemiz adına önemli işlere imza attı.





Microsoft Türkiye sağladığı bu başarı ile son 3 mali yıl içerisinde Microsoft dünyası içerisinde Çin, Brezilya, Güney Afrika, Meksika, Rusya ve Hindistan gibi ülkeleri geride bırakarak üst üste en çok büyüyen ülke oldu.





Microsoft patronu Steve Ballmer tarafından devlet büyüklerimize yapılan ziyaretler sonrasında Microsoft Türkiye başkanı Tamer Özmen tarafından bazı istatistikler yayınlandı.





Bilindiği gibi geçtiğimiz Cuma günü ülkemizi ziyaret eden Steve Ballmer, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ekonomiden sorumlu devlet bakanı Ali Babacan, başmüzakereci Egemen Bağış, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanı Nihat Ergün'le önemli toplantılar gerçekleştirdi. Toplantıların en önemli konusu ise Fatih Projesi oldu.





Ziyaretin asıl sebebi ise global olarak büyük başarı sağlayan ve iki kez Yılın Ülkesi seçilen Microsoft Türkiye'yi tebrik etmek ve destek vermekti.





Son üç yılda Microsoft Türkiye'nin ortalama büyüme hızı yüzde 20'nin üzerinde gerçekleşti. Geçen yıl ise kurumsal segmentte yüzde 17, danışmanlık hizmetlerinde yüzde 29 ve KOBİ segmentinde yüzde 29 büyüme elde edildi. Müşteri memnuniyeti 11 puan, çalışan memnuniyeti ise 16 puan artış gösterdi.





Microsoft Türkiye'nin genç nüfusun daha girişimci olmasına yönelik olarak başlattığı Açık Akademi projesinde 2 bin mezun ve 100 bin eğitim alan öğrenci sayısına ulaşılırken, mezunlar 400 uygulama geliştirdi. Ayrıca Bilişim Akademileri ile yüzbinlerce vatandaşa teknoloji okur yazarlığı kazandırıldı.





Bununla birlikte Tamer Özmen, yatırım konusunda daha yapılacak çok şey olduğunu belirtiyor. Ülkemizde teknoloji yatırımları genelde donanım bazlı yapılırken, Rusya ve Brezilya gibi ülkelerde ise yatırım miktarı bizden kat kat fazla ve ağırlıklı olarak yazılım konusunda yapılıyor. Çünkü bugün ülkelerin yeniliğe verdikleri önem, yazılıma yaptıkları yatırım ile ölçülüyor.





Microsoft Türkiye önümüzdeki yıllar için de pek çok hedef belirlemiş durumda. Steve Ballmer, Türkiye'nin gelecekte dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alacağına inanıyor ve Türkiye'yi daha da yakından takip etmeye kararlı olduğunu belirtiyor.

http://blog.microsoft.com.tr/microsoft-ceosu-steve-ballmerin-turkiye-ziyareti.html